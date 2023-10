Bereits 1982 von Disney verfilmt, traut sich Michael „Bully“ Herbig mit dem Thriller „Ballon“ ebenfalls an die Verfilmung der vielleicht spektakulärsten Flucht aus der DDR. Kein Wunder, dass diese Geschichte mehrfach erzählt wird: 1979 wagen zwei Familien die Flucht mit einem Heißluftballon über die deutsch-deutsche Grenze von der DDR in die Bundesrepublik. Doch der Plan gelingt nicht wie erhofft und die Gefahr, entdeckt zu werden, ist plötzlich real.

Wann läuft der Film im Ersten? Worum geht es genau? Und wer spielt mit? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und Co. erfahrt ihr hier.

„Ballon“: Sendetermine und Sendezeit

Am Tag der Deutschen Einheit zeigt das Erste den Kinofilm „Ballon“ aus dem Jahr 2018 zur Primetime im Free-TV. Im Anschluss wird er noch in derselben Nacht wiederholt.

Die Sendetermine auf einen Blick:

Dienstag, 03.10.2023, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 04.10.2023, um 01:35 Uhr

Gibt es den Film in der ARD-Mediathek?

Wer den Film „Ballon“ zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen verpasst, sollte Glück haben: Für gewöhnlich sind die Primetime-Filme im Ersten im Anschluss immer noch als Stream in der ARD-Mediathek verfügbar.

Worum geht es in „Ballon“?

Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit: 1979 beschließen die beiden Familien Strelzyk und Wetzel, gemeinsam in einem Heißluftballon über die Grenze von der DDR in die Bundesrepublik zu fliehen. Den Heißluftballon bauen die Ehemänner unter strengster Geheimhaltung selbst. Doch kurz vor der Flucht wird dem Ehepaar Wetzel das Risiko zu groß und Peter und Doris Strelzyk begeben sich mit ihren Kindern allein in die Luft. Doch die Fahrt mit dem Heißluftballon wird schneller zu Ende sein, als erhofft...

Diese Darsteller sind dabei

Der Film überzeugt mit einem namhaften Cast. Neben Friedrich Mücke spielt Alicia von Rittberg eine der Hauptrollen. Die „Ballon“-Darstellerin kennt man auch aus ARD-Serie „Charité“ oder dem Film „Die Hebamme“. Wer zudem noch im Cast ist, seht ihr hier:

Rolle – Darsteller

Peter Strelzyk – Friedrich Mücke

Doris Strelsyk – Karoline Schuch

Günter Wetzel – David Kross

Petra Wetzel – Alicia von Rittberg

Oberstleutnant Seidel – Thomas Kretschmann

Frank Strelzyk – Jonas Holdenrieder

Andreas Strelzyk „Fitscher“ – Tilman Döbler

Erik Baumann – Ronald Kukulies

Klara Baumann – Emily Kusche

Hauptmann Heym – Christian Näthe

Ulrike Piehl – Antje Traue

Peterchen Wetzel – Till Patz

Andreas Wetzel – Ben Teichmann

Oberfeldwebel Lesch – Sebastian Hülk

Oberstleutnant Schirra – Gernot Kunert

Oberstleutnant Tornow – Ulrich Friedrich Brandhoff

Apotheker – Peter Trabner

Oberst Witzke – Bernd Michael Lade

Leutnant Strehle – Kai Ivo Baulitz

SED Kreisleiter Meissner – Bernd Stegemann

Friedrich Mücke hatte Flugangst

Der Schauspieler Friedrich Mücke spielt im Film den Flüchtenden Peter Strelzyk. Für den in der DDR geborenen Hauptdarsteller war die Produktion von „Ballon“ eine echte Herausforderung: Vor Drehstart vermied er es zehn Jahre lang, zu fliegen. Der 42-Jährige litt unter enormer Flugangst. Diese musste er für seine Rolle in „Ballon“ überwinden: „Für die Vorbereitung zu Ballon habe ich eine Heißluftballonfahrt gemacht und ich würde es wieder tun!“, meint Mücke.

Michael „Bully“ Herbig führte Regie

Regie bei „Ballon“ führte Michael „Bully“ Herbig. Bereits mit Filmen wie „Der Schuh des Manitu“ oder „Tausend Zeilen“ bewies der Schauspieler und Komiker sein Regie-Talent. Für „Ballon“ nahm sich Herbig einige Jahre Zeit: Er schrieb am Drehbuch zum Film mit und sprach dafür auch mit damaligen Beteiligten, die bei der Verfilmung dann beratend zur Seite standen.

Wann und wo wurde „Ballon“ gedreht?

Der Film wurde von September bis November 2017 gedreht. An 50 Drehtagen ging es für die Schauspieler und die Crew nach Bayern, Berlin und Thüringen. Konkrete Drehorte lagen unter anderem in Lehesten, Nordhalben und Mödlareuth.