Heute am Montag, den 21.12.2020 läuft Folge 9 von „Bauer sucht Frau“ um 20:15 Uhr auf RTL. Nach insgesamt neun Folgen steht heute die letzte Episode der Show an.

Neun Landwirte und eine Bäuerin suchen bei der Dating-Show die Partnerin bzw. den Partner fürs Leben. Wer musste bereits gehen und welche Entscheidung steht noch an? Wie läuft es bei den Landwirten? Wer hat es geschafft, innerhalb von neun Episoden seine große Liebe zu finden?

Diese Fragen werden im heutigen großen Finale beantwortet. Moderatorin Inka Bause lädt die Landwirte zum Treffen, um herauszufinden, was seit den Hofwochen im Sommer so alles auf den Höfen passiert ist.

Die Sendetermine und Sendezeiten der ganzen Folgen, die Wiederholung und Infos zu TVNow auf einen Blick.

„Bauer sucht Frau“ 2020: Das passierte in Folge 8

Bei einem Rundflug offenbart der Hobbypilot Rüdiger seine Liebe zu Tatjana. Die gebürtige Russin erwidert seine Liebe und zeigt sich glücklich.

Der Jungbauer Patrick schenkt seiner Julia ein gemeinsames Bild und zeigt seine tiefen Gefühle. Julia hat ihren Traummann gefunden und beide möchten, dass es nach der Hofwoche weitergeht.

Bei einem Picknick am See möchte Alina wissen, ob Kartoffelbauer Peter etwas für sie empfindet. Er weicht ihrer Frage aus und Alina verlässt den Platz mit großer Enttäuschung. Peter läuft ihr jedoch hinterher und verspricht Alina sich zu bessern: Es folgt eine Umarmung.

Schweinezüchter Thomas U. und Nicole sind bis über beide Ohren ineinander verliebt. Leider wohnen sie weit voneinander entfernt, aber sind sich dennoch einig, dass sie das schaffen werden.

Christina ist die perfekte Frau für Leif und auch seine Familie ist begeistert von ihr. Beide haben schon über die Zukunft gesprochen und Christina wäre bereit umzuziehen.

Der Rinderzüchter Andy gesteht Maya, dass sein Herz für Nicole schlägt. Maya ist traurig und reist ab. Andy und Nicole sind überglücklich, dass sie ein Paar geworden sind.

Denise stand die ganze Zeit zwischen zwei Männern: Sascha oder Nils? Zuerst zweifelt Denise an Sascha, da er zu eifersüchtig ist. Dennoch hat sie sich für ihn entschieden, da er sich geändert hat.

Sendetermine und Sendezeit – Wann läuft „Bauer sucht Frau“ 2020?

Startschuss für die neuen Landwirte war Ende Oktober. Staffel 16 wird auch in diesem Jahr immer montags zur Primetime auf RTL gezeigt.

Alle Sendetermine auf einen Blick:

Montag, 26.10.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 02.11.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 09.11.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 16.11.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 23.11.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 30.11.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 07.12.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 14.12.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 21.12.2020 um 20:15 Uhr

„Bauer sucht Frau“ 2020: Wiederholung auf TVNow nachschauen

Wiederholung ansehen. Zudem gibt es auch die alten Staffeln 12 bis 15 zum Nachschauen. Dafür benötigt ihr allerdings einen Premium-Account. Der erste Monat ist gratis, danach kostet das Abo 4,99 Euro monatlich. Die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ werden wie gewohnt online auf TVNow verfügbar sein. Dort könnt ihr sie live streamen oder alsansehen. Zudem gibt es auch die alten Staffeln 12 bis 15 zum Nachschauen. Dafür benötigt ihr allerdings einen. Der erste Monat ist gratis, danach kostet das Abo 4,99 Euro monatlich.

„Bauer sucht Frau“ Kandidaten: Das sind die Teilnehmer 2020

Auch in diesem Jahr hoffen zehn neue Kandidaten auf das große Liebesglück. Unter ihnen ist auch eine Frau.

Rinderzüchter Andy (43, Kreis Steinburg)

Bio-Bäuerin und Pferdewirtin Denise (32, Landkreis Höxter)

Hobby-Geflügelzüchter Leif (32, Landkreis Wesermarsch)

Rinderwirt Lutz (52, Landkreis Leipzig)

Patrick, Bauer im Nebenerwerb (24, Bodensee)

Kartoffelbauer Peter (34, Kreis Viersen)

Acker- und Geflügelbauer Rüdiger (53, Landkreis Heilbronn)

Ackerbauer und Milchviehwirt Simon (27, Landkreis Cloppenburg)

Thomas K. Bauer im Nebenerwerb (42, Landkreis Gießen)

Schweine- und Spargelbauer Thomas U. (38, Unterfranken)

Kandidat Patrick sorgt für Rekord bei „Bauer sucht Frau“

In dieser Staffel ist Corona-bedingt so einiges anders. Das legendäre Scheunenfest musste beispielsweise ausfallen. Doch Jungbauer Patrick vom Bodensee sorgt in diesem Jahr für einen erfreulichen Rekord. „In sechzehn Staffeln hat keiner jemals so viele Bewerbungen bekommen wie du“, teilt Inka Bause dem 24-Jährigen persönlich mit. Aus allen Briefen hat sich Patrick sechs Frauen zum persönlichen Treffen eingeladen. Aus ihnen wählt der Jungbauer drei Kandidatinnen aus, die er zur Hofwoche einlädt. Wer das sein wird, zeigt sich schon bald.

Moderatorin Inka Bause auch in Staffel 16 dabei

Sie ist seit Anfang an dabei und hat mit ihren Bauern schon so einiges erlebt: Inka Bause moderiert die RTL-Show seit 2005 und ist auch in der 16. Staffel mit von der Partie.

Die 51-Jährige Schlagersängerin, Moderatorin und Schauspielerin. Zuletzt veröffentlichte sie ihre Single „Weißes Boot“.