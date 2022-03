10.3.2022, startete der Sprint der Herren. Am heutigen Donnerstag,, startete der Biathlon-Weltcup 2022 im estnischen Otepää mit dem

Wie haben die deutschen Biathleten abgeschnitten? Alle Infos zu den Ergebnissen heute beim Weltcup in Estland.

Biathlon Ergebnisse heute: So lief der Sprint der Männer beim Weltcup in Otepää

Biathlet Benedikt Doll ist beim Weltcup-Sprint im estnischen Otepää auf das Podest gestürmt. Der 31-Jährige belegte im Rennen über 10 km einen bärenstarken dritten Platz hinter Überflieger Quentin Fillon Maillet und Sturla Holm Lägreid. Doll erreichte in diesem Winter damit zum dritten Mal das Stockerl.

Fillon Maillet unterstrich erneut seine glänzende Form und holte sich nach fehlerfreier Schießleistung in 22:27,4 Minuten bereits seinen achten Saisonsieg. Der Franzose lag 7,2 Sekunden vor dem Norweger Lägreid (0) und 11,1 Sekunden vor Doll, der ebenfalls ohne Fehler blieb.

Fillon Maillet machte damit einen weiteren großen Schritt zum Gewinn des Gesamtweltcups. Roman Rees (0/+29,6) als Fünfter und Erik Lesser (1/+30,8), zuletzt Zweiter in der Verfolgung von Kontiolahti, auf Rang sieben sorgten für ein starkes deutsches Mannschaftsergebnis.

Ergebnisse: Die Zeiten der Herren beim Sprint in Otepää im Überblick

1. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 22:27,4 Min./0 Schießf.

2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) +7,2 Sek./0

3. Benedikt Doll (Breitnau) +11,1/0

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +16,3/0

5. Roman Rees (Oberried) +29,6/0

6. Vytautas Strolia (Litauen) +30,1/0

7. Erik Lesser (Frankenhain) +30,8/1

8. Benjamin Weger (Schweiz) +31,9/0

9. Fabien Claude (Frankreich) +34,2/0

10. Tarjei Bö (Norwegen) +34,5/0;

....23. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +1:05,6 Min./2

33. Philipp Nawrath (Nesselwang) +1:30,3/2

60. David Zobel (Garmisch-Partenkirchen) +2:18,7/4

Biathlon Gesamtweltcup Herren: Der Stand nach 18 von 22 Wettbewerben

1. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 816 Pkt.

2. Emilien Jacquelin (Frankreich) 591

3. Sebastian Samuelsson (Schweden) 564

4. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 543

5. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) 534

6. Tarjei Bö (Norwegen) 517

7. Simon Desthieux (Frankreich) 490;

8. Benedikt Doll (Breitnau) 455;

9. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 440;

10. Alexander Loginow (Russland) 413;

... 13. Johannes Kühn (Reit im Winkl) 395;

16. Roman Rees (Oberried) 356;

17. Erik Lesser (Frankenhain) 352;

26. Philipp Nawrath (Nesselwang) 282;

41. Philipp Horn (Frankenhain) 106;

53. David Zobel (Garmisch-Partenkirchen)77;

63. Justus Strelow (Hermsdorf) 47;

80. Lucas Fratzscher (Oberhof) 19

Biathlon 2022: Wie haben die deutschen Biathleten in Kontiolahti abgeschnitten?

Die deutschen Biathleten gehen beim vorletzten Saison-Weltcup im estnischen Otepää in der gleichen Besetzung wie zuletzt in Kontiolahti an den Start. Neben Olympiasiegerin Denise Herrmann und Erik Lesser, die zuletzt in Finnland für drei Podestplätze gesorgt hatten, nominierte der Deutsche Ski-Verband zudem wieder Janina Hettich, Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Vanessa Voigt, Franziska Preuß, Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees und David Zobel.