Eröffnungsfeier. Knapp 700 der weltbesten paralympischen Athleten treten zu den Winterspielen 2022 in Peking an. Nach den Spielen 2008 sind es die zweiten Paralympics, die dort stattfinden. Damit ist Peking auch die erste Stadt, die Austragungsort für die Paralympischen Sommer- und Winterspiele ist. Über zehn Tage müssen sich die Athleten in 78 verschiedenen Wettbewerben in sechs Sportarten in den Disziplinen Schneesport und Eissport antreten. Die Winter-Paralympics 2022 in Peking starten heute, am 04.03.2022, mit der. Knapp 700 der weltbesten paralympischen Athleten treten zu deninan. Nach den Spielen 2008 sind es die zweiten Paralympics, die dort stattfinden. Damit ist Peking auch die erste Stadt, die Austragungsort für die Paralympischen Sommer- und Winterspiele ist. Über zehn Tage müssen sich die Athleten inverschiedenen Wettbewerben inin den Disziplinen Sundantreten.

Uhrzeit: Wann findet die Eröffnungsfeier der Paralympics 2021 statt?

Wann findet die Eröffnungsfeier der Paralympics 2021 statt? Übertragung: Wo wird die Zeremonie übertragen?

Wo wird die Zeremonie übertragen? Programm: Wie ist der Ablauf der Eröffnungsfeier?

Alle Infos zur Eröffnungsfeier der Paralympics 2022 im Überblick.

Paralympics 2022: Wann ist die Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele?

Am Freitag, 04. März 2022, werden die Paralympics 2022 in der chinesischen Hauptstadt Peking eröffnet. In China findet die Zeremonie um 20 Uhr statt. Deutschland liegt aber sieben Stunden hinter der Zeit in China, weshalb die Eröffnungsfeier um knapp 13 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Wer die Eröffnungsfeier überträgt findet ihr hier:

Freitag, 04. März 2022, um 12:50 – 14:20 Uhr im ZDF

Paralympics 2022: Programm der Eröffnungsfeier

Bei der Eröffnungsfeier der Paralympics dürfen sich die Zuschauer immer auf ein echtes Spektakel freuen. Bei den Paralympics im Sommer in Tokyo fand die Eröffnungsfeier leider in einem nahezu leeren Nationalstadion statt. Eröffnet wurde die Show vom japanischen Kaiser Naruhito und zum ersten Mal wurde in Tokyo das Feuer von drei Sportlern gemeinsam entzündet. Doch trotz der negativen Begleiterscheinungen aufgrund von Covid 19, stellten die Organisatoren eine spektakuläre Show auf die Beine, die für große Emotionen sorgte. Wegen Chinas strikter Null-Covid-Strategie und der strengen Corona-Vorkehrungen sind in Peking keine Fans aus dem Ausland zugelassen.

Der Ablauf der Eröffnungsfeier 2022 in Peking ist noch nicht bekannt, allerdings gibt es einige Ereignisse, die bei vielen vergangenen Eröffnungsfeiern konstant zelebriert wurden:

Kultur, Shows und Musik

Hissen der Olympischen Flagge

Athleten und Athletinnen marschieren ein

Olympischer Eid

Entzünden der Olympischen Flamme

Youtube Eröffnungsfeier der Sommer-Paralympics in Tokyo 2021.

Was ist der paralympische Eid bei den Paralympics

Der paralympische Eid wird bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele von einem aktiven Sportler oder einer Sportlerin des gastgebenden Landes und einem Kampfrichter abgegeben. Es ist ein Versprechen den Fair-Play-Gedanken zu achten. Er lautet: „Im Namen aller Athleten verspreche ich, dass wir an den Paralympischen Spielen teilnehmen und dabei die gültigen Regeln respektieren und befolgen und uns dabei einem Sport ohne Doping und ohne Drogen verpflichten, im wahren Geist der Sportlichkeit, für den Ruhm des Sports und die Ehre unserer Mannschaft.“

Wo werden die Winter-Paralympics ausgetragen?

Die 13. Winter-Paralympics werden 2022 von der Volksrepublik China ausgerichtet an sechs Austragungsorten und drei Wettkampfzonen ausgetragen. Wie schon bei den Olympischen Winterspielen finden diese im Zentrum von Peking, in Yanqing und in Zhangjiakou statt. Peking ist somit die erste Stadt, die sowohl Sommer- als auch Winter-Paralympics einmal ausgerichtet hat.

China ist nach Japan und Südkorea das dritte asiatische Land, das die Winter-Paralympics zu sich holt.China erhielt in der Wahl des Austragungsortes für die Winter-Paralympics insgesamt 44 Stimmen, dicht gefolgt von Almaty Kasachstan mit 40 Stimmen. Jedoch sind viele Politiker und Sportler mit der Wahl des Gastgeberlandes aufgrund anhaltender Menschenrechtsverletzungen nicht zufrieden.

Wie viele Athletinnen und Athleten nehmen an den Paralympics in Peking teil?

Insgesamt werden 736 Athletinnen und Athleten aus etwa 50 Nationen zu den Paralympics in Peking teilnehmen. Doch aufgrund der aktuellen Corona-Situation und den hohen Infektionszahlen kann sich die Zahl noch deutlich verändern.

Rund 700 Athleten und Atheltinnen nehmen an den Winter-Paralympics 2022 in Peking teil.

© Foto: rbb/David Schmitt

Paralympics 2022: Die paralympische Flamme und der Fackellauf in Peking

Der Fackellauf für die Paralympischen Winterspiele 2022 hat bereits begonnen. Am Pekinger Himmelspalast wurden am Mittwoch mehrere Flammen zur olympischen Fackel vereint. Laut Organisatoren soll der Lauf durch die drei olympischen Wettbewerbszonen führen. Am Freitag, 04.03.2022, wird mit der Entzündung der Olympia-Flamme im Pekinger Nationalstadion der Fackellauf enden und die Spiele eröffnen.

Die Fackel der Paralympics 2022 trägt den Namen „Flying“ – Fei Yang auf Chinesisch – und weist viele Ähnlichkeiten mit ihrem Pendant für die Olympischen Spiele auf. Die Fackel für die Paralympics 2022 besteht aus der Farbkombination Silber und Gold. Das Emblem von Beijing 2022 befindet sich in der Mitte der Fackel und die wirbelnde goldene Linie auf ihrem Körper repräsentiert das unermüdliche Streben der Menschheit nach Licht, Frieden und Exzellenz. Das Organisationskomitee in Peking ist zudem bestrebt „güne und hochtechnologische Spiele“ zu veranstalten. Aus diesem Grund wurde die Fackel aus einem Kohlefasermaterial gefertigt und wird hauptsächlich mit Wasserstoff betrieben und ist somit emissionsfrei. Die paralympische Fackel in Peking weißt außerdem das einzigartige Merkmal auf, das während des Fackellaufs zu sehen ist. Die beiden Fackeln werden über eine „Band“-Konstruktion miteinander verbunden sein. Das soll die Vision von Beijing 2022 „gegenseitiges Verständnis und Respekt zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern“ symbolisieren.