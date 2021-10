Am heutigen Freitag, den 29.10.2021, eröffnen den 10. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga, die TSG Hoffenheim und Hertha BSC Berlin.

Beide Teams meisterten die 2. Runde des DFB-Pokals. Die Berliner könnten gegen Hoffenheim ihre Siegesserie von drei Pflichtspielsiegen weiter ausbauen. Am vergangenen Spieltag holte die Hertha wichtige drei Punkte (1:0 gegen Gladbach) und schielt ein wenig Richtung internationale Plätze. Das große Problem des Hauptstadtclubs: Die Defensive. Hinter dem Tabellenletzten Greuther Fürth hat Hertha BSC die schwächste Defensive der Liga (21 Gegentore). Die Hoffenheimer haben in neun Spielen bereits 17 Treffer erzielen können. Allein in den letzten drei Heimspielen waren es 13 Treffer für die Sinsheimer. Einen klaren Favoriten in diesem Spiel gibt es jedoch nicht. Uns erwartet am Freitagabend eine spannende Bundesligapartie.

Wo wird das Spiel TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln heute live übertragen ?

gegen den heute ? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC – Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Freitagsspiel der 1. Bundesliga zwischen Hoffenheim und Hertha Berlin findet am Freitag, den 29.10.2021, um 20:30 Uhr statt. Ausgetragen wird die Begegnung in der PreZero-Arena. Im Stadion der TSG sind momentan 15.075 Zuschauer unter der 3G-Regelung zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : TSG Hoffenheim, Hertha BSC Berlin

: TSG Hoffenheim, Hertha BSC Berlin Wettbewerb : 10. Spieltag, 1. Fußball-Bundesliga, Saison 2021/22

: 10. Spieltag, 1. Fußball-Bundesliga, Saison 2021/22 Datum und Uhrzeit : Freitag, 29.10.2021, 20:30 Uhr

: Freitag, 29.10.2021, 20:30 Uhr Spielort : PreZero-Areno, Sinsheim

: PreZero-Areno, Sinsheim Zugelassene Zuschauer: 15.075

Hoffenheim gegen Hertha: Übertragung live im Free-TV und Stream auf Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen der TSG und Berlin wird heute nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Hoffenheim gegen Hertha BSC am 29.10.2021 um 20:30 Uhr:

Mit 2G-Modell: Hoffenheim darf Stadion im November wieder voll auslasten

Ab dem 20. November gegen RB Leipzig kann TSG Hoffenheim sein Stadion wieder voll auslasten. Wie die Kraichgauer am Mittwoch mitteilten, soll dann das sogenannte 2G-Optionsmodell zur Anwendung kommen, bei dem alle Geimpften oder Genesenen zugelassen sind. Das Stadion der Hoffenheimer bietet eine Kapazität von 30.150 Zuschauern.

Für Kinder bis zum siebten Lebensjahr, Schüler sowie Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, gelten Ausnahmen. Bislang durfte die TSG nur die Hälfte der Plätze besetzen.

Hertha in Hoffenheim: Treffen der erfolgreichen Tabellennachbarn

Die Bundesliga-Tabellennachbarn Hertha und Hoffenheim wollen ihre Erfolgsserien ausbauen. Der Gastgeber aus Hoffenheim erzielte in den letzten zwei Heimspielen zehn Treffer. Die Berliner hingegen konnten ihre letzten drei Partien gewinnen.

Auch sonst weisen der Tabellenelfte und der Zehnte im bisherigen Saisonverlauf Gemeinsamkeiten auf. „Hoffenheim produziert Ergebnisse, die man nicht erwartet. Das ist bei uns auch so“, sagte Pal Dardai, der sich als Hertha-Trainer noch nie über drei Punkte in Sinsheim freuen konnte. In den bisherigen sechs Anläufen entführte Hertha unter Dardais Führung lediglich einen Zähler bei fünf Niederlagen.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 10. Spieltag

Neben der Partie zwischen der TSG und Hertha hat die 1. Bundesliga noch weitere spannende Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr alle weiteren Spiele des 10. Spieltags:

Samstag, den 30.10.2021 um 15:30 Uhr

1. FC Union Berlin vs. FC Bayern München

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln

Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg

Arminia Bielefeld vs. FSV Mainz 05

SC Freiburg vs. Greuther Fürth

Samstag, den 30.10.2021 um 18:30 Uhr

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

Sonntag, den 31.10.2021 um 15:30 Uhr

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart

Sonntag, den 31.10.2021 um 17:30 Uhr