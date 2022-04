In der UEFA Europa League 2022 stehen nach den Viertelfinal-Spielen am Donnerstag die Teilnehmer für das Halbfinale fest. RB Leipzig hat vorgelegt und ist nach dem Sieg im Rückspiel gegen Bergamo eine Runde weiter – auch Eintracht Frankfurt hat das Rückspiel gegen Barcelona gewonnen und darf den Einzug in die Runde der letzten vier feiern. Doch wann findet das Halbfinale statt? Und welche Gegner warten auf Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Alle wichtigen Termine der Europa League bekommt ihr hier.

Europa League 2022 Halbfinale und Finale: Alle Termine im Überblick

Die Termine der Halbfinalspiele der Europa Leage stehen bereits fest: Die beiden Hinspiele steigen am Donnerstag, den 28. April 2022, die beiden Rückspiele werden eine Woche später am 5. Mai ausgetragen. Anpfiff ist bei allen Partien um 21 Uhr.

Die Termine der Europa League im Überblick:

Halbfinal.Hinspiele: 28.04.2022, 21 Uhr

Halbfinal-Rückspiele 05.05.2022

Finale: 18.05.2022, 21 Uhr

Europa League 2022: Paarungen von Frankfurt und Leipzig nach der Auslosung

Die genauen Paarungen der Halbfinal-Partien stehen noch nicht fest. Allerdings wurde im Rahmen der Viertelfinal-Auslosung auch das Halbfinale ausgelost. Somit wird RB Leipzig auf den Sieger aus Sporting Braga gegen Glasgow Rangers treffen. Im zweiten Halbfinale trifft Eintracht Frankfurt auf West Ham United.

Somit steht auch fest: Ein deutsches Halbfinale zwischen Leipzig und Frankfurt wird es nicht geben. Im Finale könnten die Bundesligisten allerdings aufeinandertreffen.