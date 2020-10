Die neue Serie „Betty“ ist eine Hommage an weibliche Freundschaft. Die Serie ist bunt, queer und spiegelt den Zeitgeist in New York wider. Wir folgen fünf Skater-Girls, die ihre eigenen Grenzen und die ihrer Freundschaft austesten. Sie ziehen durch die Skateparks von New York, flirten, streiten und rauchen Gras. Die Show ist so erfolgreich, dass sie schon um eine zweite Staffel verlängert wurde.

„Betty“ – Start und Ausstrahlung von Staffel 1 bei Sky

8. und 15. Dezember sind jeweils ab 20:15 Uhr drei Episoden am Stück auf Sky Atlantic zu sehen. Ebenfalls ist die Serie ab 8. Dezember als komplettes Box Set auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Die Folgen dauern ca. 30 Minuten.

Handlung: Das passiert in „Betty“

Die Freundinnen verbringen ihren Alltag beim Skaten, ansonsten streifen sie zusammen durch New York City. Die Gruppe besteht aus der eigenwilligen Janay; Honeybear, die äußerlich ruhig wirkt, in deren Innern aber emotionale Kämpfe toben; und der liebenswerten Kit. Dann wäre da noch die attraktive und meist bekiffte Indigo. Und zu guter Letzt die zurückhaltende Camille, die als einzige von den anderen Skatern anerkannt wird und die Skatehalle betreten darf.

Die Serie „Betty“ basiert auf dem Indie-Film „Skate Kitchen“ aus dem Jahr 2018. Die Regisseurin Crystal Modelle ist für beide Projekte verantwortlich. Der Film erzählt von einer Gruppe junger Mädchen, die zusammen skaten.

„Betty“ Skate: Die Bedeutung des Begriffs

Der namensgebende Begriff „Betty“ ist seit den 1980ern sowohl ein Ausdruck für Skaterinnen als auch für Mädchen, die im Skatepark sitzen und die Jungs beim Skaten beobachten.

Trailer zu „Betty“

Ob die Serie etwas für euch ist? Hier könnt ihr den Trailer dazu anschauen:

Youtube Betty – Trailer

Besetzung von „Betty“: Die Schauspielerinnen im Cast

Die Schauspielerinnen der Serie waren auch schon im Film mit dabei:

Dede Lovelace als Janay

Kabrina Adams als Honeybear

Nina Moran als Kirt

Ajani Russell als Indigo

Rachelle Vinberg als Camille

Episodenguide: Alle Folgen von „Betty“ in der Übersicht

Episode 1: „Key Party“

Episode 2: „Zen and the Art of Skateboarding“

Episode 3: „Happy Birthday, Tyler“

Episode 4: „The Tombs"

Episode 5: „Perstephanie“