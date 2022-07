Borussia Dortmund ist in die Vorbereitung für die Fußball-Bundesligistist in die Vorbereitung für die Bundesliga-Saison 2022/23 gestartet. Der neue BVB-Chefcoach Edin Terzic hofft auf eine gute neue Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus. Alle Blicke waren bei der ersten offiziellen Trainingseinheit auf den ehemaligen Interimscoach und Nachfolger von Marco Rose gerichtet. Voller Tatendrang startete der 39-Jährige in seine erste Sommervorbereitung mit dem BVB.

BVB News: Aktuelle Transfergerüchte heute – kommt David Raum?

Alle aktuellen Entwicklungen rund um Transfers, Neuzugänge oder Vertragsverlängerungen beim BVB bekommt ihr hier im Überblick:

Kommt David Raum von der TSG zu Dortmund?

Die Dortmunder wollen Linksverteidiger David Raum von der TSG Hoffenheim verpflichten. Lange sah es auch danach aus, als würde dieser Transfercoup klappen. Doch die Ausstiegsklausel, auf die der BVB schielte, greift erst nächstes Jahr. Hoffenheim will laut „Kicker“ 40 Millionen und mehr für den deutschen. Nationalspieler. Da die Kassen der Dortmunder nach den jüngsten Verpflichtungen leer sind, müsste eine andere Personalie zuerst zu Geld gemacht werden. Insider gehen hier von Raphael Guerreiro aus. Doch den Dortmundern läuft die Zeit davon.

Diese BVB-Neuzugänge stehen bereits fest

„Für mich ist der BVB der absolute Topfavorit auf die Meisterschaft", legte sich der frühere Weltmeister Jürgen Kohler in seiner kicker-Kolumne fest - und führte seine Annahme vor allem auf die Dortmunder Transferoffensive zurück. Angesichts der Investitionen habe die Borussia die „Chance, Bayerns Serie zu brechen“, schrieb Kohler.

Gemeint sind die Verpflichtungen Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Salih Özcan und Sebastien Haller.

BVB Testspiele 2022: Wann finden die Vorbereitungsspiele statt?

Das erste Testspiel tragen die Dortmunder am 5. Juli gegen den Westfalenligisten Lüner SV aus. Vor dem Trainingslager vom 15. bis 23. Juli in Bad Ragaz treten die Dortmunder noch in zwei Vorbereitungsspielen bei Dynamo Dresden (9. Juli) und beim SC Verl (14. Juli) an. Im Trainingslager trifft der Bundesligist auf die beiden spanischen Clubs FC Valencia (18. Juli) und FC Villarreal (22. Juli).

(mit dpa)

