Kaum haben sich Paare in der internationalen Version gefunden, geht die Liebessuche auf dem Land weiter: 2023 hoffen neue Kandidaten und Kandidatinnen bei „Bauer sucht Frau“ auf das große Liebesglück. Am 29. Mai stellt Inka Bause die diesjährigen Bauern und Bäuerinnen vor – und dabei gibt es eine große Premiere: In Staffel 19 nehmen nämlich erstmals gleich drei Frauen an der RTL-Show teil!

Pferdewirtin, Geflügelbäuerin, Öko-Bauer – wie gewohnt sind die Kandidaten und Kandidatinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Landwirtschaft. Was bisher zu den Teilnehmenden bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Die Kandidaten und Kandidatinnen von „Bauer sucht Frau“ 2023 im Überblick

In der Sendung „Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern“ stellt Inka Bause die neuen Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor. Die Moderatorin spielt bereits zum 19. Mal Amor und möchte in diesem Jahr 15 Bauern und Bäuerinnen zum Liebesglück verhelfen. Vor der Ausstrahlung der Vorstellungsfolge am 29.05.2023 um 19:05 Uhr auf RTL waren fünf von ihnen bereits bekannt.

Die Kandidaten und Kandidatinnen von Staffel 19 im Überblick:

Alexandra (Pferdehalterin)

Carolin (Pferdewirtin)

Christoph (Öko-Bauer)

Henrik (Rinderzüchter)

Stefanie (Geflügelbäuerin)

Ausführliche Infos und Bilder zu den Bauern und Bäuerinnen

Drei Frauen und zwölf Männer zwischen 23 und 69 Jahren wünschen sich einen Partner bzw. eine Partnerin an ihrer Seite. Wer die neuen Teilnehmer und Teilnehmerinnen von „Bauer sucht Frau“ sind, erfahrt ihr hier.

Alexandra

Die 27-jährige Pferdehalterin aus dem Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen ist im Hauptberuf Angestellte im Vertrieb. Im Nebenerwerb arbeitet Alexandra auf einem Pferdehof mit Einstellern und 20 Milchkühen im Nebenerwerb. Gemeinsam mit ihren Eltern bewirtschaftet sie außerdem 75ha Grünland und 10ha Wald. Neben den Pferden zählt auch die Jagd zu ihrem Hobby: „Optisch komme ich vielleicht zuerst nicht so rüber, aber ich bin Jagdscheininhaberin und kann Rinder und Schweine schlachten.“ Nach einer zehnjährigen Beziehung ist Alexandra seit einem Jahr Single, aber wieder bereit für die große Liebe inklusive Hochzeit und Kindern. Ihr Traummann ist „unbedingt treu, witzig und schlau. Sportlich, aber nicht zu arg“.

Alexandra hat einen Jagdschein.

© Foto: RTL

Carolin

Die 26-jährige Hessin Carolin aus dem Main-Kinzig-Kreis soll einmal den Hof mit 17 eigenen und 60 Pensionspferden, Rindern, Hennen, Ziegen und Lämmern von ihren Eltern übernehmen. Die Bäuerin im Haupterwerb kümmert sich hauptsächlich um die Pferde, unterstützt ihre Eltern aber auch bei den Rindern und im angeschlossenen Hofcafé. Die angehende Pferdewirtschaftsmeisterin liebt modische Kleidung, Straß und „BlingBling“. Carolin ist schon immer Single und um das zu ändern, sucht sie jetzt ihren Traummann. Der sollte humorvoll, optimistisch und vor allem loyal und treu sein.

Carolin hatte noch nie eine Beziehung.

© Foto: RTL

Christoph

Christoph ist 27 Jahre alt und lebt im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme). Er baut den einst stillgelegten Hof seiner Familie wieder auf. Dort betreibt er nebenerwerblich auf 12ha Grün- und Ackerland sowie 12,5ha Wald Mutterkuhhaltung und Forstwirtschaft, hauptberuflich ist er bei der Berufsfeuerwehr tätig. Die artgerechte und klimaneutrale Tierhaltung ist dem sich überwiegend vegan ernährenden Bauern sehr wichtig. In seiner Freizeit geht er gern auf Musikfestivals und Konzerte, außerdem spielt er in einer Punkrockband. Christoph legt viel Wert auf eine gesunde Ernährung und macht viel Sport und Yoga. Er sucht eine tierliebe und ehrliche Frau, die mit ihm eine Familie gründen will.

Christoph lebt größtenteils vegan.

© Foto: RTL

Henrik

Der 30-jährige Henrik betreibt im Kreis Schleswig-Flensburg nebenerwerblich eine Rinderzucht mit Mutterkuhhaltung und 37ha Grün- und Ackerland. Seit 2019 züchtet der studierte Landwirt als einziger in Schleswig-Holstein Uckermärker Rinder. Hauptberuflich arbeitet er als Projektmanager in einem Landhandelkonzern. Henrik ist in der Feuerwehr aktiv sowie im Schützenverein tätig. Zu seinen Hobbys zählt die Musik – er hat viele Jahre Schlagzeug gespielt und lernt momentan Steirische Harmonika. Außerdem tanzt er gerne. Er hatte bisher eine Beziehung. Er wünscht sich eine Frau, die unternehmungslustig und romantisch ist. Aussehen und Alter spielen für den 1,91 Meter großen Single keine Rolle – nur lange Haare sollte sie haben.

Henrik wünscht sich eine Frau mit langen Haaren.

© Foto: RTL

Stefanie

Stefanie ist 40 Jahre alt und lebt mit ihrer Tochter auf einem Resthof im Nordfriesland. Dort kümmert sie sich um mehr als 65 Tiere, darunter Hühner, Puten, Ziegen und Minischweine. Hauptberuflich betreibt sie eine Hundepension und arbeitet als Hundetrainerin. Als Ausgleich zu der Hofarbeit treibt die alleinerziehende Mutter viel Sport – auf ihrem eigenen Fitnessaccount zeigt sie sich beim Joggen und Hanteln stemmen. Nach vier Jahren als Single wünscht sie sich einen Mann, der Kinder möchte oder bereits hat. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit stehen für die 1,80 Meter große Nordfriesländerin an oberster Stelle, Aussehen ist ihr dabei nicht so wichtig.