Ein Haus kaufen ohne es vorher überhaupt gesehen zu haben? RTL bringt eine Dokusoap mit ganz neuem Dreh an den Start. In „Buying Blind“ legen die Teilnehmer ihre Ersparnisse in die Hände eines Expertenteams, das sich um die komplette Abwicklung kümmert – von der Besichtigung bis zum Einrichten. Ab Dienstag, 22.03.2022, zeigt der Sender, wie Woche für Woche mutige Kandidaten das Hauskaufexperiment wagen.

Wie viele Folgen gibt es?

gibt es? Was ist zu den Sendeterminen bekannt?

bekannt? Gibt es einen Stream ?

? Wer ist im Expertenteam?

Alle Infos zur Ausstrahlung und den Folgen findet ihr hier im Überblick.

„Buying Blind“ 2022: RTL-Sendetermine, Sendezeit, Stream

Dienstagabend Zeit für RTL. Der Sender setzte die Show jedoch ab. Zur Primetime läuft stattdessen „Buying Blind“, das Format wurde bereits im Dezember 2021 getestet. Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick: Eigentlich warZeit für „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ auf. Der Sender setzte die Show jedoch ab. Zurläuft stattdessen „Buying Blind“, das Format wurde bereits im Dezember 2021 getestet. Dieundim Überblick:

Folge 1 am 22.03.22 um 20:15 Uhr: Esther & Adrian

Folge 2 am 29.03.22 um 20:15 Uhr: Julia & Julian

Folge 3 am 05.04.22 um 20:15 Uhr: Angela und Sofyen

Folge 4 am 12.04.22 um 20:15 Uhr: Filiz und Isabel

Ob es alle Sendungen im Stream auf RTL+ zu sehen gibt, ist nicht bekannt. Mit Premium-Abo ist dort aktuell aber Folge 2 mit Julia und Julian verfügbar.

„Buying Blind“ 2022: Folgen im Überblick

Drei Familien und ein Paar sind auf der Suche nach einer eigenen Immobilie. In vier Folgen zeigt RTL den jeweiligen Hauskauf der Kandidaten, die einem Expertenteam blind vertrauen. Das sind die Teilnehmer und der Inhalt in den Folgen von „Buying Blind“:

Folge 1 mit Esther und Adrian

Mit der bevorstehenden Geburt ihrer kleinen Tochter wird die Mietwohnung von Esther und Adrian endgültig zu klein. Die Angestellten bei der Deutschen Bahn sind schon seit mehreren Jahren aktiv auf Haussuche. Die Hobby-Bodybuilder haben dabei eine genaue Vorstellung, wie ihr Traumhaus aussehen soll: Es muss über mindestens drei Zimmer in modernem Stil verteilt auf mindestens 100 Quadratmeter verfügen und sollte einen Garten haben, in dem es Platz für einen Sandkasten gibt und Auslauf für ihre Haustiere. Hinzu kommt noch die Lage, bei der das Paar ebenfalls Bedingungen hat.

Folge 2 mit Julia und Julian

Julia und Julian kennen sich bereits seit ihrer Kindheit und sind seit sechs Jahren ein Paar. Das Glück des Paares hat ihre Tochter Lina perfekt gemacht. Die Bürokauffrau und der Schornsteinfegermeister sind nun auf der Suche nach der perfekten Immobilie für die kleine Familie. Das Haus soll aber nicht nur genügend Platz für drei Personen bieten, sondern auch für weiteren Nachwuchs. Das Traumhaus der beiden wäre ein freistehender Bungalow mit eigenem Garten. Danach suchen sie jedoch schon seit Jahren ohne Erfolg.

Folge 3 mit Angela und Sofyen

Angela und Sofyen sind Eltern von drei Kindern und beide berufstätig. Die Schulsozialarbeiterin und der Assistenzarzt geben alles, um Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Das gleichzeitig auch noch mit der Suche nach einem Haus zu vereinbaren ist schwierig. Doch das Reihenhaus, in dem das Ehepaar mit seinen Söhnen Junis und Elias lebt, ist zu klein geworden – zumal sich mit Aaron bereits weiterer Nachwuchs ankündigt. Ihre Traumimmobilie muss unbedingt einen Garten haben. Das Haus an sich sollte groß und freistehend sein. Die Familie wünscht sich einen offenen Wohn- und Essbereich mit genügend Platz für die ganze Familie.

Folge 4 mit Filiz und Isabel

Seit fünf Jahren sind Filiz und Isabel ein Paar und leben seit mehr als zwei Jahren zusammen. Jedoch nicht allein, den ihre Reihenhaus-WG teilen sie sich mit zwei weiteren Freundinnen. Nachdem die beiden aber verlobt sind, wollen sich endlich in ein eigenes Haus ziehen. In ihrem neuen Zuhause möchten sich die beiden Sozialarbeiterinnen auch bald ihren lang Kinderwunsch erfüllen. Auf der Suche nach einem hellen, freistehenden Einfamilienhaus sind sie schon lange. Weil das Paar leidenschaftlich gerne Gäste empfängt, wünscht es sich sie nicht nur einen großen Wohn- und Essbereich, sondern auch einen Garten, in dem sie zu geselligen Partys einladen können.

„Buying Blind“ 2022: Darum geht es

Bei „Buying Blind“ investieren die Teilnehmer ihr Geld in ein Haus, das ein Makler, eine Interior Designerin und ein Bauexperte für sie aussuchen. Das Expertenteam kümmert sich auch um die Renovierung. Der Haken an der Dokusoap, die auf das gleichnamige australische Original zurückgeht: Die Kandidaten kaufen die Immobilie ohne sie je gesehen zu haben – ein Zurück gibt es nicht. Der Vorteil für die Familien und Paare, die daran teilnehmen, soll jedoch sein, dass sie sich nicht von einer zur nächsten Besichtigung kämpfen und mit frustrierenden Erlebnissen auf dem heiß umkämpften Immobilienmarkt klarkommen müssen. Die Hausbesitzer unterschreiben ohne die Immobilie gesehen zu haben, einen offiziellen Kaufvertrag. Am Ende stellt sich die Frage, ob die Experten die Wünsche der Teilnehmer erfüllen konnten.

„Buying Blind“ 2022: Das Expertenteam

Bei „Buying Blind“ haben die Kandidaten vollstes Vertrauen in das dreiköpfige Expertenteam. Doch wer genau ist eigentlich verantwortlich für Immobilienkauf, Umbau und Design? Das sind die Experten:

Immobilienmakler Michel Sawall

Michel Sawall wurde für seine Arbeit als Makler schon mehrfach ausgezeichnet. Der ausgebildete Immobilienfachwirt und Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft führt seit 2003 Maklerbüros in Berlin und Kleinmachnow mit mehreren Angestellten und ist außerdem im Immobilienverband Deutschland (IVD) stellvertretender Vorsitzender von Berlin-Brandenburg.

Michel Sawall

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bauexperte Simon Meinberg

Tischlermeister Simon Meinberg ist für die Renovierungsarbeiten bei „Buying Blind“ zuständig. Der Inhaber einer Tischlerei mit angeschlossenem Planungsbüro in Berlin leitet auch eine Möbelfabrik in Sachsen-Anhalt mit 100 Mitarbeitern. Er kümmert sich nicht nur um den kompletten Innenausbau von Wohnungen, sondern auch um Ladenbau und hat bereits große Berliner Stores eingerichtet.

Simon Meinberg

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Interior Designerin Annekatrin Brehm

Die große Leidenschaft von Innenarchitektin Annekatrin Brehm ist die Gestaltung von „Wohlfühlräumen“. Die Dortmunderin war lange Planerin bei einem großen schwedischen Einrichtungshaus und führt nun gemeinsam mit ihrem Mann einen Concept Store und bietet die Planung und Ausführung von Umgestaltungen an. Die zweifache Mutter beschreibt ihren Stil als skandinavisch. Den Kandidaten will sie eine Wohlfühloase schaffen.