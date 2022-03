Am heutigen Freitag, 4. März 2022, beginnen in Peking die 13. Winter-Paralympics. Die Paralympischen Spiele sind das wichtigste sportliche Großereignis für Menschen mit körperlicher Behinderung.

Ab heute kämpfen in Peking über 400 Athleten in 15 Disziplinen und 6 Sportarten um die Podestplätze. Auch Deutschland nimmt teil und schickt 18 Sportler, davon je neun Damen und neun Herren sowie fünf Guides zu den Spielen nach China.

Wie sieht der Zeitplan der Paralympics 2022 aus?

der Paralympics 2022 aus? Wo werden die Paralympischen Winterspiele in Peking live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Wer sind die deutschen Teilnehmer ?

? Alle Infos zu den Paralympics 2022 bekommt ihr hier.

Paralympics 2022 in Peking: Start und Termine der Paralympischen Spiele

Die Winterparalympics 2022 in Peking beginnen am 4. März 2022 mit der offiziellen Eröffnungsfeier und enden am Sonntag, 13. März 2022, mit der Schlussfeier. Die Paralympics stellen das wichtigste Großereignis für Menschen mit körperlichen Behinderungen dar. Mit Peking als Austragungsort sind die Paralympics das erste Mal sowohl im Sommer als auch im Winter im gleichen Land zu Gast.

Paralympics Zeitplan 2022: Welche Wettkämpfe finden wann statt?

Der Zeitplan der Paralympics in Peking im Überblick:

Ski alpin

Samstag, 5.3.2022: Abfahrt

Sonntag, 6.3.2022: Super-G

Dienstag, 8.3.2022: Kombination

Donnerstag, 10.3.2022: Riesenslalom Männer

Freitag, 11.3.2022: Riesenslalom Frauen

Samstag, 12.3.2022: Slalom Männer

Sonntag, 13.3.2022: Slalom Frauen

Biathlon

Samstag, 5.3.2022: 6 Kilometer

Dienstag, 8.3.2022: 10 Kilometer

Freitag, 11.3.2022: 12,5 KilometerLanglauf:

Sonntag, 6.3.2022: 18 Kilometer (Männer, sitzend), 15 Kilometer (Frauen, sitzend)

Montag, 7.3.2022: 20 Kilometer (Männer, stehend/sehbehindert), 15 Kilometer (Frauen, stehend/sehbehindert)

Mittwoch, 9.3.2022: Sprint Frauen und Männer

Samstag, 12.3.2022: 12,5 Kilometer (Männer, sehbehindert/stehend), 10 Kilometer (Frauen, sehbehindert/stehend), 7,5 Kilometer (Frauen, sitzend), 10 Kilometer (Männer, sitzend)

Sonntag, 13.3.2022: Staffel Männer und Frauen

Snowboard

Sonntag, 7.3.2022: Cross

Samstag, 12.3.2022: Banked

Rollstuhlcurling

Samstag, 12.3.2022: Finale

Para-Eishockey

Sonntag, 13.3.2022: Finale

Paralympics Übertragung: Wann und wo werden die Wettkämpfe live im TV übertragen?

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen die paralympischen Winterspiele im Free-TV live aus Peking. Die Studios werden sich aber wie bereits bei den Olympischen Winterspielen in Deutschland befinden. ARD und ZDF werden sich bei der Übertragung täglich abwechseln. In den beiden Mediatheken von ARD und ZDF können die Wettbewerbe ebenfalls online im Live-Stream verfolgt werden. Die Eröffnungsfeier überträgt das ZDF am 4. März ab 12.50 Uhr.

Die ZDF-Sendetermine und Sendezeit im Überblick

Samstag, 5. März 2022: 8.30 bis 9.25 Uhr und 15.05 bis 15.25 Uhr

Sonntag, 6. März 2022: 10.15 bis 10.50 Uhr und 12.05 bis 12.30 Uhr

Montag, 7. März 2022: 9.05 bis 11.15 Uhr

Dienstag, 8. März 2022: 9.05 bis 12.00 Uhr

Die ARD-Sendetermine und Sendezeit im Überblick

Mittwoch, 9. März 2022: 9.00 bis 12.00 Uhr

Donnerstag, 10. März 2022: 9.00 bis 12.00 Uhr

Freitag, 11. März 2022: 9.00 bis 12.00 Uhr

Paralympics Teilnehmer: Wer tritt für Deutschland bei den Winter-Paralympics an?

Aus Deutschland nehmen insgesamt 17 Athleten und Athletinnen teil. Die sehbeeinträchtigte Biathletin Clara Klug musste wegen einer Fraktur am Schultergelenk kurzfristig absagen. Damit treten weniger Sportlerinnen und Sportler an als vor vier Jahren, damals waren es 20 Aktive. Die deutsche Delegation umfasst bei den Winter-Paralympics 2022 in Peking insgesamt 60 Personen.

Die Aktiven für Deutschland und ihre Sportarten im Überblick:

Ski alpin

Anna-Lena Forster

Christoph Glötzner

Leander Kress

Anna-Maria Rieder

Noemi Ristau

Andrea Rothfuss

Langlauf und Biathlon

Alexander Ehler

Martin Fleig

Linn Kazmaier

Marco Maier

Nico Messinger

Johanna Recktenwald

Leonie Walter

Anja Wicker

Snowboard