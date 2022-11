vierten Staffel von „Bachelor in Paradise“ im November 2022 auf die Suche nach der großen Liebe. Wie immer mit dabei ist natürlich Ur-„Bachelor“ Paul Janke. Er steht den Singles als Barkeeper und mit seinem offenen Ohr zur Seite. Am Donnerstag, 17.11.2022, wird die dritte Folge auf RTL Plus veröffentlicht. Sie lassen es sich aktuell gut gehen im Paradies. Ehemalige „Bachelor“ - und „Bachelorette“ -Kandidaten machen sich in dervonimauf die Suche nach der großen Liebe. Wie immer mit dabei ist natürlich. Er steht den Singles als Barkeeper und mit seinem offenen Ohr zur Seite. Am Donnerstag, 17.11.2022, wird dieauf RTL Plus veröffentlicht.

Wann startet die Show?

die Show? Wann werden die Folgen auf RTL Plus veröffentlicht?

veröffentlicht? Ist Staffel 4 im Free-TV zu sehen?

Alle Infos von Sendeterminen über Stream bis Drehort von „Bachelor in Paradise“ 2022 findet ihr in diesem Artikel.

„Bachelor in Paradise“ 2022: Start und Sendetermine auf RTL Plus

Der Startschuss für Staffel 4 fiel auf RTL Plus bereits Anfang November. Ab Donnerstag, 03.11.2022, könnt ihr wöchentlich neue Folgen der Datingshow streamen. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Staffeln, die jeweils neun Episoden umfassen, hat RTL für die aktuelle Staffel nur acht Folgen angekündigt.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine auf RTL Plus im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 03.11.2022

Folge 2: Donnerstag, 10.11.2022

Folge 3: Donnerstag, 17.11.2022

Folge 4: Donnerstag, 24.11.2022

Folge 5: Donnerstag, 01.12.2022

Folge 6: Donnerstag, 08.12.2022

Folge 7: Donnerstag, 15.12.2022

Folge 8: Donnerstag, 22.12.2022

„Bachelor in Paradise“: Kommt Staffel 4 auf RTL?

Ob die Datingshow auch im Free-TV ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Die vorherige Staffel wurde aufgrund schlechter Quoten bereits ab Folge 3 abgesetzt. Man kann deshalb wohl davon ausgehen, dass RTL die Show dieses Jahr nur beim Streamingdienst veröffentlicht.

Sobald es Neuigkeiten zu Sendeterminen und Sendezeit auf RTL gibt, ergänzen wir diese Infos hier.

So funktioniert „Bachelor in Paradise“ 2022

Beim Spin-Off der Shows „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ begeben sich ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen erneut auf die Suche nach der großen Liebe. Der große Unterschied ist, dass bei „Bachelor in Paradise“ alle wählen dürfen. Jede Woche vergeben abwechselnd die Frauen und die Männer ihre Rosen. Wer leer ausgeht, muss das Paradies verlassen und wird von neuen Kandidaten ersetzt.

Wie auch schon in Staffel 3 müssen sich die Singles am Ende zwischen Geld oder Liebe entscheiden. Spätestens im Finale wird sich also zeigen, wer es ernst meint mit der Suche nach der großen Liebe…

Wo wurde „Bachelor in Paradise“ 2022 gedreht?

Bereits bei der letzten Staffel war der Drehort nicht mehr in Thailand. „Bachelor in Paradise“ 2022 soll in Andalusien in Spanien gedreht worden sein. Romantischen Dates am Strand steht demnach nichts im Wege. Aber auch die Villa bietet wieder einiges für die Singles. Wer einen kleinen Sneak-Peak bekommen will, findet hier die ersten Minuten der neuen Staffel:

Das sind die Kandidaten von Staffel 4

Wer ist bei „Bachelor in Paradise“ 2022 dabei? Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich in dieser Staffel auf die Suche nach der großen Liebe begeben, findet ihr hier im Überblick: