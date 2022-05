Schiedsrichter beim Champions League-Finale 2022 zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool? Beide Mannschaften wollen das Endspiel natürlich gewinnen. Im Halbfinale setzte sich Real Madrid gegen Manchester City durch, die „Reds“ gewannen ihr Halbfinale gegen den FC Villarreal. Auch kommt es zum Duell der beiden Toptorjäger. Karim Benzema gegen Mo Salah. Die „Königlichen“ gewannen die Champions League zuletzt im Jahr 2018. Das Team von Unparteiischen wird es auf dem Platz darum gehen, die Gemüter auf dem Platz nicht überhitzen zu lassen und das Spiel zu beruhigen. Wer ist derbeimzwischenund? Beide Mannschaften wollen das Endspiel natürlich gewinnen. Im Halbfinale setzte sich Real Madrid gegen Manchester City durch, die „Reds“ gewannen ihr Halbfinale gegen den FC Villarreal. Auch kommt es zum Duell der beiden Toptorjäger. Karim Benzema gegen Mo Salah. Die „Königlichen“ gewannen die Champions League zuletzt im Jahr 2018. Das Team von Jürgen Klopp sicherte sich 2019 diese Trophäe das letzte Mal. Auch der Schiedsrichter steht bei diesem brisanten Duell im Fokus. Für denwird es auf dem Platz darum gehen, die Gemüter auf dem Platz nicht überhitzen zu lassen und das Spiel zu beruhigen.

Der erfahrene Clement Turpin leitet das Champions League-Finale 2022 zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Clement Turpin aus Montceau-les-Mines pfeift bereits seit 2007 Spiele in den zweiten französischen Liga. Seit der Saison 2008/09 pfeift er auch in der ersten französischen Liga. In der Ligue 2 kommt er bisher auf 49 Einsätze. In der Ligue 1 kam er zum ersten Mal 2008 zum Einsatz und leitete bis heute 249 Spiele im Oberhaus. Der 40-jährige Turpin ist zudem seit 2010 FIFA-Schiedsrichter. Auch auf internationale Bühne ist Turpin häufig im Einsatz. Er pfiff bereits 37 Mal in der UEFA Champions League und 22 Mal in der Europa League. Zudem leitete er zwei Spiele bei der WM 2018 in Russland und insgesamt leitete er vier Spiele einer Europameisterschaft.

Champions League-Finale 2022: Clement Turpin und das Gespann bei Real gegen Liverpool

Das Schiedsrichtergespann beim Champions League-Finale 2022 zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool in der Übersicht: