Drei Mal an drei verschiedenen Wochenenden haben die Kanzlerkandidaten vor der Bundestagswahl am 26. September 2021 in Triellen live im Fernsehen gegeneinander angetreten

vor der am in live im Fernsehen gegeneinander angetreten Am Sonntag, 29.08., fand der erste TV-Dreikampf mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Olaf Scholz und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock statt

und Kanzlerkandidatin statt Vor der Wahl am 26.09. kommt die Schlussrunde: Am Donnerstag, 23.09. debattieren alle Spitzendkandidaten der Parteien.

der Parteien. Wo ist die Schlussrunde im TV und Stream zu sehen?

Nach den drei TV-Dreikämpfen der Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) strahlen ARD und ZDF wenige Tage vor der Bundestagswahl noch einmal eine große TV-Debatte mit Spitzenpolitikern der im Bundestag vertretenen Parteien aus. Neben den drei Kanzlerkandidaten werden am Donnerstag die Spitzenkandidaten Alice Weidel (AfD), Christian Lindner (FDP) und Janine Wissler (Linke) sowie CSU-Chef Markus Söder erwartet. Am Sonntag darauf ist die Bundestagswahl. ARD-Hauptstadtstudioleiterin Tina Hassel und ZDF-Hauptstadtstudioleiter Theo Koll moderieren die Sendung.



Die Schlussrunde der Kandidaten: Der Überblick



Die TV-Debatte zwischen allen Spitzenkandidaten und den drei Kanzlerkandidaten läuft im öffentlich-rechtlichen TV. Alle Infos im Überblick:

Format: Talkshow

Talkshow TV-Übertragung: ARD und ZDF

ARD und ZDF Livestream: Mediatheken von ARD und ZDF

Mediatheken von ARD und ZDF Datum: Donnerstag, 23.09.2021

Donnerstag, 23.09.2021 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderatoren: Tinna Hassel (ARD) und Theo Koll (ZDF)

Wahlomat starten: Hier könnt ihr vor der Bundestagswahl das Online-Tool testen

Am 26. September ist es nach vier Jahren wieder soweit: Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, an diesem Tag Abgeordnete und Parteien für den Deutschen Bundestag zu wählen. Doch viele Wählerinnen und Wähler entscheiden sich erst kurz vor der Bundestagswahl 2021 für einen Kandidaten und eine Partei. Einige wissen sogar bis zu Wahltag nicht, für wen sie stimmen sollen. Ihnen könnte der Wahl-O-Mat helfen. Mit dem Online-Tool der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) können sie prüfen, welche Partei am ehesten ihre Interessen vertritt – und müssen sich nicht Hunderte Seiten Wahlprogramme durchlesen. Stattdessen werden ihnen 38 Thesen vorgestellt, denen sie per Mausklick entweder zustimmen, sie ablehnen oder sich enthalten können. Im folgenden Artikel geht’s zum Wahlomat:

Bundestagswahl Umfragen: Wie stehen die Parteien da?

Für die meisten Wähler sind die Würfel zur Bundestagswahl gefallen - welche Koalition nach Sonntag rauskommen könnte, ist dagegen völlig offen. Kurz vor der Abstimmung haben sich drei von vier Wahlberechtigte einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge inzwischen für eine Partei entschieden. In der SPD meldete sich das im Wahlkampf bislang recht unauffällige linke Lager zu Wort.

Derzeit sind den Umfragen zufolge verschiedene Dreier-Bündnisse möglich, neben einer Ampelkoalition auch ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken sowie eine CDU-geführte Koalition mit Grünen und FDP. Zuletzt rückte die Union in den Erhebungen wieder etwas näher an die SPD heran.

In den am Donnerstag veröffentlichten Umfragen von YouGov und dem Institut Kantar für das Magazin „Focus“ liegt die SPD mit 25 Prozent vor der Union, die auf 21 Prozent kommt. An dritter Stelle liegen die Grünen mit 14 beziehungsweise 16 Prozent, gefolgt von der AfD mit 11 bis 12 Prozent und der FDP mit 11 Prozent. Die Linke käme auf 7 Prozent. Könnten die Wähler den Kanzler direkt wählen, läge Scholz laut YouGov deutlich vorn. Er bekäme 31 Prozent der Stimmen, Laschet und die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock nur 11 Prozent. 38 Prozent würden keinen der drei wählen.