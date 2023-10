Für ARD-Zuschauer geht es schon bald wieder in das Berlin der früheren Jahre: Nachdem die vierte Staffel von „Babylon Berlin“ bereits im vergangenen Herbst auf Sky veröffentlicht worden ist, feiert die Fortsetzung der beliebten Krimi-Serie jetzt Free-TV-Premiere im Ersten. Dann erfahren die Fans endlich, wie die Geschichte von Gereon Rath und Charlotte Ritter weitergeht.

Wann starten die neuen Folgen im Ersten? Wann sind sie in der ARD-Mediathek verfügbar? Worum geht es? Und welche Darsteller sind im Cast? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

Wann startet Staffel 4 im Ersten?

Rund ein Jahr nach dem Sky-Start dürfen sich nun auch die ARD-Zuschauer über die neuen Folgen von „Babylon Berlin“ freuen: Der Startschuss für Staffel 4 fällt am Sonntag, 01.10.2023, zur Primetime im Ersten.

„Babylon Berlin“ Staffel 4: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Geschichten rund um Gereon Rath und Charlotte Ritter werden in zwölf Folgen erzählt, die das Erste an vier aufeinanderfolgenden Abenden ausstrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 01.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 01.10.2023, um 21:00 Uhr

Folge 3: Sonntag, 01.10.2023, um 21:45 Uhr

Folge 4: Sonntag, 01.10.2023, um 22:30 Uhr

Folge 5: Montag, 02.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 6: Montag, 02.10.2023, um 21:00 Uhr

Folge 7: Montag, 02.10.2023, um 21:45 Uhr

Folge 8: Montag, 02.10.2023, um 22:30 Uhr

Folge 9: Dienstag, 03.10.2023, um 22:10 Uhr

Folge 10: Dienstag, 03.10.2023, um 22:55 Uhr

Folge 11: Mittwoch, 04.10.2023, um 21:45 Uhr

Folge 12: Mittwoch, 04.10.2023, um 22:30 Uhr

Ab wann ist Staffel 4 in der ARD-Mediathek verfügbar?

Die neuen Folgen sind nicht nur im TV zu sehen, sondern stehen auch in der ARD-Mediathek als Stream zur Verfügung. Für die vierte Staffel von „Babylon Berlin“ gilt außerdem online first: Die Episoden sind ab dem 29. September 2023 abrufbar und danach für einige Monate verfügbar. Auch die ersten drei Staffeln stehen aktuell wieder zur Verfügung.

Worum geht es in Staffel 4?

Handlung der vierten Staffel beginnt rund zwei Jahre 1930/31 ein. Der Amerikaner Abraham Goldstein ist zurückgekehrt, um in Berlin ein gestohlenes Juwel seines Vaters zu finden. Die Suche führt ihn von seiner jüdischen Verwandtschaft im Scheunenviertel bis in die Gemächer der Familie Nyssen. Eher nebenbei entfacht Goldstein einen Bandenkrieg. Während die Unterwelt um Walter Weintraub in einen knallharten Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionen der faschistischen Presse. Die Schlägertrupps der SA unter ihrem Anführer Walther Stennes demonstrieren ihren Willen zur Macht immer brutaler und haben sogar der SS den Kampf angesagt. Dieder vierten Staffel beginnt rund nach dem Ende der dritten und setzt in der Silvesternachtein. Derist zurückgekehrt, um in Berlin ein gestohlenes Juwel seines Vaters zu finden. Die Suche führt ihn von seiner jüdischen Verwandtschaft im Scheunenviertel bis in die Gemächer der. Eher nebenbei entfacht Goldstein einen. Während die Unterwelt umin einen knallharten Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionen der faschistischen Presse. Die Schlägertrupps der SA unter ihrem Anführer Walther Stennes demonstrieren ihren Willen zur Macht immer brutaler und haben sogar der SS den Kampf angesagt.

Gereon Rath steht dabei zwischen allen Fronten. Seine Mission zur Befreiung des Journalisten Katelbach an der Seite der couragierten Frau Behnke zieht immer weitere Kreise. Er gerät in Lebensgefahr, verliert das Vertrauen seiner wichtigsten Verbündeten Charlotte Ritter. Die kommt derweil an der Seite ihrer Schwester Toni den Machenschaften der „Weißen Hand“, einer geheimen Selbstjustiz-Organisation, auf die Spur. Die inoffizielle Ermittlung wird beider Leben verändern.

Gereon Rath (Volker Bruch) taucht in der vierten Staffel ins SA-Milieu ein.

© Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/SKY/ARD Degeto

Die Folgen von Staffel 4 im Episodenguide

Was in den einzelnen Folgen der vierten Staffel passiert, erfahrt ihr im Episodenguide.

Folge 1

Silvesternacht 1930/31: Während ein marodierender SA-Trupp durch die Stadt marschiert, wird Charlotte zu einem Tatort gerufen. Nyssen gibt mit Helga ein großes Fest und macht eine Ankündigung.

Folge 2

Ein Toter auf einer Parkbank im Tiergarten beschäftigt die Mordkommission – Rath glaubt, der Fall steht in Verbindung zu den Berliner Ringvereinen. Toni wird geschnappt und Charlotte trifft eine falsche Entscheidung.

Folge 3

Charlotte nimmt an einem Tanzmarathon teil – sie braucht dringend das Preisgeld. Regierungsrat Wendt überzeugt Nyssen von seinem militärischen Vorhaben. Rath sucht SA-Führer Stennes im Gefängnis auf.

Folge 4

Auf der Suche nach dem „Blauen Rothschild“-Diamanten kommt Abraham Goldstein in Berlin an. Die Geheimorganisation die „Weiße Hand“ fällt ein Urteil über einen Verbrecher. Rath ermittelt bei einem Boxkampf.

Folge 5

Weintraub rätselt, wer hinter dem Wettbetrug beim Boxkampf stecken könnte. Rath macht Charlotte ein Geständnis, woraufhin sie ihn bittet, mehr über den Tod von Benni in Erfahrung zu bringen.

Folge 6

Rath muss Moritz schweren Herzens in die Burg bringen. Charlotte berichtet Anwalt Litten von den Todesfällen unter Straßenkindern und Goldstein greift zu drastischen Mitteln.

Folge 7

Rath nimmt an einem gefährlichen Experiment von Dr. Schmidt teil. In Berlin bricht ein brutaler Bandenkrieg aus. Witwe Behnke will dem verurteilten Katelbach helfen. Toni schwebt in großer Gefahr.

Folge 8

Klappt Witwe Behnkes Rettungsplan für Katelbach? Stennes wird freigepresst, woraufhin er im „Moka Efti“ eine Saalschlacht anzettelt. Charlotte macht in der Pathologie heimlich eine Beobachtung.

Folge 9

Während Malu Seegers und Dr. Völcker einen tödlichen Plan verfolgen, macht Charlotte im Haus Sonneborn eine schreckliche Entdeckung. Der entführten Helga gelingt die Flucht.

Folge 10

Trotz Gennats Zweifeln organisiert Rath ein Treffen aller Ringverein-Bosse. Auf dem Jagdausflug mit Wendt ändert Malu ihren Plan. Esther, die von Weintraub getrennt ist, sucht Arbeit als Musikerin.

Folge 11

Rath wird für seinen vermeintlichen Coup gefeiert und Charlotte trifft einen Boxer. Stennes plant einen Putsch gegen Hitler, während Goldstein die Wahrheit über den Diamanten erfährt.

Folge 12

Beim „Stennes-Putsch“ stehen sich SA und SS gegenüber – Wendt will, dass die Polizei eingreift. Toni trifft einen Verbündeten und nicht nur Goldstein tritt eine Reise im Zeppelin Richtung USA an.

Das ist der Trailer zu Staffel 4

Dass sich die Zuschauer bei der Fortsetzung auf düstere Stimmung und reichlich Spannung einstellen dürfen, zeigt schon der erste Trailer zu Staffel 4:

Die Besetzung von Staffel 4 im Überblick

In der vierten Staffel sind natürlich wieder Volker Bruch und Liv Lisa Fries in den Rollen Gereon Rath und Charlotte Ritter zu sehen. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Gesichtern. Es sind aber auch einige neue Schauspieler dabei. Wer im Cast ist, seht ihr in der Besetzungsliste.

Rolle – Darsteller

Gereon Rath – Volker Bruch

Charlotte Ritter – Liv Lisa Fries

Walter Weintraub – Ronald Zehrfeld

Alfred Nyssen – Lars Eidinger

Günter Wendt – Benno Fürmann

Moritz Rath – Ivo Pietzcker

Toni Ritter – Irene Böhm

Dr. Schmidt – Jens Harzer

Helga Rath – Hannah Herzsprung

Esther Kasabian – Meret Becker

Reinhold Gräf – Christian Friedel

Elisabeth Behnke – Fritzi Haberlandt

Dr. Völcker – Jördis Triebel

Malu Seegers – Saskia Rosendahl

Fred Jakoby – Peter Jordan

Anwalt Litten – Trystan W. Pütter

Stennes – Hanno Koffler

Katelbach – Karl Markovics

Henning – Thorsten Merten

Czerwinski – Rüdiger Klink

Ernst Gennat – Udo Samel

Wilhelm Böhm – Godehard Giese

Heymann – Martin Wuttke

Eisen-Else – Barbara Philipp

Voss – Joachim Meyerhoff

Doris – Lilli Fichtner

Goldstein – Mark Ivanir

Max – Sebastian Urzendowsky

Jacky – Max Mauff

Grün – Moisej Bazijan

Rudi Malzig – Johann Jürgens

Peter – Vincent Krüger

Oskar – Lenn Kudrjawizki

Rukeli – Hannes Wegener

Sebald – Hendrik Heutmann

Naumann – Thomas Arnold

Wie bisher führte auch bei Staffel 4 das eingespielte Trio aus Achim von Borries, Henk Handloegten und Tom Tykwer Regie. Sie fungierten neben Bettine von Borries und Khyana El Bitar auch als Autoren.

„Babylon Berlin“: Die Bücher von Volker Kutscher

Die Serie „Babylon Berlin“ basiert auf den Buchvorlagen von Volker Kutscher. Zwischen 2007 und 2020 hat der Autor acht Bücher über Gereon Rath veröffentlicht. Als Vorlage für die vierte Staffel diente der dritte Teil „Goldstein“.

Die Titel und Reihenfolge der Bücher im Überblick:

Band 1: „Der nasse Fischer“

Band 2: „Der stumme Tod“

Band 3: „Goldstein“

Band 4: „Die Akte Vaterland“

Band 5: „Märzgefallene“

Band 6: „Lunapark“

Band 7: „Marlow“

Band 8: „Olympia“

Geht „Babylon Berlin“ mit Staffel 5 weiter?

Die vierte Staffel läuft gerade erst im Ersten an, doch die Fans fragen sich bereits, ob und wie es weitergeht. Was aktuell über eine weitere Fortsetzung bekannt ist, erfahrt ihr hier: