Jennifer Saro ist die neue „Bachelorette". Die 27-Jährige verdient ihr Geld als Influencerin und wohnt in Berlin. Ihr Ziel: Sie will in der RTL-Kuppelshow ihre große Liebe finden. Mehr Infos zu der aktuellen „Bachelorette" Jennifer Saro findet ihr hier.

Oguzhan will das Herz der „Bachelorette“ erobern

18 Männer buhlen ab dem 12. Juli (20:15 Uhr, RTL) um das Herz von Jennifer. Einer von ihnen: der Kandidat Oguzhan. Der 27-jährige Fuhrparkleiter ist laut eigenen Aussagen ein echter Familienmensch und möchte mit der richtigen Frau Kinder bekommen. Beide lernten sich bereits vor einigen Jahren kennen ...

Oguzhan: „Wir haben uns vor sechs Jahren mal auf Tinder kennengelernt“

„Sie kommt mir bekannt vor“, grübelt Oguzhan wenige Sekunden nach dem ersten Kennenlernen mit Jennifer. Kurz danach fällt es ihm wieder ein: Er hat mit Jennifer auf Tinder geschrieben. In der Nacht der Rosen fragt der Hamburger: „Kannst du dich an mich erinnern? Wir haben uns vor sechs Jahren mal auf Tinder kennengelernt.“ Jennifer reagiert völlig überrascht: „Was?! Echt?“ Die 27-Jährige geht kurz in sich: „Als er das gesagt hat, hat’s ein bisschen gedämmert. Aber ich wäre niemals von selber darauf gekommen.“ Die „Bachelorette“ betont aber: „Ich weiß, dass wir auf jeden Fall nichts miteinander hatten.“

Bekommt Ozughan eine Rose?