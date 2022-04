Schon bald liegt wieder Liebe in der Landluft: Die beliebte Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ geht 2022 mit der Staffel 18 weiter. Dann sind wieder einsame Kandidaten auf der Suche nach der großen Liebe. Am Ostermontag, 18.04.2022, stellt Moderatorin Inka Bause die neuen Bauern vor. Interessierte Zuschauer können sich dann melden, wenn sie die Landwirte oder die Landwirtin kennenlernen möchten.

Wer ist dabei? Wir stellen euch die ersten drei Teilnehmer von „Bauer sucht Frau“ 2022 vor.

Das sind die Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2022

Insgesamt sind in dieser Staffel 17 Kandidaten dabei. Neben einer Bäuerin suchen auch 16 Landwirte nach der Liebe ihres Lebens. Sie kommen wieder aus ganz Deutschland zusammen, um im Rahmen der Kuppelshow einen Partner oder eine Partnerin zu finden.

Loretta

Die 32-jährige Loretta ist Bäuerin im Haupterwerb und Pferdewirtschaftsmeisterin mit Schwerpunkt Landschaftspflege. Sie lebt mit ihren Eltern Ilona und Gerhard sowie ihrer Oma Margrit auf einem Hof in Nordbaden. Hier versorgt sie neben Schafen, Ziegen, Hühnern, Gänsen und Eseln auch fünf Pferde. „Meine große Passion ist die Landschaftspflege mit Pferden. Soweit es geht, machen wir alles tierisch ohne Maschinen. Wenn ich sehe, wie sich die Pferde einbringen und mitarbeiten, das finde ich wunderschön.“ In ihrer Freizeit ist Loretta eine echte Sportskanone: Rennrad fahren, schwimmen und laufen zählen zu ihren Hobbys. Aber auch mehr PS mag sie: „Eine ganz große Leidenschaft ist meine Harley, ich fahre unglaublich gern Motorrad.“

Loretta

© Foto: RTL

Michael K.

Michaels Hof liegt mitten im Bergischen Land. Den Betrieb mit Schwerpunkt Fleckviehzucht führt der 27-Jährige zusammen mit seinen Eltern Marita und Stefan im Nebenerwerb. Dort versorgen sie 145 Rinder. „Meine Tiere sind mir sehr wichtig, sie haben auch alle Namen, wenn ich mich auf die Wiese stelle, werde ich quasi plattgetrampelt, weil die alle kuscheln wollen“, so der 1,97 Meter große Landwirt. Sein großes Hobby abseits des Hofs ist das Tanzen. „Ich tanze schon immer, seit ich klein bin.“ Michael ist bisexuell. Daher ist er offen für Männer und Frauen: „Ich suche einen Menschen, mit dem ich ganz viel Spaß haben kann und der mit mir alt werden möchte.“

Michael K.

© Foto: RTL

Theo

Der 58-jährige Theo lebt mit seiner Mutter auf einem Vierseitenhof in der Eifel. Im Haupterwerb kümmert er sich um 155 Rinder und Hahn Poppie. Von seinem 130ha Grün- und Ackerland schwärmt er: „Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mir gefällt einfach die Freiheit, die Unabhängigkeit, dass ich am Ende des Monats sehen kann, was ich geschafft habe.“ Zu seinen Hobbys zählen Motorradfahren und Wandern. Doch über das Tanzen geht nichts: „Ich bin Schlagerfan und tanze Discofox. Ich hab‘ schon so manche Schuhe durchgetanzt.“ Nach zwei Jahren als Single wünscht er sich jetzt eine „flotte und spontane“ Frau.

Theo

© Foto: RTL

Interessierte Männer und Frauen können sich bereits jetzt online unter bauersuchtfrau@rtl.de bewerben oder ab Ostermontag, 18.04.2022, unter der Telefonnummer 030 2579 200200.