Im Ersten startet am 29. August 2023 eine weitere Fortsetzung der beliebten Serie „Die Heiland – Wir sind Anwalt“. In der vierten Staffel hat sich die blinde Romy Heiland als Rechtsanwältin einen echten Namen gemacht. Ihre eigene Kanzlei läuft auf Hochtouren – wäre da nicht die neue Staatsanwältin Odette Santos, die sich vorgenommen hat, Romy nicht zu verschonen. Romy wird daraufhin schnell klar: Dieser Frau kann sie nicht vertrauen.

Wann laufen die Folgen im Ersten? Gibt es sie in der ARD-Mediathek? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alle Antworten auf diese Fragen und mehr findet ihr hier.

„Die Heiland – Wir sind Anwalt“: Wann startet Staffel 4 im Ersten?

Das Erste startet am Dienstag, 29. August 2023, wieder mit einer besonderen Serie in den Abend: Die vierte Staffel von „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ verfolgt erneut das Leben von Romy Heiland, die sich als Rechtsanwältin etabliert hat. Der Startschuss der Episoden fällt zur Primetime um 20:15 Uhr.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 4?

Die vierte Staffel der beliebten ARD-Serie „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ umfasst insgesamt 13 Episoden, die alle eine Länge von rund 45 Minuten haben.

„Die Heiland“ Staffel 4: Sendetermine und Sendezeit

Die Folgen der vierten Staffel von „Die Heiland“ laufen in einem wöchentlichen Rhythmus immer dienstags zur Primetime um 20:15 Uhr.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Dienstag, 29.08.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 05.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: Dienstag, 19.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 26.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 10.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 6: Dienstag, 17.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 7: Dienstag, 24.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 8: Dienstag, 31.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 9: Dienstag, 07.11.2023, um 20:15 Uhr

Folge 10: Dienstag, 14.11.2023, um 20:15 Uhr

Folge 11: Dienstag, 21.11.2023, um 20:15 Uhr

Folge 12: Dienstag, 28.11.2023, um 20:15 Uhr

Folge 13: Dienstag, 05.12.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es Staffel 4 als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis die Folgen in der Ausstrahlung zu sehen sind, hat Glück: Für Staffel 4 von „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ gilt online first. Die jeweilige Folge ist dementsprechend immer eine Woche vor der Ausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr die Folgen auch im Nachhinein als Wiederholung streamen.

Darum geht es in Staffel 4

Romy Heiland hat sich als Rechtsanwältin einen Namen gemacht, die Kanzlei „brummt“ und Tilly macht einen guten Job. Als Romy auch Ringo Holländer dauerhaft beschäftigen will, reagiert Tilly eifersüchtig. Hat sie etwas falsch gemacht? Rudi ist auf den Vorschlag von Ben Ritter eingegangen, bei ihm in die Kanzlei einzusteigen. Romy ist von dieser Entscheidung überrascht, damit hat sie nicht gerechnet.

Die Staatsanwältin Odette Santos, die Rudis Nachfolge übernommen hat, stellt von Anfang an klar: Sie wird Romy nicht schonen. Odette weiß um ihre Wirkung auf Männer und zögert nicht, diese einzusetzen. Romy wird schnell klar: Dieser Frau kann sie nicht trauen.

Ben steht vor einer ganz persönlichen Herausforderung: Der plötzliche Tod seines Bruders Felix wirft Fragen auf, auf die er Antworten sucht – nicht ohne sich in Gefahr zu begeben. Romys Eltern gehen getrennte Wege: Während Karin als Büroleiterin der Kanzlei „Ritter & Illić“ beruflich neu durchstartet, genießt Paul Heiland seinen Ruhestand mit Reisen an der Seite seiner jungen Lebensgefährtin.

Romy Heiland (Christina Athenstädt) und Ringo Holländer (Tim Kalkhof, 2.v. r.) versuchen Vertrauen zu Milo Zübert (Manuel Santos Gelke, 2.v. l.) aufzubauen, der ihnen durch seinen Bruder Chao (Madieu Ulbrich, r.) vermittelt wurde.

© Foto: ARD/Rudolf Wernicke

Die Folgen von Staffel 4 im Episodenguide

In der vierten Staffel von „Die Heiland“ wird die Rechtsanwältin Romy Heiland wieder mit zahlreichen neuen Herausforderungen konfrontiert. Doch was genau passiert in den einzelnen Folgen? Dies erfahrt ihr hier im Episodenguide:

Folge 1: „Kleine & große Fische“

Dem Fahrer eines Limousinen-Service, Goran Parlov, wird vorgeworfen, während einer Fahrt mit Gästen im Kofferraum seines Wagens elf Kilogramm Kokain geschmuggelt zu haben. Die neue Staatsanwältin Odette Santos ist sich sicher: Goran ist Teil eines Drogenhändler-Rings, er hatte früher bereits Kontakte in dieses Milieu. Romy glaubt ihrem Mandanten Goran, der seine Unschuld beteuert. Seit er sich um seinen Sohn kümmert, habe er sein Leben im Griff. Könnten der peruanische Konsul Enrique Peininger und sein Sohn Felipe, die Goran vom Flughafen abholte, die Drogen geschmuggelt haben? Der Konsul ist empört, doch sein Sohn Felipe, ein erfolgloser Künstler, scheint tatsächlich ein Drogenproblem zu haben.

Romy und Tilly befragen den Betreiber des Limousinen-Service, Heiko Ronsiek, der lückenhafte Fahrtenbücher führt. Was verschweigt er? Romy ist glücklich mit Rudi zusammen. Umso mehr überrascht es sie, als Rudi ihr mitteilt, dass er sich entschieden hat, als Partner in Ben Ritters Kanzlei einzusteigen, ohne sie einzubeziehen. Es versetzt Romy einen zusätzlichen Stich, als sie erfährt, dass Ben und Rudi auch ihre Mutter Karin angeworben haben: als neue Büroleiterin ihrer Kanzlei.

Folge 2: „Biggis blond“

Bei einer Model-Competition kommt es zu einem Unfall: Kira Baumann, die Tochter des Friseursalon-Inhabers, wird verletzt, sie erleidet Verätzungen an der Kopfhaut: Im Verdacht steht Biggi Kowalski, die Kira in diesem Wettbewerb gestylt hat. Ausgerechnet die Enkelin von Biggi, die junge Miley, geht als Siegerin aus dem Wettbewerb hervor, was Fragen aufwirft. Biggis Tochter Jule Förster schleppt ihre Mutter zu Romy, um Hilfe zu suchen. Offenbar war Biggi im Salon nicht besonders beliebt. Sie verwendete eine eigene, spezielle Blondier-Mischung – jemand muss dieser am Tag des Wettbewerbs Chlordioxid zugesetzt haben. Sam Kamal, Geschäftsführer, der eigentlich auf die Übernahme des Salons gehofft hatte, scheint beim Inhaber Richard Baumann, Vater des verletzten Models Kira, in Misskredit geraten zu sein. Baumann ist überzeugt, dass Biggi die Täterin ist – ausgerechnet Rudi ist Baumanns Anwalt. Romy sieht sich mit einem harten Gegner konfrontiert, zumal sie selbst nicht ganz von der Unschuld ihrer Mandantin überzeugt ist. Als sich Bens Bruder Felix nach langer Zeit im Ausland bei ihm meldet, trifft sich Ben widerwillig mit ihm. Bisher bedeutete Felix‘ Auftauchen immer Ärger.

Folge 3: „Die Lüge“

Der sechzehnjährige Milo wird beschuldigt, die junge Abigail eine Treppe heruntergestoßen und sie kurz darauf vergewaltigt zu haben. Das Mandat wird Romy über seinen älteren Bruder Chao angetragen, der fest an die Unschuld von Milo glaubt. Romy findet keinen Zugang zu Milo, der nicht über den Abend der angeblichen Tat sprechen möchte. Sie ermittelt die Hintergründe. Der Vorfall soll sich während einer Party von Jugendlichen zugetragen haben, die alle Mitglieder der „First Savior Church“, einer christlichen Gemeinde mit strengen Regeln, sind, kein Sex vor der Ehe, Homosexualität wird als Sünde angesehen. Besonders strenggläubig wirken die Eltern von Abigail, Hope und Juri Gruber. Sie kanzeln Milo als Außenseiter in der Gemeinde ab.

Da Milo weiterhin schweigt, versucht Romy, den Ablauf des Abends zu rekonstruieren. Doch die Jugendlichen, die angeblich alle die Verhaltensregeln der Gemeinde befolgen, machen widersprüchliche Aussagen. Was ist an dem Abend wirklich geschehen? Da die Kanzlei gut läuft, entscheidet sich Romy, Ringo fest anzustellen, was Tilly verunsichert: Hat sie etwas falsch gemacht? Ben erhält eine Nachricht und steht kurz darauf unter Schock. Völlig aufgelöst taucht er bei Romy in der Kanzlei auf.

Folge 4: „Der Egoist“

Der prominente Kreuzberger Mode-Fotograf Raul Solar wird beschuldigt, das Fotomodell Julie Singer angegriffen und verletzt zu haben. Raul behauptet, Julie habe sich ihre Schnittwunde an der Nase selbst zugefügt, nachdem er ein Shooting mit ihr abbrechen musste, bei dem ihre Leistung zu schwach war. Es gibt keine Zeugen für den Vorfall. Schnell stellt sich heraus, dass am Tag des Shootings am Set schlechte Stimmung herrschte. Mitglieder seines Teams berichten, Raul habe den Ruf, schnell die Beherrschung zu verlieren.

Romy, die Raul vertritt, lernt Rauls Lebenspartner René kennen, der ihm als Manager in der gemeinsamen Firma geschäftlich den Rücken freihält. René deutet an, dass Rauls Probleme mit Drogen der Vergangenheit angehören. Als ein anonymer Zeuge die mutmaßliche Attacke auf Julie bestätigt, wird es eng für Romys Mandanten. Julie scheint alles daranzusetzen, Rauls Ruf zu ruinieren und schreckt auch vor Erpressung nicht zurück. Aber Raul hat nicht vor, auf ihre Forderungen einzugehen. Romy versucht, Ben mental zu unterstützen. Ben wirft sich vor, dass er nicht bemerkt hat, in welcher verzweifelten Situation Felix war – hat er seinem Bruder nicht richtig zugehört? Ringo ist wenig begeistert, als seine Mutter Marlies unangekündigt zu seinem Geburtstag auftaucht, er hat keine guten Erinnerungen an diese Frau.

Folge 5: „Das Testament“

Romy vertritt die junge Bestatterin Luca Reuter, die beschuldigt wird, sich am Tod von Kurt Klimkeit bereichert zu haben. Kurts Witwe Simone Klimkeit hat Luca angezeigt. Luca hat zusammen mit Kurt Klimkeit bereits vor anderthalb Jahren begonnen, seine Beerdigung zu planen. Als er ihr nun in seinem Testament 80.000 Euro vermacht, wirft das nicht nur bei Romy die Frage auf: Hat Luca sich sein Vertrauen erschlichen? Das Bestattungsunternehmen, das Vater Helmut zusammen mit seinen Kindern Lorenz und Luca betreibt, ist in eine finanzielle Schieflage geraten, die Erbschaft käme gerade zur rechten Zeit. Als ein verdächtiges Tütchen mit LSD im Zimmer des Verstorbenen gefunden wird, erhärtet sich der Verdacht gegen Luca. Starb Kurt Klimkeit durch Fremdverschulden, wie die Staatsanwältin Odette Santos vermutet? Welche Rolle spielt der engagierte Pfleger Jan Lonnemann, der sich angeblich auch sehr gut mit Kurt verstanden hat?

Die Staatsanwältin ordnet eine Exhumierung des Leichnams an, doch die Öffnung des Grabes wirft eine ganz neue Frage auf. Romy leidet darunter, dass Rudi sich distanziert zeigt, er scheint sie nicht in seine Vorhaben einzubeziehen. Als Paul mit Romy über das Verfassen seines Testaments sprechen will, gibt sie ihm zu verstehen, dass er dafür den falschen Zeitpunkt gewählt hat.

Folge 6: „Knochenjob“

Charles Nganga, Mitarbeiter einer Großwäscherei, wird durch eine defekte industrielle Heißmangel verletzt. Die Geschäftsführerin der Wäscherei, Angelika Wesche, wendet sich daraufhin hilfesuchend an Romy, sie muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Was war die Ursache für den Unfall: Verschleiß, Manipulation der Maschine? Angelika Wesche ist sich sicher, dass ihr jemand schaden will. Der Stillstand der Maschine verursacht täglich hohe Kosten und gefährdet die Existenz ihres Betriebs, doch die Staatsanwaltschaft lässt sich Zeit mit der Untersuchung.

Romy gelingt es, einen Gutachter auf die veraltete Heißmangel anzusetzen. Tatsächlich findet er eine Dichtung, die aus dem falschen Material besteht. Hat Charles Nganga, der sich mit den Maschinen auskennt, den Unfall selbst verursacht, um eine Entschädigung zu kassieren? Oder steckt der Junior-Chef Jonas Wesche dahinter, der eine Beziehung mit einer Mitarbeiterin der Wäscherei eingegangen ist, die Angelika kurz zuvor entlassen hatte? Ben muss feststellen, wie wenig er seinen Bruder kannte. Einen Text für Felix‘ Trauerrede zu verfassen, fällt ihm schwer. Durch Romy erfährt er Zuspruch, sie ist diejenige, die ihn am besten kennt.

Folge 7: „Kaltblüter“

Odette Santos vermittelt Romy eine Mandantin: Sie soll Kiki Becker, die Tochter von Bekannten der Staatsanwältin, vertreten. Die junge Frau wird beschuldigt, eine Kellertür aufgesprengt zu haben. Die Explosion ereignete sich in ihrem Wohnhaus, Kiki wurde von einer Nachbarin kurz danach im Flur gesehen, zudem finden sich Spuren von Sprengstoff an Kikis Kleidung. Romy befragt Tarek, den Nutzer des Kellers, der offensichtlich Hehlerware in seiner Wohnung lagert und mit Kiki liiert gewesen sein soll. Tarek gibt an, er habe Kiki verlassen und er mutmaßt, sie wollte sich an ihm rächen. Romy und Tilly sind sich sicher, dass hinter dem Mandat mehr stecken muss als eine Beziehungstat. Warum sollte Kiki einen Keller aufsprengen, der angeblich leer war?

Kiki selbst scheint ihre eigene Verteidigung völlig gleichgültig zu sein. Welche Rolle spielt Tareks Bruder Simon, der in der gemeinsamen Wohnung einem seltsamen Hobby nachgeht, dort eine beträchtliche Anzahl von Reptilien hält? Rudi zieht die Konsequenzen: Er trennt sich von Romy und zieht aus. Während für Romy etwas zu Ende geht, erfährt Ben einen Neuanfang. Sein Bruder Felix hat einen kleinen Sohn, den Ben jetzt kennenlernt – von dessen Existenz Felix jedoch nichts wusste.

Folge 8: „Der Stalker“

Rita Stoll wendet sich an Romy: Sie wurde dabei gefilmt, wie sie völlig enthemmt, halbnackt in einem Yoga-Studio vor Kursteilnehmer tanzte. Das verstörende Video wurde im Internet gepostet. Rita hatte in einem Tee LSD zu sich genommen, ohne es zu wissen. Für die Personalleiterin eines großen Autozulieferers steht viel auf dem Spiel: Der Vorfall könnte sie den Job kosten. Wer wollte ihr schaden?

Romy stellt fest, dass der Täter oder die Täterin beträchtliche kriminelle Energie besessen haben muss. Die komplexe Tat war genau geplant – offenbar von einer Person, die über Insider-Wissen verfügte. Auch Tilly, die in dem Yoga-Studio Mitglied ist, wird von einem Unbekannten belästigt. Welche Rolle spielt der Inhaber Marko Matevic, der auch mit Rita Differenzen hatte? Romy versucht herauszufinden, ob die beiden Vorkommnisse etwas miteinander zu tun haben und sogar auf einen Täter verweisen könnten. In einer Situation großer Gefahr erkennt Romy, wie wichtig ihr Tilly mittlerweile geworden ist und wie nahe sie sich stehen.

Folge 9: „Schafe in der Stadt“

Dem bekannten Berliner Stadtschäfer Gerrit Sternberg wird ein erheblicher Sach- und Personenschaden zur Last gelegt: Seine Schafe haben im Schlosspark Charlottenburg eine Statue aus der Kolonialzeit umgerannt; außerdem wurde ein Rollerfahrer zu Fall gebracht. Gerrit und seine Frau Annika sollen rund 70.000 Euro Schadenersatz zahlen, Geld, das sie definitiv nicht haben. Wer hat den Elektrozaun abgestellt, der die Schafe am Weglaufen hinderte und sie in Panik versetzt?

Romy lernt die Auszubildende der Sternbergs kennen. Sina war offenbar mit dem Aktivisten Manou Henke zusammen, dessen Gruppe mit Protestaktionen gegen Baudenkmäler die Verbrechen der Kolonialzeit anprangert. Manous Gruppe hatte der Statue Ketten und Protestschilder umgehängt, die dargestellte Figur eines Botanikers aus dem 19. Jahrhundert als „Sklavenhalter“ bezeichnet. Romy wird klar, dass im Park, rund um die friedlich grasende Schafherde, zahlreiche Konflikte schwelen, in deren Zentrum ihr Mandant steht. Der Schäfer hat sich scheinbar nicht nur mit der Vertreterin der Stiftung, die von ihm Schadenersatz verlangt, angelegt. Als die Parkverwaltung den Sternbergs kurzfristig das Weiderecht entzieht, spitzt sich die Lage zu. Was Romy immer noch nicht so richtig herausgefunden hat: wie sie mit Rudi umgehen soll. Rudi macht es ihr auch nicht leicht.

Folge 10: „Im Rampenlicht“

Dem Star eines Kinder-Musicals, Jenny Wehran, wird vorgeworfen, den Choreografen der Show vergiftet zu haben: In seinem Blut fand sich ein Drogencocktail. Das erfolgreiche Musical „Der Magische Wald 2.0“ ist das Lebenswerk von Jennys Vater Mario Wehran, der als Patriarch das Familienunternehmen der Wehrans führt, in dem auch Jennys Schwester Sandra arbeitet. Mario Wehran ist überzeugt, dass Jenny unschuldig ist, aus seiner Sicht muss der Choreograf Patrick Leclerque sich selbst die Überdosis verabreicht haben. Doch ein anonymer Hinweis legt nahe, dass kein Selbstverschulden vorliegt, vielmehr hat jemand absichtlich die Trinkflasche des Choreografen präpariert. Wollte Jenny Wehran ihm einen Denkzettel verpassen?

Fragen wirft das Bekenntnis von Jennys Ehemann Frank auf, er und Jenny würden in ihrer Ehe nicht auf Monogamie setzen. Wer könnte ein Interesse daran haben, das Musical scheitern zu sehen? Ben will herausfinden, wieso Felix, der offenbar an Depressionen litt, gestorben ist. Nach langer Zeit trifft sich die Familie Heiland zum Essen, denn Paul hat wichtige Neuigkeiten zu verkünden.

Folge 11: „Nichts als die Wahrheit“

Romy wird mit einem ungeheuerlichen Fall von Fahrerflucht konfrontiert: Ein achtjähriger Junge wurde von einem Auto tödlich verletzt, der Fahrer ist flüchtig. Der Vater des Jungen, Florian Peiske, will am Tag des Unfalls ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht gesehen haben, das ihm mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam, kurz bevor er die Unfallstelle erreichte. Warum ist die Polizei dem nicht nachgegangen?

Oberstaatsanwalt Dr. Tümmler macht Romy wenig Hoffnung: Ohne konkrete Beweise wird der Fall nicht erneut aufgerollt. Erst als eine Überwachungskamera die Aussage Florian Peiskes bestätigt, ist Tümmler bereit, gegen zwei Hauptkommissare des LKA Ermittlungen einzuleiten. Doch das LKA verweigert jede Auskunft, der Fall sei Verschlusssache, angeblich aufgrund von verdeckten Ermittlungen. Romy ist sich sicher, die Beamten kennen die Wahrheit. Romy und Rudi stellen fest, dass sie am Leben des jeweils anderen teilhaben wollen, sie arbeiten an ihrer Freundschaft.

Folge 12: „Kompromisslos“

Ben hat einen Unfall und Romy übernimmt kurzfristig ein Mandat von ihm. Die Krankenschwester Anne Beckwill wurde fristlos entlassen, sie riskiert ihre Stelle auf Dauer zu verlieren. Beckwill habe, so der Vorwurf ihres Arbeitgebers, ihre Schweigepflicht verletzt. In einem Blog im Internet formuliert sie schwerwiegende Anschuldigungen gegen die „Rosenkrantz-Klinik“, unterstellt Behandlungsfehler: Der zuständige Arzt, Dr. Assadi, habe Patienten mit einem neuen Anti-Depressivum behandelt, das in seiner Wirkung offenbar nicht optimal sei. Zwei Menschen hätten sich daraufhin das Leben genommen.

Anne Beckwill sperrt sich gegen jeden Rat von Romy, sie ist sich ihrer Sache sicher und hat nicht vor, einen Kompromiss einzugehen. Romy, die von Rudi unterstützt wird, findet heraus, dass Dr. Assadi auch die zentrale Studie für die Zulassung des Medikaments geleitet hat. Sie geht davon aus, dass Ben eine wichtige Information bekam, die die These von Anne Beckwill stützt. Was hat Ben vor seinem Unfall herausgefunden?

Folge 13: „Die letzte Chance“

Marlies Holländer, die Mutter von Ringo und Ada, sucht Hilfe bei Romy, weil ihr vorgeworfen wird, eine wertvolle Brosche gestohlen zu haben. Ohne zu zögern, nimmt Romy den Fall an. Doch Ringo fällt aus allen Wolken, als er hört, dass Romy Marlies vertritt: Seine Mutter lügt immer! Ein Detail hat Marlies auch diesmal verschwiegen: Sie ist vorbestraft, der Diebstahl fällt noch in ihre Bewährungsfrist – und nun droht ihr Gefängnis. Ringo will nichts mit der Sache zu tun haben, muss aber für Tilly einspringen, weil deren Mutter Geli Probleme mit einer Immobilie hat. Unbekannte haben das gemeinsame Elternhaus der Schwestern Geli und Marlies verkauft, ohne dass Geli davon wusste. Ringos Warnungen scheinen sich zu bestätigen, in einer Dimension, die er selbst nicht für möglich gehalten hätte.

Die zurückliegenden Ereignisse zwingen Romy dazu, ihre eigenen Entscheidungen in Beziehungsfragen zu überdenken. Sie muss sich eingestehen, zu sich selbst nicht immer ehrlich gewesen zu sein – im Gegensatz zur Staatsanwältin Odette Santos, die Romy mit einem Bekenntnis überrascht.

Die Besetzung von Staffel 4 im Überblick

Fans der ARD-Serie „Die Heiland“ müssen auch in der vierten Staffel nicht auf die bekannten Schauspieler aus den vorigen Staffeln verzichten, denn die meisten von ihnen kehren für die Fortsetzung zurück. Demgegenüber können sie sich auch über zahlreiche neue Gesichter freuen.

Die Besetzung von „Die Heiland“ Staffel 4 im Überblick:

Christina Athenstädt als Romy Heiland

Sina Reiß als Tilly Vogel

Tim Kalkhof als Ringo Holländer

Aleksandar Jovanovic als Rudi Illic

Peter Fieseler als Ben Ritter

Peggy Lukac als Karin Heiland

Rüdiger Kuhlbrodt als Paul Heiland

Anne Diemer als Odette Sandos

Wo wurde Staffel 4 von „Die Heiland“ gedreht?

Die vierte Staffel von „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ wurde von Anfang Mai bis Mitte Juli 2023, wie auch bereits die vorigen Staffeln, in Berlin gedreht. Das Besondere an der Serie ist, dass sie durch ein reales Vorbild inspiriert ist: die Berliner Anwältin Pamela Pabst, Deutschlands erste blinde Strafverteidigerin.