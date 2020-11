Heiraten, ohne sich zu kennen? Das geht. In der Sat.1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2020 treten Singles vor den Traualtar, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben. Sie vertrauen auf ein Experten-Team, das die Kandidaten im Vorfeld wissenschaftlich analysiert und perfekte Matches gefunden hat.

In der vierten Folge haben sich Lisa und Michael getraut – doch bei den beiden war es nicht das erste Match...

„Hochzeit auf den ersten Blick“ Folge 4: Lisa und Michael kennen sich

In Folge 4 wurde es ernst für Lisa und Michael. Die beiden sorgten für eine echte Premiere bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ – denn erstmals kannte sich das Brautpaar schon. Normalerweise wählen die Experten Singles, die nicht aus derselben Gegend in Deutschland kommen. Lisa und Michael trennen aber nur 60 Kilometer.

Als Lisa in der Folge zum Altar schreitet, lächeln sie und Michael sich strahlend an. Im Interview erzählt Lisa dann: „Mein erster Gedanke, als ich ihn gesehen habe, war: ‚Den kenne ich.’“ Woher? „Wir hatten mal ein Match auf einer Datingplattform“, verrät sie. Das sei aber eineinhalb Jahre her. „Doppeltes Match würde ich sagen“, freut sich Lisa – und ganz offensichtlich haben die beiden sofort einen Draht zueinander. Auch mit Michaels Familie versteht sich Lisa auf Anhieb. Ob das der Anfang einer glücklichen Beziehung ist? Das wird sich in den kommenden Folgen zeigen...

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Sendetermine und Sendezeit

Die neue Sat.1-Show ist Anfang November auf Sat.1 gestartet. Die Staffel umfasst insgesamt acht Folgen ausgestrahlt.

Alle Sendetermine:

Folge 1: Mittwoch, 04.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 2: Mittwoch, 11.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 3: Mittwoch, 18.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 25.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 02.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 6: Mittwoch, 09.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 7: Mittwoch, 16.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 8: Mittwoch, 23.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Wiederholung und Stream von „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2020

Stream schauen. Ganze Folgen sind aber auch auf der offiziellen Ihr könnt die Folgen von „Hochzeit auf den ersten Blick bei der Streamingplattform Joyn alsschauen.sind aber auch auf der offiziellen Homepage zur Sat.1-Sendung verfügbar.

Zudem läuft die Wiederholung der aktuellen Folgen immer sonntags in der Früh auf Sat.1.

Folge 1: Sonntag, 15.11.2020 um 7:40 Uhr auf Sat.1

Folge 2: Sonntag, 15.11.2020 um 7:30 Uhr auf Sat.1

Folge 3: Sonntag, 22.11.2020 um 7:20 Uhr auf Sat.1

Folge 4: Sonntag, 29.11.2020 um 7:00 Uhr auf Sat.1

Folge 5: Sonntag, 06.12.2020 um 7:05 Uhr auf Sat.1

Folge 6: noch nicht bekannt

Folge 7: noch nicht bekannt

Folge 8: noch nicht bekannt

Wenn ihr die Wiederholung der bisherigen Staffeln sehen möchtet, könnt ihr das übrigens ebenfalls bei Joyn tun.

„HadeB“: Annika und Manuel heiraten in Folge 3

In Folge 3 gaben sich Annika und Manuel schüchtern das Jawort. Annika hätte sich dabei etwas mehr Initiative von Manuel gewünscht: „Ich hätte mir schon gewünscht, dass er mal meine Hand nimmt“, gibt sie zu. Doch beide sagten schließlich bestimmt und vorfreudig Ja zueinander. Auf Instagram gewährt Annika dann ihren Followern Einblicke hinter die Kulissen. Außerdem bedankt sie sich bei den Helfern.

Auch wenn die Trauung für Wiebke und Norbert einer der schönsten Tage ihres Lebens war, folgte in der Hochzeitsnacht die böse Überraschung: Norbert musste in die Notaufnahme gebracht werden. „Ich hatte vor drei Tagen schon Schmerzen in meinem Fuß, und jetzt ist es noch schlimmer geworden. Vielleicht ist das die Anstrengung“, erklärte der 59-Jährige. Wiebke brachte ihn in die Notaufnahme und nahm das Ganze mit Humor: „Es ist halt eine andere Form der Hochzeitsnacht. Da lernt man sich halt auch in anderen Bereichen kennen.“ Bei den Flitterwochen in Brandenburg ist die Aufregung wieder vergessen. Die beiden verstehen sich super und sind immer noch hin und weg voneinander.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Wiebke und Norbert heiraten in Folge 2

„Du bist schon toll“ – mit diesen Worten geben sich Wiebke und Norbert in der zweiten Folge das Ja-Wort. Bereits bei der Trauung waren sowohl Norbert als auch Wiebke begeistert von ihrem Match. Bei der Hochzeit warfen sie sich ermutigende Blicke zu und der Kuss war auch kein Problem mehr.

„HadeB“ Folge 1: Emily und Robert trauen sich

Liebe auf den ersten Blick war in Folge 1 von „Hochzeit auf den ersten Blick“ gleich inklusive, denn bei Emily und Robert knisterte es heftig. Die beiden konnten die Augen nicht voneinander lassen und schienen sehr zufrieden mit der Auswahl der Experten. Beide zogen die Hochzeit durch und können sich nun auf ihre Flitterwochen freuen.

Bleibt nur die Frage, ob die Katze von Emily wohl mit dem neuen Mitbewohner einverstanden sein wird? Auch die Zuschauer fieberten mit:

Sat.1 verzichtete aufgrund der aktuellen Corona-Lage auf die ursprünglich geplante Live-Hochzeit. Sat.1-Senderchef Kaspar Pflüger erklärte, wieso: „Eine Hochzeit sollte der schönste Tag im Leben sein, den man unbeschwert und voller Freude mit Familie und Freunden feiert. Das ist momentan leider nicht möglich.“ Verschoben sei aber nicht aufgehoben. Die Hochzeit wird zu gegebener Zeit auf jeden Fall noch stattfinden.

Daniela, René und Co.: Das sind die Paare

Zehn heiratswillige Singles wagen die „Hochzeit auf den ersten Blick“. Wer ist in Staffel 7 dabei? Das sind die fünf Paare:

Emily und Robert – verheiratet in Folge 1

Wiebke und Norbert – verheiratet in Folge 2

Annika und Manuel – verheiratet in Folge 3

Lisa und Michael – verheiratet in Folge 4

Daniela und René

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Das Konzept der Show

In der neuen Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ planen zwölf sich bis dato gegenseitig unbekannte Singles in acht Episoden, den Bund der Ehe miteinander einzugehen, um herauszufinden, ob auch bei ihnen aus Wissenschaft Liebe werden kann. Das frischgebackene – rechtsgültige – Ehepaar begibt sich danach auf eine wilde Hochzeitsreise des Kennenlernens im Urlaub. Allerdings können die Kandidaten bereits vor der Eheschließung die nicht vorhandene Beziehung abbrechen, wenn sie das denn möchten.

In dieser Staffel sollte es eigentlicheine Premiere, gleich in der ersten Folge geben: Zwei Singles, die sich bisher noch nie gesehen haben, wollten vor laufender Kamera direkt heiraten. Doch aus der Live-Hochzeit wird aufgrund von Corona leider vorerst nichts.

„HadeB“: Wer sucht die Paare aus?

Für die perfekte Portion an Wissenschaft und Liebe ist das erfolgreiche Matching-Trio verantwortlich:

Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer

Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn

Diplompsychologe Markus Ernst

Um die perfekten Matches zu finden, müssen sich die Singles zahlreichen Tests und Auswahlverfahren des Expertenteams stellen. Die drei begleiten die Pärchen in ihren ersten gemeinsamen Wochen bis zur finalen Entscheidung: Zusammenbleiben oder Scheidung?

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Wer ist noch zusammen?

Insgesamt haben sich in den letzten sechs Staffeln 29 Paare das Ja-Wort gegeben. Die große Frage, die sich bei diesem „Sozialexperiment“ allerdings stellt ist: Was ist aus den Paaren der letzten Staffel geworden? Diese Ehen haben bis jetzt gehalten:

Cindy und Alexander

Melissa und Philipp

Nicole und David

Samantha und Serkan

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Kriselt es bei Melissa und Philipp?

Philipp von „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat sich am Wochenende mit beunruhigenden Nachrichten auf Instagram zu Wort gemeldet. Unter seinem Post schrieb der 33-Jährige: „Ist es wirklich Gold was glänzt? Werde ich jemals Mucki in den Armen halten? Ich kann nur sagen, ich weiß nicht was die Zukunft bringt!" Dazu setzte er die Hashtags #verlust und #schwerezeiten. Ein Follower kommentierte: „Das klingt alles nicht gut! Bist du mit Melissa noch zusammen?" Ein anderer User schreibt: „Ich glaube die beiden sind getrennt.“

Es scheint tatsächtlich so, als würde es bei dem Paar aus der letzten Staffel kriseln - und das obwohl die Geburt ihres ersten Kindes bevorsteht. Was aber wirklich dahinter steckt verriet Philipp nicht.