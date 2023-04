fünfte Staffel von „Bauer sucht Frau International“ startet am Montag, 01.05.2023, auf RTL. Darin präsentiert Von Europa über Afrika bis Argentinien – die Suche nach dem großen Liebesglück geht in eine neue Runde. Dievonstartet am, auf. Darin präsentiert Inka Bause wieder einsame Bauernherzen rund um den Globus. Dabei wird gelacht, geflirtet, gestritten, geweint und natürlich auch ordentlich gearbeitet.

Wann laufen die neuen Folgen? Werden sie wiederholt? Und sind die Episoden auf RTL+ verfügbar? Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Stream und Co. zur fünften Staffel findet ihr hier im Überblick.

Wann startet „Bauer sucht Frau International“ 2023?

Die internationale Datingshow „Bauer sucht Frau International“ kehrt 2023 zurück. Erneut übernimmt Inka Bause die Mission, einsame Bauern aus der ganzen Welt zu glücklichen Beziehungen zu verhelfen. Nun steht auch der Starttermin der neuen Staffel fest: Los geht es am Montag, 01.05.2023, auf RTL.

„Bauer sucht Frau International“ 2023: Sendetermine auf RTL

Die fünfte Staffel von „Bauer sucht Frau International“ umfasst insgesamt acht Folgen. Diese werden immer montags und dienstags zur Primetime um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Montag, 01.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 02.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: Montag, 08.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 09.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 5: Montag, 15.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 6: Dienstag, 16.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 7: Montag, 22.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 8: Dienstag, 23.05.2023, um 20:15 Uhr

„Bauer sucht Frau International“ 2023: Wiederholung auf RTL

Hat man die Erstausstrahlung verpasst und hofft auf eine Wiederholung im TV, gibt es gute Aussichten. RTL hat zwar noch nichts bestätigt, die vorherige Staffel „Bauer sucht Frau International“ wurde aber immer rund drei Tage nach Ausstrahlung wiederholt. Die Chance auf eine Wiederholung besteht also durchaus.

Kann man „Bauer sucht Frau International“ auf RTL+ streamen?

Fiebert man bei einer Show so richtig mit, kann es frustrierend sein, wenn man eine Folge verpasst hat. Da ist es gut, wenn die Folgen in der Mediathek als Stream zur Verfügung stehen. Die erste Folge von „Bauer sucht Frau International“ 2023 ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Die weiteren Sendungen stehen jeweils eine Folge vorab zum Streamen bereit.

Die (voraussichtlichen) Veröffentlichungstermine im Überblick:

Folge 1: Montag, 24.04.2023

Folge 2: Montag, 01.05.2023

Folge 3: Dienstag, 02.05.2023

Folge 4: Montag, 08.05.2023

Folge 5: Dienstag, 09.05.2023

Folge 6: Montag, 15.05.2023

Folge 7: Dienstag, 16.05.2023

Folge 8: Montag, 22.05.2023

„Bauer sucht Frau International“: Konzept der RTL-Show

Worum geht es überhaupt bei „Bauer sucht Frau International“? Im Grunde funktioniert das Spin-off ähnlich wie „Bauer sucht Frau“ selbst. Der Unterschied ist, dass Inka Bause in dieser Show Single-Landwirten aus aller Welt bei der Suche nach der großen Liebe hilft.

Ob Bananenplantage, Gemüsegarten oder Olivenhain, ob in Afrika, Europa oder Asien – die Landwirte sind auf der ganzen Welt verstreut. Sie laden jeweils mehrere Bewerberinnen auf ihren Hof ein und entscheiden im Anschluss, welche Kandidatin sie weiter kennenlernen möchten und wer wieder nach Hause reisen muss.

„Bauer sucht Frau International“ 2023 Kandidaten

Neue Bauernhöfe, neue Landwirte – Wer sind die Kandidaten der 5. Staffel von „Bauer sucht Frau International“? Alle bisher bekannten Infos zu den teilnehmenden Bauern findet ihr hier:

Inka Bause moderiert „Bauer sucht Frau International“

Schon seit 2005 moderiert Inka Bause die RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Klar also, dass die erfolgreiche Moderatorin auch beim Spin-off „Bauer sucht Frau International“ dabei ist. Was hat sie sonst schon moderiert und wie tickt sie privat? Mehr über Inka Bause findet ihr in diesem Porträt: