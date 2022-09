Am 5. Spieltag der Basketball-Europameisterschaft trifft Deutschland in der Kölner Lanxess-Arena auf Ungarn.

Wo wird das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Deutschland vs. Ungarn – Basketball-EM heute: Uhrzeit, Tip-Off, Übertragung

Deutschland trifft am Mittwoch, den 07.09.2022, Underdog Ungarn in Köln zu Gast. Tip-Off der Partie ist um 20.30 Uhr in der Lanxess-Arena. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, Ungarn

: Deutschland, Ungarn Wettbewerb : Basketball-EM, 5. Spieltag

: Basketball-EM, 5. Spieltag Datum und Anpfiff : Mittwoch, 07.09.2022, 20.30 Uhr

: Mittwoch, 07.09.2022, 20.30 Uhr Spielort: Lanxess-Arena, Köln

Basketball-EM live: Wer überträgt Deutschland gegen Ungarn im Free-TV?

Das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Ungarn wird live im Free-TV übertragen. Die Telekom besitzt mit Magenta Sport die exklusiven Rechte für die Übertragung der Basketball-EM. Grundsätzlich wird die Basketball-Europameisterschaft 20022 nicht im Free-TV übertragen. Eine Ausnahme bilden aber die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Fans können das Spiel gegen Ungarn somit live und in voller Länge exklusiv ab 20.00 Uhr auf Magenta Sport verfolgen.

Deutschland vs. Ungarn: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Der Anbieter Magenta Sport hat sich die EM-Rechte gesichert und zeigt die Spiele im Pay-TV und auch im Live-Stream. Zwar ist Magenta Sport kostenpflichtig, die Deutschland-Spiele bei der EM gibt jedoch kostenlos zu sehen. Via Magenta Sport kann das Spiel also im kostenfreien Live-Stream verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Pay-TV : –

: – Live-Stream: Magenta Sport

Kosten für Magenta Sport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.

