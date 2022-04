Borussia Dortmund gegen RB Leipzig heute: Der BVB empfängt am 27. Spieltag der 1. Bundesliga RB zum Topspiel. Die Partie Dortmund gegen Leipzig findet am Samstag, 02.04.2022, im Signal-Iduna-Park statt. Alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Bundesliga findet ihr hier.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig live im TV ?

überträgt das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen ? Wo gibt es einen kostenlosen Live-Stream des Topspiels BVB gegen RB?

BVB gegen RB Leipzig Übertragung heute: Spielbeginn, Spielort, Datum

Das Topspiel der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig findet am Samstag, den 02.04.2022, um 18:30 Uhr statt. Das Spiel wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund ausgetragen.

Alle Infos zur Partie der 1. Bundesliga im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, RB Leipzig

: Borussia Dortmund, RB Leipzig Wettbewerb : 1. Bundesliga, 28. Spieltag

: 1. Bundesliga, 28. Spieltag Datum und Uhrzeit : 02.04.2022, 18:30 Uhr

: 02.04.2022, 18:30 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Erstmals nach 763 Tagen bestreitet Borussia Dortmund wieder ein Heimspiel im ausverkauften Stadion. Der BVB teilte mit, dass für die Begegnung am Samstag gegen RB Leipzig sämtliche 81.365 Plätze vergeben sind.

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Dortmund vs Leipzig: Welche Sender übertragen das Spiel live im TV?

Für Fans der beiden Mannschaften gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung bei Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport UHD live und in voller Länge übertragen.

BVB gegen RB Leipzig: Das Spiel im Stream sehen

Einen kostenlosen Live-Stream für das Bundesligaspiel wird es nicht geben. Bei Sky kann die Partie zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung BVB gegen RB Leipzig am 02.04.2022 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport UDH

Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport UDH Livestream: SkyTicket, SkyGo

Nach 763 Tagen: Dortmunder Stadion ist wieder ausverkauft

Borussia Dortmund meldet nach 763 Tagen wieder ein ausverkauftes Stadion. Die Begegnung gegen RB Leipzig am Samstag wird vor 81.365 Zuschauern stattfinden. Am Montag wurden die letzten Tickets verkauft. Im Stadion gilt die 3G-Regel. Der BVB empfiehlt angesichts der Coronalage, die Maske überall dort zu tragen, wo Abstände nicht eingehalten werden können. Im Hospitality-Bereich besteht weiterhin eine Maskenpflicht.