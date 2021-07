Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ läuft aktuell auf RTL. Einer der Kandidaten, die im Jahr 2021 um die „Bachelorette“ Maxime Herbord kämpfen, ist Kenan Engerini. Er zeigt sich bereits zu Beginn der Show ehrgeizig. Etwas, das nicht verwundert, wenn man auf seinen Lebenslauf blickt.

Wer ist Kenan Engerini? Woher kennt man ihn bereits? Alter, Größe, Olympia, „Frozen Power“, Instagram – wir stellen euch den Chemieingenieur, Hobbymagier und Sportler aus Wien im Porträt vor.

„Bachelorette“-Kenan: Alter, Größe, Beruf, Instagram

Name: Kenan Engerini

Kenan Engerini Geburtstag: 29.11.1985

29.11.1985 Alter: 35 Jahre

35 Jahre Sternzeichen: Schütze

Schütze Wohnort: Wien, Österreich

Wien, Österreich Größe: 1,81 m

1,81 m Beruf: Chemieingenieur

Chemieingenieur Instagram: ken_en

Kenan Engerini: Herkunft und Ingenieur-Studium

Der „Bachelorette“-Kandidat Kenan Engerini hatte es nicht immer leicht: Als er sechs Jahre alt war, kam er mit seiner Familie von Ungarn nach Österreich. Er wurde ohne deutsche Sprachkenntnisse eingeschult und lernte früh, sich durchzukämpfen. Und das mit Erfolg: Nach dem Abitur studierte er Ingenieurwesen für Lebensmittel und Biotechnologie.

Kenan Engerini: „Frozen Power“

2016 gründete Kenan Engerini gemeinsam mit einem Geschäftspartner seine eigene Firma „Frozen Power“, die sich auf proteinreiches Eis spezialisiert. Nach drei Jahren verkaufte er allerdings seine Anteile und arbeitet seither als Sales Director im Unternehmen. Den Verkauf seines Unternehmens sieht der 35-Jährige nicht als Verlust: „Mit dem Verkauf meiner Firma ist mir auf einen Schlag eine riesige Last von den Schultern gefallen!“, erklärt er gegenüber RTL.

Kenan Engerini privat: Hund, Magie, Sport

In seiner Freizeit verbringt der tierliebe „Bachelorette“-Kandidat gerne Zeit mit seinem Hund Lio. Die beiden haben eine besondere Verbindung: Kenan rettete seinen Hund aus einer Tötungsstation.

Daneben ist Kenan Engerini Hobbyzauberer. Auf seinem Instagram-Profil teilt er zudem seine sonstigen Freizeitaktivitäten mit seinen Followern: Basketball, Gewichte heben oder auch Klavier und Gitarre spielen zählen zu seinen Hobbies.

Kenan Engerini: Olympia und Staatsmeister

Der Sport spielt in Kenans Leben eine große Rolle. 2006 war er sogar als Bob-Fahrer im österreichischen Team von Jürgen Loacker bei den Olympischen Winterspielen in Turin. Zudem wurde er im Stabhochsprung mehrfach Staatsmeister in Österreich. Darüber hinaus war er schon viele Male als Model im Sportbereich gebucht.

Kenan Engerini im TV: „Ninja Warrior“, „Renn zur Million“ und Co.

„Die Bachelorette“ ist nicht das erste TV-Format für Kenan Engerini. Er war bereits in mehreren Shows zu sehen.

Renn zur Million 2019 (ProSieben)

Ninja Warrior Germany 2018 (RTL)

2 Minuten 2 Millionen 2018 (Puls4)

Kenan Engerini: Darum nimmt er an „Die Bachelorette“ 2021 teil

Obwohl Kenan vielseitig beschäftigt ist, fehlt ihm zu seinem vollständigen Glück noch die richtige Frau an seiner Seite. Für seine zukünftige Familie würde der 35-Jährige alles tun. Er träumt von einem klassischen Familienleben mit Frau, Kindern und einem Haus mit Garten. Was eine Beziehung braucht um zu funktionieren? „Teamwork makes the dream work“, sagt Kenan Engerini.

