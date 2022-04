Die Sportsendung „Das aktuelle Sportstudio“ gehört bereits seit vielen Jahren fest ins ZDF-Programm. Bereits seit 1963 wird immer samstags über Fußball und viele weitere Sportarten berichtet und mit einem Studiogast diskutiert. Der wechselnde Moderator spricht mit seinem Gast zu aktuellen Themen in der Welt des Sports. So auch an diesem Samstag, 02.04.22.

„Das aktuelle Sportstudio“: Gast und Moderatorin am 02.04.22

In jeder Sendung von „Das aktuelle Sportstudio“ ist wie gewohnt ein Gast im Studio. Wer in der aktuellen Ausgabe im Studio Platz nimmt, wird immer schon vor der Sendung bekannt gegeben. Am 02.04.2022 im Studio dabei ist Schiedsrichter Felix Zwayer. Moderatorin der Sendung ist diesmal Dunja Hayali.

„Das aktuelle Sportstudio“: Themen am 02.04.22

Im aktuellen Sportstudio liegt der Fokus auf der Fußball-Bundesliga. Neben dem Fußball werden jedoch auch – je noch Jahreszeit – Sportarten wie Wintersport, Leichtathletik, Radsport und viele weitere beleuchtet. Wichtig für die Fußballfans: Das Sportstudio zeigt die Highlights des Bundesliga-Topspiels vom Samstagabend. Das ist an diesem Samstag das Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig

„Das aktuelle Sportstudio“: ZDF-Sendetermine und Uhrzeit

Wie gewohnt läuft „Das aktuelle Sportstudio“ am Samstagabend. Aktuell zeigt das ZDF die Sendung immer ab 23 Uhr. Später wird die Ausgabe noch wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeit in dieser Woche im Überblick:

Samstag, 02.04.2022 um 23:00 Uhr im ZDF

Sonntag, 03.04.2022 um 02:55 Uhr auf 3Sat

„Das aktuelle Sportstudio“: ZDF-Mediathek

online nachträglich anschauen: In der Wiederholung zum Stream bereit. Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sienachträglich anschauen: In der ZDF Mediathek stehen die alten Folgen alszumbereit.

Die Moderatoren von „Das aktuelle Sportstudio“

Dunja Hayali moderiert abwechselnd mit Sven Voss, Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein das „Sportstudio“, das samstags zu später Stunde über sportliche Highlights berichtet.

Das sind die vier Moderatoren in der Übersicht:

Katrin Müller-Hohenstein

Dunja Hayali

Jochen Breyer

Sven Voss

Seit wann läuft „Das aktuelle Sportstudio“?

Die Sendung war am 24. August 1963 gestartet, am selben Tag wie die Fußball-Bundesliga und im gleichen Jahr wie das ZDF. Als erste Frau moderierte 1973 Carmen Thomas (legendär ihr „Schalke 05“-Versprecher“) die Sendung.

Die Torwand bei „Das aktuelle Sportstudio“

„Drei unten, drei oben“: Die Torwand hat Kultstatus im „Sportstudio“. Bereits seit 1964 wird in der Sportsendung aus sieben Meter Entfernung auf die zwei Löcher mit je 55 Zentimeter Durchmesser geschossen. Sechs Treffer sind in der langen Geschichte der Torwand bis heute noch keinem Schützen gelungen.

Das sind mit je fünf Treffern die erfolgreichsten Schützen an der ZDF-Torwand: