Die Biathlon-Saison 2021/22 geht weiter: Heute startet in Kontiolahti (Finnland) der erste Biathlon-Weltcup seit den Olympischen Winterspielen in Penking. Den Anfang machen am heutigen Donnerstag, 03.03.2022, die Biathletinnen mit den Staffelrennen. Bis Sonntag stehen dann bei den Männern und Frauen weitere Rennen in den Disziplinen Staffel, Sprint und Verfolgung an.

Zeitplan: Die Termine des Weltcup-Wochenendes in Kontiolahti im Überblick.

: Die Termine des Weltcup-Wochenendes in im Überblick. Übertragung: Welcher Sender zeigt die Rennen live im TV und Stream?

Alle Infos zum Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti im Überblick.

Am ersten Wochenende nach Olympia geht es für die Biathletinnen und Biathleten nach Kontiolahti in Finnland. Zum Auftakt steht die Frauenstaffel auf dem Programm, das mit Olympiabronze dekorierte Quartett mit Herrmann, Vanessa Hinz, Vanessa Voigt und Franziska Preuß ist in Finnland komplett vertreten. Los geht es um 14.30 Uhr.

Der Zeitplan für den Biathlon Weltcup in Kontiolahti im Überblick:

Donnerstag, 03.03.2022

11: 30 Uhr: Damen Staffel, 4 x 6 km

Freitag, 04.03.2022

14:30 Uhr: Herren Staffel, 4 x 7,5 km

Samstag, 05.03.2022

12:45 Uhr: Damen Sprint, 7,5 km

15:30 Uhr: Herren Sprint, 10 km

Sonntag, 06.03.2022

12:45 Uhr: Damen Verfolgung 10 km

14:40 Uhr: Herren Verfolgung, 12,5 km

Biathlon Weltcup 2021/22: Übertragung im Free-TV auf ARD und ZDF

Die Übertragungen der Biathlon Weltcup Saison 2021/22 können die Fans in den Hauptprogrammen von ARD und ZDF sehen. Außerdem gibt es Sendungen als Livestream im Internet auf „sportstudio.de“ und „sportschau.de“. Auch Eurosport nutzt das klassische Fernsehen sowie seine digitalen Plattformen. Der zurückgetretene Olympiasieger Arnd Peiffer ist neu als Experte bei der ARD; er vertritt Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner und wechselt sich mit Kati Wilhelm ab. Sven Fischer und Laura Dahlmeier sind für das ZDF im Einsatz.

Biathlon heute live: Wo wird der Weltcup in Kontiolahti im TV und Stream übertragen?

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt den Biathlon Weltcup in Kontiolahti 2022 an allen vier Tagen im Free-TV.

Die Biathlon-Wettkämpfe werden auch live bei Eurosport übertragen. Da Eurosport auch über den Streamingdienst DAZN empfangen werden kann, sind die Rennen zudem auch via Livestream bei DAZN zu sehen. Zudem ist Joyn PLUS+ eine Anlaufstelle hinsichtlich eines kostenpflichtigen Live-Streams.

Die Übertragung des Biathlon-Weltcups im Überblick:

Jewhen Malyschew: Tragischer Tod des ukrainischen Biathleten im Krieg gegen Russland

Der ukrainische Biathlet Jewhen Malyschew ist im Krieg gegen Russland ums Leben gekommen. „Der Verband meldet den tragischen Tod eines Mitglieds der Junioren-Nationalmannschaft, Jewhen Malyschew. Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen unser tiefstes Beileid aus“, teilte der ukrainische Verband mit.

Auch die Internationale Biathlon-Union (IBU) drückte am Mittwoch „ihr tief empfundenes Beileid zum Verlust des ehemaligen ukrainischen Biathleten Jewhen Malyschew aus, der diese Woche im ukrainischen Militärdienst gestorben ist“. Der Verband verurteile „erneut die russischen Angriffe auf die Ukraine und die Unterstützung durch Belarus und bekräftigt seine Hoffnung auf ein sofortiges Ende des Krieges“.

Der 19-jährige Malyschew war im Militärdienst im Einsatz und ist angeblich bei einer Schlacht nahe Charkow gefallen. Malyschew gehörte der Junioren-Nationalmannschaft der Ukraine an, beendete vor zwei Jahren aber seine Karriere.