19. Staffel der beliebten Datingshow „Bauer sucht Frau“ steht in den Startlöchern. Doch zunächst stellt Scheunenfest gerne kennenlernen möchten. Bald liegt wieder Liebe in der Landluft, denn dieder beliebten Datingshowsteht in den Startlöchern. Doch zunächst stellt Inka Bause wie gewohnt die alleinstehenden Bauern und Bäuerinnen vor, die sich in diesem Jahr mit ihrer Hilfe auf die Suche nach ihrem Herzblatt begeben. Nach der Vorstellung können sich Interessierte melden und die Landwirte entscheiden dann, wen sie auf dem beliebtengerne kennenlernen möchten.

Wann laufen die neuen Folgen? Werden sie wiederholt? Und sind die Episoden auf RTL+ verfügbar? Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Stream und Co. zur 19. Staffel findet ihr hier im Überblick.

Wann startet „Bauer sucht Frau“ 2023?

Die beliebte Datingshow „Bauer sucht Frau“ geht 2023 bereits in die 19. Staffel. Erneut übernimmt Inka Bause die Mission, einsame Bauern aus ganz Deutschland zu glücklichen Beziehungen zu verhelfen. Der genaue Starttermin zu den neuen Folgen wurde von RTL bisher noch nicht bekannt gegeben. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass „Bauer sucht Frau“ 2023 Ende des Jahres an den Start gehen wird.

Wer jedoch nicht so lange warten möchte, hat Glück: Bereits am Pfingstmontag, 29.05.2023, werden die neuen Bauern von Staffel 19 ab 19:05 Uhr auf RTL vorgestellt.

„Bauer sucht Frau“ 2023: Sendetermine und Sendezeit

Da der Start von „Bauer sucht Frau“ 2023 noch nicht bekannt ist, stehen dementsprechend momentan auch noch keine Sendetermine und Sendezeiten fest. Sobald der Sender genauere Informationen hierzu bekannt gibt, findet ihr diese hier.

Bisher war es jedoch immer so, dass die Show an einem Montag startete und am darauffolgenden Dienstag weiter ging. Auch an der Sendezeit wird sich womöglich nicht viel ändern. Bisher lief die Sendung immer zur Primetime auf RTL.

„Bauer sucht Frau“ 2023: Wiederholung auf RTL

Hat man die Erstausstrahlung verpasst und hofft auf eine Wiederholung im TV, gibt es gute Aussichten. RTL hat bisher zwar noch nichts bestätigt, jedoch wurden die Folgen von „Bauer sucht Frau“ in den vergangenen Jahren immer einige Tage nach der Ausstrahlung im TV wiederholt. Die Chance auf eine Wiederholung ist dementsprechend hoch.

Kann man „Bauer sucht Frau“ 2023 auf RTL+ streamen?

Da der Starttermin der 19. Staffel von „Bauer sucht Frau“ noch nicht feststeht, ist aktuell auch nicht bekannt, ob die neuen Folgen als Stream auf RTL+ verfügbar sein werden. Bei den vorigen Staffeln war dies jedoch der Fall, weshalb sich vermuten lässt, dass auch Staffel 19 auf RTL+ gestreamt werden kann.

„Bauer sucht Frau“: Konzept der RTL-Show

Die Landwirte und Landwirtinnen von „Bauer sucht Frau“ werden in einer Sendung mehrere Monate vor Beginn der neuen Staffel vorgestellt. Die Bewerber können ihnen anschließend persönliche Briefe schreiben. Aus den eingegangenen Bewerbungen wählen die Bauern dann in der Regel zwei Kandidaten aus, die zum näheren Kennenlernen auf das große Scheunenfest eingeladen werden. Hier können sich die Landwirte für einen oder mehrere der Bewerber entscheiden, die sie auf ihren Hof einladen. Während der Hofwoche müssen sie sich dann auf dem Feld und im Stall beweisen und versuchen, das Herz des jeweiligen Bauern zu erobern. Nach einer Woche gehen die Paare wieder getrennte Wege. Ob sich am Ende eine feste Beziehung gebildet hat, zusammengezogen wird oder es sogar eine Hochzeit gibt, wird in der Finalshow gezeigt.

„Bauer sucht Frau“ 2023: Das sind die Bauern

Am Pfingstmontag, 29.05.2023, werden die neuen Bauern von Staffel 19 vorgestellt. Im Anschluss daran können sich interessierte Männer und Frauen bewerben. Aus allen Zuschriften dürfen sich die Bauern jene auswählen, die sie auf dem Scheunenfest näher kennenlernen möchten.

Inka Bause moderiert „Bauer sucht Frau“ 2023