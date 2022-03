Wintersport: Nach den Olympischen Winterspielen steht aktuell der 04.03.2022, die Staffel der Herren statt. Es gibt keine Pause im: Nach den Olympischen Winterspielen steht aktuell der Biathlon-Weltcup 2022 im finnischen Kontiolahti an. Nachdem gestern die Damen den Anfang machten, fand am heutigen Freitag, den, die Staffel der Herren statt.

Wie haben die deutschen Biathleten abgeschnitten? Alle Infos zu den Ergebnissen heute beim Weltcup in Finnland.

Biathlon heute: Ergebnisse der Herren-Staffel beim Weltcup in Kontiolahti

Die deutschen Biathleten haben im abschließenden Staffelrennen der Saison in Finnland den vierten Platz belegt. Die Olympia-Vierten in der Peking-Besetzung mit Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath leisteten sich am Freitag in Kontiolahti insgesamt acht Nachlader und hatten im Ziel 13,4 Sekunden Rückstand auf Tagessieger Norwegen. Dahinter belegte Schweden vor Frankreich den zweiten Platz. Nawrath lag im Zielsprint lediglich eine Sekunde hinter dem Franzosen Quentin Fillon Maillet.

Biathlon Ergebnisse gestern: So haben die Damen in der Staffel abgeschnitten

Die deutschen Biathletinnen haben in der Staffel von Kontiolahti das Podium knapp verpasst. Nach zwei Strafrunden von Vanessa Hinz und insgesamt neun Nachladern landete das DSV-Quartett mit Olympiasiegerin Denise Herrmann, Startläuferin Vanessa Voigt und Franziska Preuß auf dem vierten Platz. Sieger im ersten Rennen nach den Olympischen Winterspielen wurde Norwegen vor den in Peking mit Gold dekorierten Schwedinnen und Italien.