Heute Abend geht es für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Europa League um alles: Die Hessen reisen am Donnerstag, den 14.4.2022, zum FC Barcelona, um im altehrwürdigen Camp Nou gegen den spanischen Spitzenklub mit einem Sieg ins Halbfinale der Europa League einzuziehen. Dafür muss die Eintracht nach dem 1:1 im Hinspiel über sich herauswachsen. Bereit dafür sind sie. „Wir fahren dahin und schlagen die“, versprach Sportvorstand Markus Krösche. 30.000 Eintracht-Fans werden mit nach Spanien reisen und die katalanische Metropole schon vor dem Anpfiff eines der größten Spiele der jüngeren Eintracht-Geschichte in einen Ausnahmezustand versetzen.

Barcelona gegen Frankfurt heute in der Europa League: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Frankfurt und Barcelona findet am Donnerstag, den 14.4.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Camp Nuo, der Heimspielstätte des FC Barcelona. Insgesamt 30.000 Eintracht-Fans werden im ausverkauften Stadion dabei sein und ihre Mannschaft nach vorne peitschen. Im 98.000 Zuschauer fassenden Stadion werden die Frankfurter dennoch in der Unterzahl sein. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Artur Soares.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Barcelona, Eintracht Frankfurt

: FC Barcelona, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : UEFA Europa League 2021/22, Viertelfinale, Rückspiel

: UEFA Europa League 2021/22, Viertelfinale, Rückspiel Datum und Uhrzeit : 14.4.2022, 21:00 Uhr

: 14.4.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Camp Nuo, Barcelona (Spanien)

: Camp Nuo, Barcelona (Spanien) Zuschauer: 98.000 (ausverkauft)

98.000 (ausverkauft) Schiedsrichter: Artur Soares (Portugal)

Frankfurts Ansgar Knauff (l) erzielte im Hinspiel das wichtige Tor zum 1:0 gegen Barcelona – das Spiel endete 1:1. Mut macht der bemerkenswerte Auftritt, als man den großen Favoriten an den Rand einer Pleite gebracht hatte. Die Hoffnung auf eine Sensation und das nächste Halbfinale nach 2019 - sie lebt.

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt: Wer überträgt das Viertelfinal-Rückspiel heute live im Free-TV?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Rückspiel zwischen dem FC Barcelon und Frankfurt live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Die Europa-League-Partie wird heute im Free-TV auf RTL übertragen. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Um 21:00 Uhr beginnt die Übertragung des Spiels Frankfurt gegen Barcelona live und in voller Länge. Im Anschluss sendet RTL ab 23 Uhr die Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele.

Frankfurt gegen Barcelona im Stream: Europa League auf RTL+ oder im kostenlosen Livestream?

Da das Duell um den Halbfinal-Einzug zwischen Barcelona und Frankfurt im Free-TV gezeigt wird, würde man annehmen, dass es auch eine kostenlose Übertragung im Internet gibt – dem ist jedoch leider nicht so. Frankfurt gegen Barcelona wird nicht im kostenlosen Livestream übertragen. Das kostenpflichtige Streamingportal RTL+ zeigt die Partie in voller Länge. Für RTL+ muss ein Abo abgeschlossen werden. Das Angebot kann im ersten Monat allerdings getestet werden. Wird nicht im Probezeitraum gekündigt, verlängert sich das Abo automatisch. Auch im Stream von RTL HD (über Zattoo) kann das Spiel verfolgt werden. Allerdings auch hier kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Eintracht Barcelona gegen Frankfurt am 14.4.2022 um 21:00 Uhr:

Free-TV : RTL

: RTL Live-Stream : RTL+, RTL HD (beide kostenpflichtig)

: RTL+, RTL HD (beide kostenpflichtig) Pay-TV: -

