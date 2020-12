Heute am Montag, den 21. 12.2020 läuft Folge 9 von „Bauer sucht Frau“ auf RTL. Nach den bisherigen acht Episoden steht mit der heutigen Folge das große Finale an. Wie steht es um das Gefühlsleben der Kandidaten? Wer ist noch zusammen? Wie ging es nach der Hofwoche weiter? Diese Fragen werden heute Abend beantwortet, wenn Moderatorin Inka Bause die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Treffen einlädt.

Doch wer sind eigentlich Patrick, Denise und Co.? Pferdewirtin, Rinderzüchter und Geflügelbauer – wir haben die diesjährigen Kandidaten für euch im Überblick.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatlebt in Dingelsdorf-Oberdorf und Konstanz am Bodensee und ist Bauer im Nebenerwerb. Der 24-Jährige findet: „Das eine ist Beruf – das andere Berufung!“ Arbeitet er nicht Familienbetrieb in der Rinderzucht, studiert Patrick Wirtschaftsingenieurwesen. Die Zukunft bleibt aber die Landwirtschaft. Seine Hobbys: Jagen, Akkordeon und Schlagzeug spielen und zur Karnevalszeit im Männerballett tanzen. Auf seinem Patrick_romer “ postet er Bilder von sich, der Show und seinen Rindern.