Am 16.09.2021 fällt der Startschuss für Staffel 2 der TVNow-Show „Couple Challenge“. Darin kämpfen insgesamt sieben Kandidaten-Paare um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Um zu gewinnen, müssen sich die Teilnehmer in verschiedenen Challenges beweisen und werden dabei von Kameras begleitet.

Doch wer nimmt an der TV-Herausforderung teil? Hier findet ihr alle Kandidaten samt Bilder im Überblick.

„Couple Challenge“: Teilnehmer von Staffel 2

Hier bekommt ihr einen Überblick über alle Teilnehmer der Reality-TV-Show „Couple Challenge“ 2021. Für das Format wurden sowohl Paar-Couples als auch Freunde-Couples auserkoren. Einige von ihnen haben in der Vergangenheit in diversen Reality-TV-Formaten bereits TV-Erfahrung sammeln können, andere sind wiederum bisher vor allem durch ihre Präsenz auf gewissen Social-Media-Plattformen oder durch Daily-Soaps bekannt.

Marco Cerullo & Christina Grass

Marco und Christina bilden eines der Pärchen-Couples. Nachdem Marco im „Dschungelcamp“ nicht glänzen konnte, versucht er nun in der „Couple Challenge“ von TVNow seine lustige und liebenswerte Seite zu zeigen. Beide haben in ihrer Vergangenheit TV-Erfahrung sammeln können, denn Christina ist bekannt aus dem Reality-TV-Format „Bachelor in Paradise“. Nach einer kurzen Trennung Anfang 2021 haben die beiden wieder zueinander gefunden und bilden ein harmonisches Paar. Christina bringt die Vernunft und Marco die gute Laune ins Camp. Das Paar nimmt an der TV-Herausforderung teil, weil sie wissen wollen, wie es ist an seine Grenzen zu gehen und wie sie sich als Paar in solchen Situationen verhalten. Von sich selber behauptet das Pärchen-Couple, ein gut eingespieltes Team zu sein, das sich gegenseitig gut ergänzt. Ob sie den Sieg schon in der Tasche haben...?

Marco und Christina haben sich für die „Couple Challenge“ mit einem Personal Trainer, schwimmen und klettern vorbereitet.

© Foto: TVNOW / Frank Beer

Cedric Beidinger & Gina Beckmann

Cedric und Gina sind beide bekannt aus „Big Brother“. Diese gemeinsame Erfahrung hat das Couple zusammengeschweißt, nach 100 Tagen im Haus des „Großen Bruders“ glaubt das Paar, sich in- und auswendig zu kennen. Doch bis es zwischen den beiden gefunkt hat, hat es ein Weilchen gedauert. Die beiden kennen sich bereits seit einem Jahr und sind aktuell frisch verliebt. Somit bilden sie auch eines der Pärchen-Couples im Camp. Obwohl das Paar erst wenige Monate zusammen ist, treten sie gemeinsam als starke Einheit auf. Cedric ist der „Mr. Nice Guy“ in der Beziehung, weiß aber auch seine Gina in den Challenges zu pushen. Nach eigenen Angaben brennt das Paar innerlich. Während Cedric für den Sieg bis an seine körperlichen Grenzen gehen würde, glaubt Gina fest daran, dass sie vielleicht sogar das stärkste Team im Camp sind. Bei der „Couple Challenge“ machen sie mit, weil sie „Bock auf dieses Abenteuer“ haben und beide nach eigenen Aussagen Adrenalin-Junkies sind…

Cedric und Gina: Ihre größte Schwäche ist, dass sie beide sehr stur sind.

© Foto: TVNOW / Frank Beer

Valdrina & Valdet Haziri

Valdrina und Valdet sind das verheiratete Paar im Camp und gelten als das Underdog-Team. Valdrina ist mutig, ehrgeizig und ist das Sprachrohr der beiden. Valdet bildet hier das Pendant zu seiner Valdrina und ist der Ruhepol in der Beziehung. Beide könnten mit ihrer bodenständigen und authentischen Art die Rolle der Sympathieträger im Camp übernehmen. Sie sind sehr aufgeregt vor ihrer ersten TV-Show. TV-Erfahrung hat das Couple bis dato nämlich noch nicht gesammelt, beide sind vor allem bekannt durch ihre Präsenz auf Instagram mit ihrem Pärchen-Account „Couple Challenge“ nicht um das Preisgeld, vielmehr geht es um die Erfahrungen und die Gewissheit, dass sie als Paar alles schaffen können. Kann das Couple wider Erwarten eine Konkurrenz für die anderen werden...? undsind das verheiratete Paar im Camp und gelten als das. Valdrina ist mutig, ehrgeizig und ist das Sprachrohr der beiden. Valdet bildet hier das Pendant zu seiner Valdrina und ist der Ruhepol in der Beziehung. Beide könnten mit ihrer bodenständigen und authentischen Art die Rolle der Sympathieträger im Camp übernehmen. Sie sind sehr aufgeregt vor ihrer ersten TV-Show. TV-Erfahrung hat das Couple bis dato nämlich noch nicht gesammelt, beide sind vor allem bekannt durch ihre Präsenz auf Instagram mit ihrem Pärchen-Account „valdetvaldrina“ . Dem Paar geht es bei der Teilnahme an dernicht um das Preisgeld, vielmehr geht es um die Erfahrungen und die Gewissheit, dass sie als Paar alles schaffen können. Kann das Couple wider Erwarten eine Konkurrenz für die anderen werden...?

Valdrina und Valdet nehmen an der „Couple Challenge“ teil, weil sie nach neun Jahren Beziehung neue Herausforderungen brauchen.

© Foto: TVNOW / Frank Beer

Christin Okpara & Walentina Doronina

Christin und Walentina bilden eines der Freunde-Couples im Camp. Beide haben bereits in der Vergangenheit TV-Erfahrung sammeln dürfen. Christin ist bekannt aus „Are you the One?“ und Walentina hat in den Formaten „Are you the One? – Reality Stars in Love“ und „Ex on the Beach“ mitgewirkt. Eins ist klar, bei diesem Duo ist Stress vorprogrammiert! Egal ob untereinander oder mit den anderen Couples – die Freundinnen finden immer einen Konflikt, um im Mittelpunkt zu stehen. Zu ihrer Intriganten Art bilden Christin und Walentina ein sportlich, starkes Team, welches bereit ist, seine Krallen auszufahren. Die Freundinnen machen bei der „Couple Challenge“ mit, um ihre Ängste und Grenzen zu überwinden. Ein Abenteuer erleben und dabei 100.000 Euro Siegerprämie abkassieren zu können, klingt für sie gut. Doch vor allem wollen sie zeigen, das Frauenpower siegen kann…

Christin und Walentina wollen sich bei der „Couple Challenge“ gegenseitig stärken.

© Foto: TVNOW / Frank Beer

Marlisa & Fabio de Pasquale

Marlisa heißt mit bürgerlichem Namen Lisa Marie Rudzio. Sie und ihr Freund Fabio sind vor allem bekannt aus der Reality-TV-Show „Temptation Island“. Nachdem das Couple den Treuetest bestanden hatte, wollen sie nun beweisen, dass sie auch als Team funktionieren. Vor allem wollen sie die kritischen Stimmen über ihrer Beziehung damit verstummen lassen. Über sich als Paar sagt Marlisa, dass sie ein eingespieltes Team seien, dass die Schwächen und Stärken des anderen kenne. Dies sieht sie als großen Vorteil für die bevorstehende TV-Herauforderung. Eine Strategie verfolgt das Paar bei der „Couple Challenge“ laut Fabio nicht, sie wollen auf ihre Herzen hören. Ob dieser Plan aufgeht, wird sich noch zeigen…

Marlisa und Fabio haben als Vorbereitung für die „Couple Challenge“ gemeinsam Nachrichten gelesen und allgemeine Übungen gespielt.

© Foto: TVNOW / Frank Beer

Julian Benz & Isi Glück

Julian und Isi sind seit drei Jahren befreundet und eines von insgesamt drei Freunde-Couples im Camp. Ihre Freundschaft hat genau wie ihre Karrieren am Ballermann begonnen. Gute Laune verbreiten ist das täglich Brot der beiden. Julian war früher Leistungs-Ski-Springer und muss seiner Freundin Isi vor allem bei Challenges in der Höhe zur Seite stehen und pushen. Julian ist sich der Freundschaft zu Isi sehr sicher, er würde sogar seine Hand ins Feuer legen und genauso umgekehrt. Bei der „Couple Challenge“ wollen sie der TV-Nation vor allem zeigen, dass in ihnen mehr steckt als nur Party-Clowns. Die Schlager-Freunde vom Ballermann glauben, dass es von Vorteil ist, wenn Freunde in solch einem Format mitmachen, da bei Paaren viel mehr Diskussions-Potenzial besteht...

Julian und Isi sind beste Freunde und stellen sich allen Herausforderungen.

© Foto: TVNOW / Frank Beer

Maria Lo Porto & Tim Rasch

Maria und Tim sind beide bekannt aus der Daily-Soap „Köln 50667“. Die RTL2-Gesichter werden jede Menge Spaß in das Camp bringen. Mit ihrer Teilnahme an der „Couple Challenge“ begeben sich die Freunde auf neues Terrain – denn beide sind Reality-TV-Jungfrauen. Doch Tim fand diese Art von Show schon immer spannend und möchte sehen, ob sich hinter den Kulissen wirklich so viel Drama abspielt, wie die Zuschauer es zu sehen bekommen. Maria verfolgt dahingegen eine andere Intention: Sie möchte allen zeigen, wie taff und ehrgeizig sie ist. Im Duo ist Maria die taffe Power-Frau, die sich nichts sagen lässt, während Tim der Sensible mit vielen Ängsten ist. Als ihre Superkraft sehen die Freunde ihre gegenseitige Loyalität…