Mit dem Champions League Finale 2022 steht das große Highlight des bisherigen Fußball-Jahres bevor. Der FC Liverpool trifft am Samstag, den 28.05.2022, im Endspiel der „Königsklasse“ auf den spanischen Top-Club Real Madrid. Liverpool hat im Finale die Chance, den dritten Titel der Saison zu holen. In den Endspielen des FA-Cup und des englischen Ligapokals hatten sich die „Reds“ jeweils im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea durchsetzen können. Den englischen Meistertitel verpasste Liverpool nur kanpp mit einem Punkt Rückstand auf Man City. Während die Engländer den sechsten Champions-League-Titel anstreben, hat Madrid die Trophäe bereits 13 Mal gewonnen – sieben Mal in der Ära der UEFA Champions League.

Datum und Uhrzeit : Wann findet das Champions League Finale 2022 statt?

: Wann findet das Champions League Finale 2022 statt? TV-Übertragung : Wer zeigt das CL-Finale live im Free-TV?

: Wer zeigt das CL-Finale live im Free-TV? Livestream: Gibt es einen kostenlosen Stream für Liverpool gegen Real?

Alle Infos zum Finale der UEFA Champions League 2022 zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid.

Champions League Finale 2022 – Liverpool vs. Real Madrid: Übertragung, Ort, Uhrzeit und Anstoß

Das Champions League Finale 2022 zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid findet am Samstag, den 28.05.2022, in Paris statt. Anpfiff ist um 21:00 Uhr im Stade de France. Das Finale sollte ursprünglich in München stattfinden. Nach der Verlegung des Endspiels 2020 nach Lissabon als Folge der Corona-Pandemie wurde jedoch eine neue Reihenfolge bestimmt, vorgesehen war daher St. Petersburg. Als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine wechselte der Austragungsort erneut. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte kräftig für Paris die Werbetrommel gerührt.

Das Endspiel der „Königsklasse“ wird sowohl im Fernsehen als auch im Internet live übertragen. Alle weiteren Infos dazu findet ihr weiter unten.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: FC Liverpool, Real Madrid

FC Liverpool, Real Madrid Wettbewerb: Champions League 2021/2022, Finale

Champions League 2021/2022, Finale Datum und Uhrzeit: 28.05.2021, 21:00 Uhr

28.05.2021, 21:00 Uhr Spielort: Stade de France, Paris, St. Denis

Stade de France, Paris, St. Denis Schiedsrichter: Clement Turpin

Blick auf das Stade de France in Saint-Denis, einer Vorstadt im Norden von Paris. Hier wird am 28. Mai das Finale der UEFA Champions League ausgetragen.

© Foto: COLIN BERTIER/afp

Champions League Finale im Free-TV: Wer überträgt Liverpool vs. Real Madrid im Fernsehen?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Begeisterten. Wenn das Finale der UEFA Champions League am Samstag, 28. Mai 2022, um 21.00 Uhr angepfiffen wird, können die Zuschauer live im Free-TV dabei sein. Der öffentlich-rechtlichen Sender ZDF hat sich die Rechte an der Übetragung des Endspiels sichern können. ZDF-Moderator Jochen Breyer und die ZDF-Fußball-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst zu einem „Warmlaufen“ ab 19.20 Uhr und dann ab 20.25 Uhr zu „sportstudio UEFA Champions League“. Live-Reporter des Endspiels ist Béla Réthy, als Co-Kommentator meldet sich während der Partie auch Per Mertesacker zu Wort. Im Anschluss an die Live-Übertragung bietet ab 23.00 Uhr "das aktuelle sportstudio" mit der genannten Crew live aus Paris Analysen, Gespräche und mehr.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für das Finale der Champions League?

Parallel zur Übertragung im Fernsehen bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream an. Unter sportstudio.de in der ZDFmediathek können Fußballfans das Champions League Finale live verfolgen. Auch die Streamingplatform DAZN wird das Endspiel zwischen Liverpool und Real Madrid zeigen. Neben einem Livestream im Interenet bietet der Streamingdienst auch auf dem Sender DAZN 1 eine Übertragung im linearen Fernsehen an.

Alle Infos zur Übertragung FC Liverpool gegen Real Madrid im Finale der Champions League noch einmal im Überblick:

Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Free-TV : ZDF

: ZDF Livestream: ZDFmediathek, DAZN

Champions League live: Alle Infos zur Übertragung auf DAZN

um 19.30 Uhr. Ex-Weltmeister Sami Khedira wird die DAZN-Zuschauer während des Spiels als Experte begleiten. Der Ex-Madrilene, der 2014 den Pokal mit den Königlichen gewann, soll seine Expertise zu seinen ehemaligen Verein einbringen. Im Pariser Stade de France unterstützt er das Moderatoren-Duo Kommentator Jan Platte und Ex-Profi Sandro Wagner. Bei DAZN beginnen die Vorberichte zum Finale bereits. Ex-Weltmeister Sami Khedira wird die DAZN-Zuschauer während des Spiels als Experte begleiten. Der Ex-Madrilene, der 2014 den Pokal mit den Königlichen gewann, soll seine Expertise zu seinen ehemaligen Verein einbringen. Im Pariser Stade de France unterstützt er das Laura Wontorra und Alex Schlüter sowieJan Platte und Ex-Profi Sandro Wagner.

Champions League auf DAZN: Kosten und Probeabo