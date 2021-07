„Die Bachelorette“ 2021 mittwochs auf RTL. Max Adrio ist einer der Männer, die das Herz von Rennfahrer es schafft die „Bachelorette“ mit seinem speziellen Humor für sich zu gewinnen, bleibt abzuwarten. In Folge 3 sucht sie zumindest schon mal seine Nähe... Aktuell läuft wiedermittwochs aufist einer der Männer, die das Herz von Maxime Herbord erobern möchten. Für den Kandidaten mit dem Zahnpasta-Lächeln sind Loyalität, Ehrlichkeit und Humor die wichtigsten Werte, die seine zukünftige Partnerin mitbringen muss. Ob Maxime seinen Vorstellungen entspricht und ob der leidenschaftlichees schafft die „Bachelorette“ mit seinem speziellen Humor für sich zu gewinnen, bleibt abzuwarten. Insucht sie zumindest schon mal seine Nähe...

Doch wie tickt Max Adrio privat? Instagram, Beruf, Motorsport, Größe – wir stellen euch den Kandidaten im Porträt vor.

„Bachelorette“ Max Adrio: Alter, Stuttgart, Instagram

Name: Max Adrio

Max Adrio Geburtstag: 11.08.1989

11.08.1989 Sternzeichen: Löwe

Löwe Alter: 31 Jahre

31 Jahre Geburtsort: Essen

Essen Wohnort: Stuttgart

Stuttgart Größe: 1,83 m

1,83 m Beruf: Investmentberater

Investmentberater Single: seit zwei Jahren

seit zwei Jahren Instagram: maxadrio

Max Adrio aus Stuttgart ist Investmentberater

Der „Bachelorette“-Kandidat Max Adrio ist Investmentberater. Vor einem Jahr zog er aus beruflichen Gründen von Düsseldorf nach Stuttgart. Die gesamte Familie von Max lebt jedoch in Nordrhein-Westfalen, aus diesem Grund zieht es den 31-Jährigen oft ins Ruhrgebiet. Die Zeit bei seiner Familie nutzt er zum Energie tanken und als Ausgleich zum Arbeitsalltag.

Rennfahrer Max Adrio liebt den Motorsport

Motorsport-Freak. Laut seinem Rennfahrer und ging schon das ein oder andere Mal als Sieger aus verschiedenen Rennveranstaltungen hervor. Aus diesem Grund gründete er auch mit Fahrerkollegen „MECO Motorsport“, um diese Leidenschaft an andere weiterzugeben und ihnen die Möglichkeit zu bieten, im Motorsport voranzukommen. Max Adrio ist ein absoluter. Laut seinem „Xing“-Profil ist er schon seit dem sechsten Lebensjahr ein leidenschaftlicherund ging schon das ein oder andere Mal als Sieger aus verschiedenen Rennveranstaltungen hervor. Aus diesem Grund gründete er auch mit Fahrerkollegen, um diese Leidenschaft an andere weiterzugeben und ihnen die Möglichkeit zu bieten, im Motorsport voranzukommen.

In seiner Freizeit tobt er sich am liebsten auf der Nordschleife am Nürburgring aus. Sein größter Traum ist es einmal das 24-h-Rennen auf dem Nürburgring zu gewinnen. Seine zukünftige Partnerin sollte daher unbedingt Verständnis für seine Liebe zum Motorsport aufbringen und vielleicht sogar selbst Lust haben eine Runde auf der Nordschleife zu drehen.

Max Adrio: Darum macht er bei „Bachelorette“ 2021 mit

Zuletzt hatte Max Adrio kein Glück in der Liebe gehabt. Seit zwei Jahren ist der 31-Jährige Single. Ist es damit vielleicht bald vorbei? Mit der Kandidatur bei „Die Bachelorette“ 2021 macht er zumindest schon mal einen Schritt in Richtung Beziehung. Sich selbst beschreibt er im RTL-Interview „Entweder Oder“ als „Schwiegermutters-Liebling“ mit einem Touch „Bad Boy“. Von seiner Zukünftigen wünscht er sich ebenfalls eine gesunde Mischung aus „Sexbombe“ und „das Mädchen von nebenan“.

