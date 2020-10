Im November steht bei Sky Action auf dem Plan. „Bad Boys For Life“ und die „James Bond“-Filmreihe mit allen 24 Filmen heizen ganz schön ein. Wer eher auf Thriller steht, dem wird die neue US-Serie „The Undoing“ gefallen. Aber wie bei Netflix, Amazon Prime und Co. ist auch das Angebot von Sky sehr breit gefächert.

Zu den monatlichen Highlights zählen auch der Weihnachtsfilm „Last Christmas“, der Indie-Film „The Peanut Butter Falcon“ und das satirische Drama „Jojo Rabbit“. Auch rund um das Thema US-Wahl gibt es einige Shows, wie „The Comey Rule“ und „Our Cartoon President“ und weitere Dokus. Viele weitere neue Film-Highlights, beliebte Klassiker und Serienhits findet ihr in der Übersicht.

Sky Ticket: Kosten und Angebot

Sky Ticket: Kosten und Angebot

Das Streaming-Angebot von Sky heißt „Sky Ticket" und bietet verschiedene Angebote des Pay-TV-Senders. Ein Abo gibt es ab 7,49 Euro und ist monatlich kündbar. Je nachdem für welches Angebot man sich interessiert, kann man zwischen Serien, Filmen und Sportangeboten wählen. Darunter das Sky Sport Ticket, Sky Supersport Ticket, Sky Cinema Ticket und Sky Entertainment Ticket. Diese verschiedenen Sky Tickets sind einzeln buchbar oder lassen sich kombinieren. Weitere Informationen zu den Sky Ticket Angeboten findet ihr auf Sky

„The Undoing“

Die Serie „The Undoing“ folgt Grace Fraser, die von Nicole Kidman gespielt wird. Sie ist eine erfolgreiche Therapeutin, die mit ihrem Mann, gespielt von Hugh Grant, ein Leben im Wohlstand und Ordnung führt. Kurz bevor ihr neues Buch veröffentlicht werden soll, gerät ihr Leben aus den Fugen. Ein Mord wurde verübt und ihr Ehemann ist verschwunden. In den sechs Folgen werden immer mehr und mehr Geheimnisse aufgedeckt und Grace muss einen Weg aus diesem Chaos finden - für sich und ihren Sohn.

Youtube The Undoing – Trailer

„Last Christmas“

Paul Feig reiht sich mit seinem Film „Last Christmas“ in eine ganze Liste von witzig, romantischen Weihnachtshits ein. Kate, gespielt von Emilia Clarke, arbeitet als Weihnachtselfe in einem Weihnachtsfachgeschäft in London. Doch in der Adventszeit verliert Kate ihren Lebensmut – das Chaos in ihrem Leben wird immer größer und sie scheint nur falsche Entscheidungen zu treffen. Dann tritt Tom (Henry Golding) in ihr Leben; er hilft ihr wieder zu lachen und sie kann ihr Leben endlich umkrempeln. Die romantische Komödie kann mit der unerwarteten Wendung am Ende den Zuschauer sehr berühren und mit der Musik von George Michael ist es auf jeden Fall ein Filmerlebnis.

Youtube Last Christmas – Trailer

Serien, Shows und Dokumentationen bei Sky im Herbst

The Comey Rule – Staffel 1 verfügbar ab 2. November

Dying to Belong – Staffel 1 verfügbar ab 2. November

Our Cartoon President – Staffel 3 verfügbar ab 3. November

Gap Year – Staffel 1 verfügbar ab 3. November (Fox)

Die Corona-Krise: Wie alles begann – verfügbar ab 4. November (Spiegel Geschichte)

The Good Lord Bird – Staffel 1 verfügbar ab 6. November

Geborene Jäger: Afrikas tödlichste Raubtiere – verfügbar ab 8. November (Nat Geo Wild)

Rebuilding Paradise – Eine Stadt hält zusammen – verfügbar ab 8. November (Nat Geo)

Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette – Staffel 4 verfügbar ab 9. November

Wissenschaft gegen Terrorismus – Staffel 1 verfügbar ab 11. November (Spiegel Geschichte)

Lovecraft Country – Staffel 1 verfügbar ab 13. November – Start der synchronisierten Fassung

Wentworth – Staffel 8 verfügbar ab 18. November

Die Yukon-Tierärztin – S6B verfügbar ab 18. November (Nat Geo)

The Professionals – Gefahr ist ihr Geschäft – Staffel 1 verfügbar ab 19. November (TNT Serie)

License to Kill – Staffel 1 verfügbar ab 23. November

Mega Ice Machines – Staffel 1 verfügbar ab 23. November (Spiegel TV Wissen)

Her Story – Staffel 1 verfügbar ab 24. November

American Dad – Staffel 16 verfügbar ab 24. November (TNT Comedy)

The Third Day – Staffel 1 verfügbar ab 26. November – Start der synchronisierten Fassung

The Last Ice – Rettung für die Arktis – verfügbar ab 27. November (Nat Geo)

Der Virus-Jäger – verfügbar ab 29. November (Nat Geo)

Das Leben der Queen – verfügbar ab 29. November (Nat Geo)

Heartland – Paradies für Pferde – Staffel 13 verfügbar ab 29. November (TNT Serie)

The Undoing – Staffel 1 verfügbar ab 30. November

Das sind die neuen Filme bei Sky

After The Wedding – Jede Familie hat ein Geheimnis – verfügbar ab 4. November

Terminator: Dark Fate – verfügbar ab 6. November

Ich war noch niemals in New York – verfügbar ab 7. November

Asher – verfügbar ab 9. November

The Lodge – verfügbar ab 11. November

Ruf der Wildnis – verfügbar ab 13. November

Black Christmas – verfügbar ab 14. November

The Peanut Butter Falcon – verfügbar ab 18. November

Last Christmas – verfügbar ab 20. November

Schwarzenegger – Killing Gunther – verfügbar ab 21. November

The Ship – Das Böse lauert unter der Oberfläche – verfügbar ab 23. November

The Super – verfügbar ab 25. November

Bad Boys for Life – verfügbar ab 27. November

Jojo Rabbit – verfügbar ab 28. November

„Jojo Rabbit“ ist bei Sky Ticket ab dem 28. November verfügbar.

Weitere Serienstarts, Filmklassiker und mehr bei Sky

Swing Vote – Die beste Wahl – verfügbar ab 2. November

Zurück in die Zukunft 1-3 – verfügbar ab 5. November

Absolute Giganten – verfügbar ab 10. November

Lucifer – Staffel 2 verfügbar ab 10. November

Wynonna Earp – Staffel 1+2 verfügbar ab 11. November bei Syfy

Die „Bourne“-Reihe mit allen vier Filmen verfügbar ab 13. November

E-m@il für Dich – verfügbar ab 16. November

Die 24 offiziellen Bond-Filme von „James Bond jagt Dr. No“ bis „Spectre“ verfügbar ab 20. November