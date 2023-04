fünften Staffel von „Bauer sucht Frau International“ können wieder Landwirte aus aller Welt ihre große Liebe finden. Unter der Moderation von Montag, 01.05.2023, dann: „world wide love“. Ob Maisfeld, Gemüsegarten oder Olivenhain – auf welcher Farm könnten schon bald die ersten zarten Pflänzchen der Liebe sprießen? In dervonkönnen wieder Landwirte aus aller Welt ihre große Liebe finden. Unter der Moderation von Inka Bause heißt es ab, dann: „world wide love“.

Doch wer sind die neuen Bauern, die das Liebes-Abenteuer wagen? Alle Infos von Alter bis Herkunft der Kandidaten erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Bauer sucht Frau International“ 2023: Das sind die Kandidaten

Landwirte werden bei „Bauer sucht Frau International" 2023 so deutlich wie nie. RTL hat nun die teilnehmenden Landwirte der fünften Staffel veröffentlicht.

Das sind die acht Kandidaten der neuen Staffel im Überblick.

Katrin aus Österreich

Als einzige Frau in dieser Staffel ist die Pferdezüchterin Katrin (34) dabei. Zusammen mit ihrer Familie lebt sie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im beschaulichen Kärnten. Hauptberuflich ist Katrin zwar selbständig in der Werbung als Grafikerin tätig, ihr Steckenpferd sind allerdings ihre 20 Minishetlandponys. Ansonsten liebt sie es, Pilze zu sammeln, zu reisen und zu tanzen. Die traditionsbewusste Österreicherin sucht bei „Bauer sucht Frau International“ nun einen ehrlichen, humorvollen und lebenslustigen Mann.

Heiko aus Spanien

Hobbybauer und Vollblut-Gärtner Heiko (45) hat sich auf La Palma ein kleines Paradies erschaffen. Auf seiner 2000 Quadratmeter großen Finca kümmert er sich um seine Pflanzen und um seine Tiere. Auf der ganzen Insel ist er als Gärtner bekannt und pflegt die wunderschönen Blumenarrangements in der Hauptstadt Santa Cruz. Der naturverbundene Mann engagiert sich gerne in der Nachbarschaftshilfe. Sein großes Hobby ist aber sein 500 Liter Aquarium, in dem er seine 12 Diskusfische hält. Mittlerweile ist Heiko seit zehn Jahren Single und hofft, mit der Hilfe von Inka Bause einen Mann zu finden, der die Natur und Tiere liebt.

Ezequiel aus Argentinien

Der 41-jährige Winzer betreibt zusammen mit seiner Familie den Hof am Fuße der Anden in Argentinien. Angebaut werden die Rebsorten Cabernet Sauvignon und Malbec. Hauptberuflich ist Ezequiel als Bibliothekar in einer Schule tätig. Neben Fußball, Fitnessstudio und Windsurfen zählt er auch das Barber Handwerk zu seinen Hobbys. Deutsch hat Ezequiel bei einem Austausch gelernt. Aus einer früheren Ehe hat er fünf Töchter zwischen zehn und zwanzig Jahren. Nun sucht er eine Frau, die sich nicht nur mit diesen versteht, sondern auch selbständig ist.

Johannes aus Österreich

Mit nur 26 Jahren ist er das Küken unter den Kandidaten von „Bauer sucht Frau International“. Johannes betreibt zusammen mit seiner Familie einen Bauernhof in Niederösterreich. Neben der hauseigenen Hofmetzgerei gehört zum Betrieb noch eine Schweinemast, eine Gaststube und ein Christbaumhandel. Johannes hat allerdings die Verantwortung für den Einstellbetrieb und die dazugehörenden 27 Pferde. Die Hobbys des gelernten Lebensmitteltechnikers sind Freunde treffen, schwimmen und wandern. Nun sucht er seinen Traummann und sagt: „Wenn man sich anschaut, muss es einfach ‚Bäm!‘ machen.“

Karl-Heinz aus Italien

Der älteste Teilnehmer dieser Staffel ist der 66-jährige Karl-Heinz, der sich in 38 Jahren sein eigenes Agriturismo aufgebaut hat. Im Tal von Bagnoregio wohnt er auf seinem rund zwei Hektar großen Grundstück, umgeben von Olivenhainen. Die Haupteinnahmequelle ist das Olivenöl, nebenbei betreibt er aber auch noch ein Gasthaus und kümmert sich um seine Hühner, seinen Truthahn und sein Wollschwein. Zu seinen Hobbys zählen neben backen und kochen auch Zeit mit seinen Enkeln und den drei erwachsenen Kindern zu verbringen. Zum kompletten Glück fehlt dem gebürtigen Ruhrpottler nur noch eine charakterstarke und ehrliche Frau, die im besten Fall sogar Spaß am Gemüsegarten hat.

Werner aus Südafrika

Die Muttersprache des gebürtigen Südafrikaners (27) ist Deutsch, denn Teile seiner Familie leben schon seit vielen Generationen als Deutschsprachige in Südafrika. Vor kurzem hat Werner sich mit seinen Eltern den Traum der eigenen Farm erfüllt. Momentan ist der gelernte Koch noch Hobbybauer aus Leidenschaft, doch mit großen Plänen für seine Farm. Sogar von einer eigenen Schokoladenproduktion träumt er. Neben dem Kochen, zählen Fußball, Tischtennis und Squash zu den Hobbys des gläubigen Christens. Seine Traumfrau sollte nicht nur seine Religion teilen, sondern sich auch „mit vollem Herz für das Leben und was wir hier machen entscheiden!“

Emil aus Namibia

Der gebürtige Südafrikaner Emil (55) verwaltet im Norden Namibias eine 1.600 ha große Farm, auf der er sich der Rinder- und Schafzucht widmet. Zudem baut er Mais und andere Getreidesorten an. Bevor er Farmer mit Leib und Seele wurde, arbeitete er in der IT-Branche. Für die Liebe entschied er sich jedoch seinen Beruf aufzugeben und nach Namibia zu ziehen. Doch die Beziehung scheiterte. Bei „Bauer sucht Frau International“ möchte er nun endlich die große Liebe finden – mit der richtigen Partnerin an seiner Seite schließt der Vater zweier Kinder auch weiteren Nachwuchs nicht aus. Seine Traumfrau sollte eine positive Einstellung haben und sportlich sein.

Tom aus Australien

Mit einer eigenen Pferderanch in der Nähe von Perth hat sich Tom (60) einen Lebenstraum erfüllt. Im Busch von Australien besitzt er ein rund 5 Hektar großes Anwesen. Als Teenager ist er im Jahr 1977 mit seinen Eltern und zwei Schwestern nach Australien ausgewandert. Neben den Pferden kümmert er sich hauptberuflich um den Verkauf und Vertrieb seiner selbstentwickelten Wärmepumpe. Dem selbsterlernten Pferdewirt ist ein natürlicher Umgang mit seinen Tieren sehr wichtig. Wenn es seine freie Zeit zulässt, nimmt der gebürtige Schwabe außerdem gern an Pferdewettbewerben teil oder er geht „Line Dancen“, wofür ihm allerdings noch die richtige Partnerin fehlt. Die Traumfrau des Vaters von zwei erwachsenen Kindern sollte abenteuerlustig und genauso verrückt sein wie er.