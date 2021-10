Am heutigen Freitag, 29.10.2021, empfängt der 1. FC Heidenheim die Mannschaft vom FC Schalke 04. Die Begegnung findet 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga in der Heidenheimer Voith-Arena statt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die beiden Teams aufeinandertreffen. Wirft man einen Blick auf die Tabelle wird schnell klar, wer als Favorit gehandelt wird. S04 hat in elf Spielen 22 Punkte erzielt und liegt momentan auf Rang drei. Allein in den letzten vier Spielen haben die Königsblauen elf Tore erzielt und keinen einzigen Gegentreffer einstecken müssen. Lediglich der 1. FC Nürnberg und St. Pauli haben noch weniger Tore kassiert.

Anders sieht es bei den Gastgebern aus. Der FC Heidenheim musste am letzten Spieltag die vierte Saisonniederlage einstecken. Aktuell liegt die Mannschaft von Frank Schmidt mit 15 Punkten und einer Tordifferenz von -5 auf Rang elf der Tabelle und hat damit noch viel Luft nach oben. Es bleibt abzuwarten, ob Schalke den Dämpfer der 2. Runde des DFB-Pokals gut wegsteckt. Am Dienstag hat die Mannschaft von Dimitrios Grammozis mit 1:0 beim TSV 1860 München verloren und so den Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Heidenheim und Schalke 04 live im Free-TV ?

und ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 12. Spieltag findet ihr hier.

FC Heidenheim gegen Schalke 04: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FCH und Schalke findet am Freitag, den 29.10.2021, um 18:30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim statt.

Alle Infos zum Freitagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : 1. FC Heidenheim, FC Schalke 04

: 1. FC Heidenheim, FC Schalke 04 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 12. Spieltag

: 2. Bundesliga, 12. Spieltag Datum und Uhrzeit : 29.10.2021, um 18:30 Uhr

: 29.10.2021, um 18:30 Uhr Spielort : Voith-Arena, Heidenheim

: Voith-Arena, Heidenheim Zuschauer: 15.000

FC Heidenheim gegen Schalke 04 live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel zwischen Heidenheim und Schalke wird leider nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben, lediglich bei Sky kann die Partie gestreamt werden, allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung FCH gegen Schalke am 29.10.2021 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport 1

Livestream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan und Termine: Die weiteren Spiele am 12. Spieltag

Neben der Partie am Freitag zwischen dem FCH und Schalke 04, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 12. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Zweitliga-Spiele am 12. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 29.10.2021, 18:30 Uhr

Darmstadt 98 vs. 1. FC Nürnberg

1. FC Heidenheim vs. FC Schalke 04

Samstag, den 30.10.2021, 13:30 Uhr

Hannover 96 vs. FC Erzgebirge Aue

Werder Bremen vs. FC St. Pauli

Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen

Samstag, den 30.10.2021, 20:30 Uhr

Hamburger SV vs. Holstein Kiel

Sonntag, den 31.10.2021, 13:30 Uhr