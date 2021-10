Am heutigen Freitag, 29.10.2021, empfängt der SV Darmstadt 98 den 1. FC Nürnberg im heimischen Stadion am Böllenfalltor am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga.

Die Nürnberger mussten in der bisherigen Saison noch keine Niederlage einstecken. Grund dafür ist vor allem die gute Abwehrleistung. In elf Spielen kassierte der Club lediglich 7 Gegentreffer und damit so wenige wie kein anderes Team der 2. Liga. Mit 21 Punkten ist die Mannschaft von Robert Klauß derzeit auf dem vierten Rang der Tabelle. Mit einem Sieg könnte sich der Gast auf Platz zwei vorkämpfen. Weit entfernt davon ist allerdings auch der Gastgeber nicht. Nach elf Spieltagen belegt der SV Darmstadt mit 17 Punkten Tabellenplatz sieben. Vor allem die Offensivarbeit beschert den Hessen die Siege, nur Tabellenführer St. Pauli konnte mehr Treffer landen. Doch auch auf ein körperliches Spiel muss sich Nürnberg einstellen, die Darmstädter bekamen bereits 29 Gelbe Karten gezeigt. So oder so wird es ein spannendes Spiel, ein Favorit lässt sich jedenfalls nicht bestimmen.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und dem 1. FC Nürnberg live im Free-TV ?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 12. Spieltag findet ihr hier.

Darmstadt 98 – 1. FC Nürnberg: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt und dem FCN findet am Freitag, den 29.10.2021, um 18:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt statt.

Alle Infos zum Freitagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams: SV Darmstadt 1898, 1. FC Nürnberg

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 12. Spieltag

Datum und Uhrzeit: 29.10.2021, um 18:30 Uhr

: 29.10.2021, um 18:30 Uhr Spielort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Darmstadt gegen Nürnberg live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel zwischen Darmstadt und dem FCN wird leider nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben, lediglich bei Sky kann die Partie gestreamt werden, allerdings kostenpflichtig. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Darmstadt gegen Nürnberg am 29.10.2021 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky

Sky Livestream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan und Termine: Die weiteren Spiele am 12. Spieltag

Neben der Partie am Freitag zwischen Darmstadt und Nürnberg, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 12. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Zweitliga-Spiele am 12. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 29.10.2021, 18:30 Uhr

Darmstadt 98 vs. 1. FC Nürnberg

1. FC Heidenheim vs. FC Schalke 04

Samstag, den 30.10.2021, 13:30 Uhr

Hannover 96 vs. Erzgebirge Aue

Werder Bremen vs. St. Pauli

Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen

Samstag, den 30.10.2021, 20:30 Uhr

Hamburger SV vs. Holstein Kiel

Sonntag, den 31.10.2021, 13:30 Uhr