Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen

Die Inzidenz steigt nach Angaben des RKI am Donnerstag erneut.

Auch die Inzidenz in Bayern steigt

Diese Städte und Landkreise im Freistaat liegen unter einer Inzidenz von 100

Die Notbremse konsequent anwenden - das fordern zahlreiche Politiker unter anderem auch der bayrische Ministerpräsident Markus Söder. Auch in Bayern gibt es viele Städte und Landkreise, die schon über dem Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner über sieben Tage liegen. Welche Regionen liegen darunter?

Inzidenz Bayern: Passau und Forchheim - Hier liegt der Inzidenzwert unter 100

Diese Städte und Kreise liegen nach Angaben des RKI Dashboard unter einem Inzidenzwert von 100 (Stand 15.04.2021):

99,8 Kreis Forchheim

98,5 Stadt Passau

95,5 Kreis Miltenberg

94,1 Kreis Aschaffenburg

76,3 Kreis Tirschenreuth

Corona-Inzidenz Bayern: Lindau, Würzburg, München - Hier liegt die Inzidenz über 100

Diese Städte und Kreise liegen nach Angaben des RKI Dashboard über einem Inzidenzwert von 100 (Stand 15.04.2021):

567,4 Stadt Hof

474,7 Kreis Hof

341,3 Kreis Dingolfing-Landau

330,5 Kreis Mühldorf a.Inn

322,1 Kreis Kronach

313,9 Kreis Deggendorf

286,8 Kreis Haßberge

275,9 Kreis Straubing-Bogen

272,5 Stadt Kaufbeuren

268,3 Kreis Donau-Ries

267,5 Kreis Rhön-Grabfeld

265,3 Stadt Memmingen

264,8 Kreis Cham

255,7 Kreis Kulmbach

250,1 Kreis Lichtenfels

249,3 Kreis Altötting

248,7 Kreis Traunstein

246,1 Stadt Augsburg

239,3 Stadt Amberg

236,7 Stadt Bayreuth

230 Kreis Kelheim

228,8 Kreis Ostallgäu

226,1 Stadt Landshut

219,8 Stadt Kempten

219,5 Stadt Fürth

215,7 Kreis Regen

210,1 Kreis Landshut

209,9 Kreis Unterallgäu

208 Kreis Ansbach

207,1 Kreis Regensburg

204,7 Stadt Nürnberg

203,7 Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

198,9 Kreis Freising

194 Stadt Regensburg

192,5 Stadt Straubing

190,1 Kreis Rottal-Inn

186 Stadt Würzburg

181,9 Kreis Günzburg

181,6 Stadt Schweinfurt

180,3 Kreis Nürnberger Land

180,2 Stadt Coburg

176,5 Kreis Bayreuth

175,3 Kreis Eichstätt

175,2 Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

172,4 Kreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

171,8 Kreis Neu-Ulm

170 Kreis Augsburg

168,4 Kreis Freyung-Grafenau

167,7 Kreis Schwandorf

167,2 Kreis Coburg

166,8 Stadt Rosenheim

165 Kreis Erding

162,4 Kreis Berchtesgadener Land

161,5 Kreis Oberallgäu

161 Kreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge

160,2 Kreis Kitzingen

158,3 Kreis Passau

156,2 Kreis Dachau

156,2 Kreis Neuburg-Schrobenhausen

154,3 Stadt München

153,8 Kreis Landsberg a.Lech

152,8 Kreis Weilheim-Schongau

151,3 Stadt Schwabach

149 Kreis Schweinfurt

148,5 Kreis Amberg-Sulzbach

145 Kreis Miesbach

144,2 Kreis Fürth

141,2 Kreis Rosenheim

140,4 Kreis München

139,9 Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

135,9 Kreis Bamberg

134,9 Kreis Roth

134,4 Kreis Aichach-Friedberg

133,6 Kreis Fürstenfeldbruck

130,3 Stadt Ingolstadt

127,9 Kreis Bad Kissingen

127,1 Kreis Neustadt a.d.Waldnaab

126,2 Stadt Erlangen

124,4 Stadt Ansbach

123,9 Stadt Aschaffenburg

122,9 Kreis Main-Spessart

122,8 Stadt Bamberg

120,1 Kreis Dillingen a.d.Donau

114,9 Kreis Ebersberg

114,1 Kreis Starnberg

112,3 Stadt Weiden i.d.OPf.

111,5 Kreis Würzburg

109,7 Kreis Garmisch-Partenkirchen

107,7 Kreis Neumarkt i.d.OPf.

107,1 Kreis Erlangen-Höchstadt

100 Kreis Lindau

Corona Regeln Bayern aktuell: Das gilt für Geschäfte und Treffen bei einer Inzidenz über 100

Es gibt immer mehr Hotspots in Bayern. Überschreitet die Inzidenz die Marke von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tage. greifen neue Regeln. Maßgeblich sind die Zahlen des Robert Koch-Instituts. Was gilt laut Corona-Verordnung im Freistaat für Hotspots?

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind nur mit Mitgliedern des eigenen Haushalts und einer Person aus einem fremden Haushalt gestattet. Paare werden als ein Haushalt gezählt. Das gilt auch an Ostern.

Einzelhandel: Nur Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen öffnen. Das sind z.B. Supermärkte, Tankstellen, Apotheken etc. Ab dem 12. April ist auch in Hotspots Terminshopping (Click&Meet) mit negativem Corona-Test.

Schulen: Alle Schülerinnen und Schüler müssen im Fernunterricht lernen. Einzige Ausnahme sind Abschlussklassen. Ab dem 12. April gelten auch die vierte Klasse der Grundschule und die elften Klassen an Gymnasien, Berufs- und Fachoberschulen als Abschlussklassen.

Kitas: Es wird nur eine Notbetreuung angeboten.

Sport: Lediglich Individualsport ist erlaubt.

Ausgangssperre: Es gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Die Wohnung darf in dieser Zeit nur aus triftigem Grund verlassen werden.

Corona Inzidenz München aktuell über 100

Die Inzidenz in München steigt. Die Notbremse greift ab Mittwoch, 14.04.2021. Es gelten neue Corona-Regeln und die Fallzahlen steigen weiter. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 154,3. Am Freitag wird über die Schließung der Schulen in München entschieden.

