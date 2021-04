Der FC Bayern München empfängt am Mittwoch, 07.04.2021, im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League 2020/2021 den amtierenden französischen Meister Paris Saint-Germain. Bei der Neuauflage des Vorjahresfinales wollen sich die Münchner eine gute Ausgangslage erarbeiten, mit der sie in der kommenden Woche am Dienstag in Paris dann den Halbfinaleinzug schaffen wollen. Dort würde dann entweder Manchester City oder Borussia Dortmund auf den deutschen Rekordmeister warten.

Wo wird die Partie zwischen Bayern und PSG live im TV und Stream gezeigt? Alle Infos zur Übertragung.

Bayern gegen PSG: Anstoß, Spielort, Bilanz, Prognose

Bayern München empfängt am 07.04.2021 Paris Saint-Germain im eigenen Stadion. Das Champions League Spiel findet um 21:00 Uhr statt. Die Bilanz der beiden Teams ist ausgeglichen: In zehn Begegnungen konnten beide Mannschaften jeweils fünf Mal gewinnen. Leichter Favorit dürfte der FC Bayern sein. Die Franzosen mussten zuletzt im Spitzenspiel um Platz 1 eine bittere Niederlage gegen Lille einstecken und gaben die Tabellenführung in der Ligue 1 ab. Bayern dagegen konnte mit einem 0:1 Sieg am vergangenen Wochenende gegen RB Leipzig wohl die Vorentscheidung um die Meisteschaft klarmachen. Die aktuelle Form lässt daher eher eine Prognose für einen Heimsieg des FC Bayern zu.

Alle Infos im Überlick:

Teams: FC Bayern München, Paris Saint-Germain

Wettbewerb: Champions League 2020/2021, Viertelfinale, Hinspiel

Datum und Uhrzeit: 07.04.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Allianz Arena, München

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Bayern gegen Paris live im TV und Stream: Übertragung im Free-TV oder auf Sky/DAZN?

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Bayern und PSG wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichtert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen PSG am 06.04.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2