18 Männer kämpfen in der neuen Staffel der „Bachelorette“ um die Gunst von Jennifer Saro. Einer davon ist der Kandidat Fynn.

Bachelorette 2023: So tickt Fynn

Der 25-Jährige aus der Nähe von Lüneburg ist als Influencer und Verkäufer tätig. Bei der „Bachelorette" will er mit seiner lustigen Art und guter Laune punkten. So manche Zuschauer kennen Fynn bereits: Vor zwei Jahren nahm er an einer Datingshow teil – und das mit viel Erfolg! Alle Infos zu den Kandidaten der neuen „Bachelorette"-Staffel findet ihr hier.

Fynn nahm 2021 an Kuppelshow „Love Island“ teil

„Ich war in einem Datingformat. Ich hatte da zwei Beziehungen“, antwortet Fynn. In dem Format „Love Island“ (RTL2) kam er erst mit der Kandidatin Greta zusammen. Sie hatten die Sendung als Paar verlassen und kamen bis ins Finale. Nach vier Monaten war aber Schluss. Fynn verliebte sich kurz darauf in Emilia – ebenfalls Teilnehmerin der besagten „Love Island“-Staffel. Doch auch diese Liebe ging in die Brüche. „Und dann war ich heartbroken danach“, gibt Fynn gegenüber Jennifer Saro zu. In der ersten „Bachelorette“-Folge spricht Fynn mit Jennifer Saro über seine Kuppelshow-Vergangenheit. „Ich habe dich schon einmal gesehen. Sind Datingshows dein Ding?“, fragt sie den 25-Jährigen. Seine Antwort:, antwortet Fynn. In dem Format(RTL2) kam er erst mit der Kandidatinzusammen. Sie hatten die Sendung als Paar verlassen und kamen bis ins Finale. Nach vier Monaten war aber Schluss. Fynn verliebte sich kurz darauf in– ebenfalls Teilnehmerin der besagten „Love Island“-Staffel. Doch auch diese Liebe ging in die Brüche.

Jennifer Saro über Fynn: „Die meisten Männer würden das nicht zugeben“

Wie reagiert die Bachelorette auf Fynns Datingshow-Beichte? Sehr positiv! „Ich war ein bisschen beeindruckt, weil er dazu stehen konnte, dass ihm das Herz gebrochen wurde. Die meisten Männer würden das nicht zugeben“, lobt Jennifer. Zum Zeitpunkt der „Bachelorette“-Dreharbeiten ist Fynn seit acht Monaten Single. „Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage: Jetzt bin ich ready“, so der „Bachelorette“-Kandidat, der am Ende der ersten Folge eine Rose von Jennifer bekommen wird.