Bayer 04 Leverkusen tritt im heutigen Montagsspiel des 32. Spieltages auf Eintracht Frankfurt. Das Spiel findet am Montag, 02.05.2022, in der BayArena in Leverkusen statt. Alle Infos zur Übertragung der Partie in der 1. Fußball-Bundesliga findet ihr hier.

Übertragung im TV : Läuft Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV ?

: Läuft Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt live im ? DAZN, Sky und Co. : Gibt es eine Übertragung im Stream ?

: Gibt es eine Übertragung im ? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt live – Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt findet am 02.05.2022 um 20:30 Uhr in der BayArena in Leverkusen statt.

Alle Infos zum Bundesligaspiel hier im Überblick:

Teams : Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt

: Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : 1. Bundesliga, 32. Spieltag

: 1. Bundesliga, 32. Spieltag Datum und Uhrzeit : 02.05.2022, um 20:30 Uhr

: 02.05.2022, um 20:30 Uhr Spielort: BayArena, Leverkusen

Bayer Leverkusen Trainer Gerardo Seoane will mit seinem Team die Teilnahme an der Champions League nicht mehr gefährden. Ein Sieg gegen Frankfurt wäre ein großer Schritt Richtung Königsklasse.

© Foto: Daniel Karmann/dpa

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt live Übertragung: Wer zeigt das Spiel im TV?

Das Spiel zwischen Leverkusen und Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der DAZN gesichert. Dort wird die Partie bei DAZN 1 live und in voller Länge übertragen. Die Übertragung startet ab 20:00 Uhr mit den Vorberichten.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt live im Stream sehen?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Spiel wird es nicht geben. Bei DAZN kann das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Leverkusen gegen Frankfurt am 02.05.2022 um 20:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: DAZN 1

DAZN 1 Livestream: DAZN

Wer sind die DAZN-Reporter bei Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt?

DAZN überträgt das Spiel in der Bundesliga ab 20:00 Uhr mit Vorberichten rund um die Partie Leverkusen gegen Frankfurt. Dieses Reporterteam ist beim Spiel im Einsatz:

Tobi Wahnschaffe (Moderator)

Michael Born (Kommentator)

Ralph Gunesch (Experte)

Ann-Sophie Kimmel (Reporterin vor Ort)

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Bundesliga auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?