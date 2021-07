Seit 14. Juli läuft die neue Staffel von „Die Bachelorette“ auf RTL. Mit dabei ist auch Leon Knudsen. Der 33-jährige Business Controller aus Hamburg kämpft in der Sendung gemeinsam mit anderen Kandidaten um die Liebe von Single-Lady Maxime Herbord.

Doch wer ist Leon privat? Alter, Größe, Instagram – wir stellen euch den Teilnehmer im Porträt vor.

„Bachelorette“-Leon: Hamburg, Instagram, Größe, Beruf

Name : Leon Knudsen

: Leon Knudsen Geburtsdatum : 15.09.1987

: 15.09.1987 Alter : 33

: 33 Sternzeichen : Jungfrau

: Jungfrau Wohnort : Hamburg

: Hamburg Größe : 1,86 m

: 1,86 m Beruf : Business Controller

: Business Controller Instagram: leon.virgo_

Leon Knudsen: Was ihn mit der „Bachelorette“ verbindet

Teilnehmer Leon Knudsen wirkt geheimnisvoll und gibt auf Instagram nicht so viel von sich preis wie manch andere Kandidaten. Der Hamburger lässt nur wenige hinter seine Fassade blicken: „Ich finde es gut, dass ich manchmal ein bisschen geheimnisvoll sein kann“, sagt Leon. Doch ist der 33-Jährige ein echter Strahlemann und hat eine positive Lebenseinstellung. Schon bei ihrem Kennenlernen stellen Leon und Maxime fest, dass sie ein gemeinsames Hobby verbindet: Beide lesen in ihrer Freizeit gerne. Leon tobt sich ansonsten gerne bei Sportarten aus, in denen er kein Ass ist, die ihm aber Freude bereiten.

Leon Knudsen: So denkt er über „Bachelorette“ Maxime

„Ich sehe schnell schöne Dinge an Menschen“, sagt Leon. Und „Bachelorette“ Maxime macht er schon beim ersten Kennenlernen ein Kompliment. Er steigt als erster der Kandidaten aus dem Auto aus und findet, dass die Bachelorette gut aussieht. „Ich freue mich sehr, dass du es bist. Das gefällt mir gut.“ Maxime Herbord geht es da wohl ähnlich – denn ihre erste Rose verteilt sie schon vor der eigentlichen Entscheidung in der Nacht der Rosen an Leon.

Leon Knudsen: Darum nimmt er an „Bachelorette“ 2021 teil

Leon Knudsen wünscht sich eine Partnerin, mit der er das Leben in voll Zügen genießen kann und mit der er eines Tages auf der Couch sitzen und sagen kann: „Es ist alles gut so, wie es ist.“ In einer Beziehung streitet der 33-Jährige nicht gern, stattdessen liegt ihm viel daran, dass es beiden gut geht, meint er. Ob irgendwann Maxime Herbord mit ihm auf der Couch sitzt, wird sich zeigen...

„Die Bachelorette“ 2021: Diese Kandidaten sind noch dabei

In Staffel 8 von „Die Bachelorette“ kämpfen neben Leon Knudsen insgesamt noch 19 weitere Teilnehmer um Maxime Herbord. Wer ist noch dabei? Wer ist raus? Hier findet ihr eine Übersicht über die Kandidaten.