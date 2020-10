Immer mehr Menschen schauen Filme und Serien nicht mehr im Fernsehen, sondern bei Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime, Apple TV & Co. Binge Watching ersetzt das klassische Fernsehen. Die Videos sind jederzeit abrufbar und nerviges Warten auf neue Folgen gehört auch längst der Vergangenheit an. Hier findet ihr eine Übersicht über die bekanntesten Streaming-Dienste.

Die Filme und Serien können auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig gestreamt oder auch heruntergeladen werden.

Neben den Klassikern von Disney werden auch exklusive und neue Inhalte angeboten. Beispielsweise können sich Fans der Star Wars-Reihe auf die neue Serie „The Mandolarian“ freuen.

bietet über 50 TV Sender an. Diese kann man entweder live anschauen oder über die Mediathek abrufen. Das kostenpflichtige Joyn PLUS+ bietet alle Inhalte von Joyn sowie zusätzlich aktuelle Serien und Filme. Eigenproduktionen, wie die neue Serieoder, sind ebenfalls im Videoangebot enthalten.ist Teil des Unternehmens Joyn, daher ist das Angebot von Maxdome auch auf Joyn abrufbar. Maxdome soll nach und nach in Joyn aufgehen.