Der Mittwochabend ist ab sofort wieder der „Bachelorette“-Abend: Die zweite Staffel geht am 21.07.2021 mit Folge 2 auf RTL weiter.

In diesem Jahr kämpfen die Kandidaten um das Herz von Maxime Herbord. Auch Lars Maucher aus Zainingen will sein Liebesglück versuchen und dabei mit seinem Charme überzeigen. Er sagt von sich selbst: „Ich habe keine Konkurrenz.“ Ob das stimmt, wird sich zeigen.

Doch wie tickt der „Bachelorette“ 2021-Kandidat abseits des Fernsehens? Alle Infos zu seiner Person findet ihr hier.

„Bachelorette“ 2021 Lars: Alter, Geburtstag, Zainingen

Name: Lars Maucher

Lars Maucher Alter: 24 Jahre

24 Jahre Geburtstag: 05.10.1996

05.10.1996 Sternzeichen: Waage

Waage Beruf: Industriemechaniker und Fitnesstrainer

Industriemechaniker und Fitnesstrainer Wohnort: Zainingen

Zainingen Single seit: eineinhalb Jahren

eineinhalb Jahren Hobbys: Sport, Fußball, Modeln

Sport, Fußball, Modeln Instagram: lars.m_27

Lars Maucher: Beruf und Wohnort

Der 24-Jährige arbeitet als Industriemechaniker und Fitnesstrainer. Ursprünglich stammt er aus Bad Saulgau. Aktuell wohnt er aber im schwäbischen Zainingen, einer kleinen Stadt zwischen Stuttgart und Ulm.

„Bachelorette“ 2021: Was sucht Lars in einer Frau?

Lars Maucher erhofft sich eine Frau, die seinen Humor teilt, Ehrlichkeit groß schreibt und die weiß, „was sie will.“ Das perfekte Date endet für ihn am liebsten auch mit ein paar Küssen.

Lars Maucher auf Instagram

Wie die meisten der anderen Teilnehmer hat auch Lars Maucher ein öffentliches Instagram-Profil. Dort hat der „Bachelorette“-Kandidat bereits einige Follower. Aktuell folgen ihm 11.100 Fans auf der Social-Media-Plattform (Stand: 2107.2021).

Lars Maucher: Teilnahme bei Mister Schwaben 2019

Lars nahm außerdem bereits einmal bei der Mister Schwaben Wahl im Jahr 2019 teil. Mit dem Sieg wäre er in die Fußstapfen des ehemaligen „Bachelorette“-Teilnehmers Daniel Lott getreten, der die Wahl im Vorjahr gewann.

Lars Maucher spielt Fußball beim SV Zainingen

Sein großes Hobby ist der Fußball. Seit 2018 spielt Lars Maucher beim SV Zainingen. Die Mannschaft spielt in der Bezirksliga Alb ung belegt aktuell den 14. Tabellenplatz.

„Die Bachelorette“ 2021: Diese Kandidaten sind noch dabei

Nach der ersten Nacht der Rosen sind noch 17 Männer dabei. Hier eine Übersicht: