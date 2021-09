Zu zweit ist man immer stärker – dass ist das Credo des Formats „Couple Challenge“ 2021. Für ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro treten in Staffel 2 des TVNow-Originals „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ insgesamt sieben Paare gegeneinander an. Es stehen sowohl Beziehungen als auch Freundschaften auf dem Prüfstand, denn die sieben Couples bestehen aus insgesamt vier Pärchen- und drei Freunde-Teams. Welches Duo es schaffen wird, den Sieg sein Eigen nennen zu dürfen, bleibt abzuwarten...

Wann genau startet die „Couple Challenge“ auf TVNow? Wann sind die genauen Sendetermine? Stream, ganze Folgen und Co. – alle Infos zur Ausstrahlung im Überblick.

„Couple Challenge“ Staffel 2: Start und Sendetermine

Der Startschuss für die „Couple Challenge“ fällt am 16.09.2021 auf TVNow. Insgesamt wird es 10 Folgen geben. In einem wöchentlichen Rhythmus wird jeden Donnerstag eine neue Folge veröffentlicht.

Die Sendetermine auf TV Now:

Folge 1: 16.09.2021

Folge 2: 23.09.2021

Folge 3: 30.09.2021

Folge 4: 07.10.2021

Folge 5: 14.10.2021

Folge 6: 21.10.2021

Folge 7: 28.10.2021

Folge 8: 04.11.2021

Folge 9: 11.11.2021

Folge 10: 18.11.2021

Abo kostet monatlich 4,99 Euro, der erste Monat ist allerdings gratis und das Abo ist jederzeit kündbar. An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass das TV-Vergnügen nicht kostenlos zu sehen ist. Dafür ist ein Premium-Account beim Streamingdienst TVNow notwendig. Daskostet monatlich, der erste Monat ist allerdings gratis und das Abo ist jederzeit kündbar.

„Couple Challenge“ 2021: Worum geht es?

In der Reality-Show treten insgesamt sieben Couples, bestehend aus Liebes-Paaren oder Freunde-Teams, gegeneinander an. Die Teilnehmer müssen sich über einen bestimmten Zeitraum verschiedenen Herausforderungen stellen und werden dabei, zum Vergnügen der Zuschauer, die ganze Zeit von Kameras beobachtet. Die Kandidaten verbringen in Ferropolis – der Stadt aus Eisen – gemeinsam ihre Tage und auch ihre Nächte. Geschlafen wird zusammen in einem großen Glamping-Zelt – hier sind Konflikte vorprogrammiert.

Damit nicht genug, die Couples sind nicht nur Mitbewohner, sondern auch Teamkameraden. In den Challenges treten die Couples gemeinsam an. Nur wenn die Aufgaben gemeistert werden, füllt sich der Pott mit der Gewinnsumme von insgesamt 100.000 Euro. Macht die Gruppe oder auch ein einzelnes Pärchen einen Fehler, werden die Beträge der Summe abgezogen.

Doch am Ende des Tages sind die Teamkameraden nicht mehr als Konkurrenten, denn nur ein Pärchen kann sich am Ende das Preisgeld sichern. In den sogenannten Nominierungszeremonien bestimmen die Paare selbst, wer das Format verlassen soll. Die zwei Couples mit den meisten Stimmen müssen daraufhin in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Der Gewinner darf zurück ins Camp, das Verlierer-Couple muss ausziehen. Die drei Couples, die sich bis zum Ende gespielt haben, müssen ihre Teamfähigkeit in den Finalspielen unter Beweis stellen. Am Ende wird nicht mehr gemeinsam gekämpft, sondern jeder für sich und das stärkste Couple darf schließlich den Sieg und die Gewinnprämie sein Eigen nennen.

„Couple Challenge“ auf TVNow: Die Folgen im Überblick

Sieben Couples, Camping in der Stadt aus Eisen, verschiedene Challenges und eine Siegerprämie von 100.000 Euro. Die TVNow-Show wird eine Herausforderung für die Couples. Was in den einzelnen Folgen passiert, erfahrt ihr hier bei uns im Überblick:

Folge 1

Insgesamt sieben Couples müssen sich inmitten der Industriekulisse Ferropolis ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Im Kampf um 100.000 Euro wird bereits die Anreise zur Challenge: Die Couples müssen, um im Camp anzukommen, aus dem Helikopter springen. Damit nicht genug ist die Challenge „Stange halten“ ein gefährlicher Drahtseilakt. Sind die Couples so eisern wie ihre Umgebung...?

Folge 2

Doch nicht nur die Challenges machen den Couples zu schaffen: Ginas Beziehung mit Cedric kommt aus dem Gleichgewicht, denn er hat so wie es scheint Interesse an einer anderen Mitbewohnerin. Nimmt das Ganze Einfluss auf die erste Nominierung? Welche zwei Couples werden in die Exit-Challenge gewählt? Die Stimmen werden strategisch und nach Sympathie vergeben…

Folge 3

Vor der ersten Exit-Challenge wartet auf die Couples noch eine heiße Überraschung. Am Abend gibt es einen Strip und zwei der Couples landen zusammen im Bett. Das Glück scheint ins Camp eingezogen zu sein, bis am nächsten Tag die „Baggerwurf“-Challenge einen ungewohnten Ausgang nimmt. Das Resultat: Die Camp-Bewohner werden entzweit – ein Team lügt...

Folge 4

Das Misstrauen unter den Couples wird immer größer. Dies machen sich einige Couples taktisch zunutze und streuen weiter Salz in die offene Wunde. Dabei kommt Tim an seine Grenzen – kann die Freundschaft zu Maria dem Ganzen standhalten? Für den Sieg ist den Konkurrenten jedes Mittel recht, denn einige Couples schmieden weitere Intrigen. Ob am Ende gut oder böse siegreich von dannen ziehen wird, bleibt abzuwarten...

(Wir aktualisieren die Folgen-Liste fortlaufend.)

„Couple Challenge“: Die Teilnehmer von Staffel 2

Wer nimmt an der Realityshow „Couple Challenge“ teil? Für das Format wurden unterschiedliche Pärchen- und Freundschaftskonstellationen ausgewählt. Einige von ihnen sind von Social-Media-Plattformen bekannt und andere haben bereits in der Vergangenheit TV-Erfahrung sammeln dürfen.

Das sind die Kandidaten von Staffel 2: