Wer erobert das Herz von Maxime Herbord? Das ist die große Frage bei „Die Bachelorette“ 2021. Die neue Staffel ist auf RTL gestartet. Insgesamt 20 Kandidaten lernten die Single-Frau zu Beginn kennen. Einer von ihnen ist Jonathan Steinig aus Berlin.

Jona, wie er genannt wird, ist Model und mit mehr als 300.000 Followern auf Instagram auch ein erfolgreicher Influencer. Doch wie tickt er privat? Alter, Größe und Co. – alle Infos zum Teilnehmer findet ihr in seinem Porträt.

„Bachelorette“ 2021 Jonathan: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Jonathan Steinig auf einen Blick:

Name: Jonathan Steinig

Jonathan Steinig Geburtstag: 04.10.1995

04.10.1995 Alter: 25 Jahre

25 Jahre Wohnort: Berlin

Berlin Größe: 1,88 m

1,88 m Beruf: Model, Influencer

Model, Influencer Instagram: jonasteinig

Jonathan Steinig aus Berlin: Model, Tattoos und Songs

Jonathan fällt auf. So viel kann man mit Sicherheit sagen. Der 25-Jährige mit ghanaischen Wurzeln hat viele Tattoos, unter anderem sogar im Gesicht, und einen eher ausgefallenen Modestil. Dieser Look hat ihm schon Model-Jobs für große Labels verschafft. Doch nicht nur das Modeln ist Jonas Leidenschaft. Er macht auch Musik und schreibt eigene Songs. Damit kann er sich laut RTL-Interview am besten ausdrücken.

Jonathan Steinig hat 15 Geschwister

Dass er während der Dreharbeiten mit anfangs 19 Männern in einer Villa leben muss, ist für Jonathan kein Problem. Er hat insgesamt 15 Geschwister. Mit seinen acht jüngeren ist er aufgewachsen. Dadurch hat der Berliner nach eigener Aussage einen ausgeprägten Sinn für Sauberkeit und Ordnung entwickelt.

So tickt „Bachelorette“-Jonathan

Jona hatte bisher noch keine Beziehung. „Bis jetzt hat noch keine Frau zu mir gepasst“, erklärt er. Obwohl er selbst Model ist, muss das nicht für seine Zukünftige gelten. Modelmaße sind ihm nicht wichtig, vielmehr geht es ihm um eine positive und natürliche Ausstrahlung. Im „Entweder Oder“-Interview mit RTL entscheidet sich Jona auch für „Das Mädchen von nebenan“ statt für die „Sexbombe“. Trotzdem hat er nichts dagegen, wenn es beim ersten Date schon zum Kuss kommt.

Ob er bei einem Date lieber Romantik oder Abenteuer bevorzugt, kann er nicht sagen – für ihn wäre beides ok. Er könne zwar ein Bad Boy sein, aber sei gleichzeitig auch ein Schwiegermama-Liebling – auch hier entscheidet er sich für die Mitte. Jona glaubt generell, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt. Dennoch würde er es eher langsam angehen lassen. Ein eifersüchtiger Typ sei er nicht, aber „ein bisschen Eifersucht ist gesund“, findet der 25-Jährige.

Jonathan und Laura Maria: Das lief mit der Pietro-Ex

Ende 2020 geriet Jonathan bereits einmal in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er mit der Ex-Freundin von Pietro Lombardi anbandelte. Laura Maria war etwa ein Monat mit dem Sänger zusammen, bevor er überraschend zur Trennung kam.

Kennengelernt haben sich die beiden über Instagram, wie Jona im RTL-Interview verraten hat. Er habe sie Mitte November angeschrieben, danach kam es zu mehreren Treffen. „Sie ist eine wunderschöne Frau, sie ist sehr liebenswürdig“, betont er. „Es lief etwa anderthalb Monate. Meine Intention war schon, dass sich da was Ernstes draus entwickelt“, gibt der Berliner zu. Doch mehr wurde nicht daraus. Nach einem Anruf um den Jahreswechsel herum war das Techtelmechtel beendet.

