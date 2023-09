Als im Vorjahr die Sendetermine der dritten Staffel von „Das Boot“ verkündet wurden, gab Sky direkt bekannt: Die Serie bekommt eine weitere Fortsetzung. Nun steht Staffel 4 bereits in den Startlöchern. Darin spitzt sich der brutale U-Boot-Krieg im Mittelmeer zu, während sich in Berlin Intrigen und Geheimnisse breit machen…

Wann wird „Das Boot“ Staffel 4 ausgestrahlt? Worum geht es genau? Und welche Darsteller sind im Cast? In diesem Artikel bekommt ihr einen Überblick über Start, Sendetermine, Handlung, Trailer und Co.

Wann wird „Das Boot“ Staffel 4 auf Sky ausgestrahlt?

Die vierte Staffel von „Das Boot“ startet am Samstag, 23.09.2023, um 20:15 Uhr auf Sky One. Von da an werden immer wöchentlich Doppelfolgen zur gleichen Zeit auf dem Sender ausgestrahlt.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine auf Sky One:

Folge 1: Samstag, 23.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Samstag, 23.09.2023, um 21:00 Uhr

Folge 3: Samstag, 30.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4: Samstag, 30.09.2023, um 21:00 Uhr

Folge 5: Samstag, 07.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 6: Samstag, 07.10.2023, um 21:00 Uhr

Gibt es Staffel 4 im Stream?

Staffel 4 von „Das Boot“ ist außerdem als komplette Staffel über Sky Q und auch auf dem Streamingdienst WOW abrufbar. Über beide Kanäle können auch die ersten drei Staffeln erneut gestreamt werden.

Wie viele Folgen hat Staffel 4 von „Das Boot“?

Die ersten beiden Staffeln von „Das Boot“ umfassten acht Folgen. Für Staffel 3 wurden sogar ganze zehn Episoden produziert. Für die vierte Staffel müssen sich Fans mit weniger begnügen: Lediglich sechs neue Folgen von „Das Boot“ wurden angekündigt.

Worum geht es in Staffel 4?

In Staffel 4 verflechten sich zwei packende Handlungsstränge im Jahr 1943: Der brutale U-Boot-Krieg im Mittelmeer spitzt sich zu, während sich in Berlin Intrigen und Geheimnisse verbreiten. In den eigenen Reihen der Kriegsmarine wächst der Widerstand gegen die Nazis. Und nach einer gemeinsamen Tragödie finden die Geschwister Klaus und Hannie Hoffmann wieder zueinander. Sie beide kämpfen für ihre Sache. Klaus ist von Portugal ins Deutsche Reich zurückgekehrt. Doch er kommt dort nicht wirklich an, sondern reist in geheimer Mission nach Neapel. Als U-Boot-Kommandant soll er dort den Verlauf des Krieges verändern. Hannie versucht hingegen, den vielen Waisenkindern zu helfen, die Opfer des Krieges geworden sind. Dabei deckt sie infame Machenschaften des NS-Reiches auf.

Der Episodenguide zu Staffel 4

Hier erfahrt ihr, worum es in den einzelnen Folgen der vierten Staffel von „Das Boot“ geht:

Episode 1: „Ein deutscher Held“

August 1943. U-Boot-Kommandant Buchner taucht mit seiner Crew im Mittelmeer. Ein Verräter an Bord entzweit die Mannschaft. In Berlin stehen Wilhelm und Klaus Hoffmann mit dessen Schwester Hannie derweil im Blitzlicht der Fotografen. Während Klaus auf einer Filmpremiere als Held gefeiert wird, begibt er sich hinter den Kulissen in große Gefahr. Unbeobachtet beraten Vater und Sohn über die nächsten Schritte zur Kriegswende. Der Abend beginnt glanzvoll und endet in einer Tragödie.

Episode 2: „Ziel erfasst“

Robert Ehrenberg unterstützt die Pläne des Widerstands innerhalb der Marine. Dank seines Hinweises findet Hoffmann im Büro von Heinrich Gluck wichtige Dokumente, die rechtzeitig US-Admiral Kenton erreichen müssen. SS-Mann Schulz überzeugt Sturmbannführer Koch von Hoffmanns Spionagetätigkeit, bleibt aber Beweise schuldig. U-949 nimmt Kurs in die Straße von Gibraltar und gerät unter Beschuss der Amerikaner.

Episode 3: „Hüter meines Bruders“

Kommandant Buchner und Matrose Cremer überleben die Versenkung der U-949. Auf einem Fischerboot erreichen sie die Küste von Neapel. Auch Hoffmann, der mit Ehrenbergs Hilfe seinem Verfolger Schulz entkommen kann, ist bald auf dem Weg dorthin. Seine Schwester Hannie begegnet in einem Evakuierungszentrum der 12-jährigen Hertha. Sie spürt, dass das Mädchen mehr weiß als es zu sagen wagt.

Episode 4: „Frontlinien“

Klaus Hoffmann befehligt die dezimierte Crew der maroden U-330 auf einem geheimen Tauchgang Richtung Gibraltar. Nicht alle Männer sind bereit, seinem undurchsichtigen Kurs zu folgen. In Deutschland setzt Schulz seine Geliebte unter Druck. Hannie soll den Aufenthaltsort ihres Bruders verraten. In ihr wächst das Entsetzen über das brutale Vorgehen der Nazis. Mit Einverständnis ihres Mannes Albrecht Lessing beschließt sie, Hertha bei sich aufzunehmen. Auch Offizier Heinrich Gluck muss sich entscheiden. Als Ehrenberg ihm in die Pläne neuer Kamikaze-U-Boote vorlegt, die viele junge Männer in den Tod treiben werden, wechselt er die Seiten.

Episode 5: „Punkt ohne Wiederkehr“

Nach einem riskanten Manöver, dem Abschuss eines US-Flugzeugs und der Geiselnahme des Piloten, taucht Hoffmann neben dem Schiff von US-Navy-Admiral Kenton auf. Einem Austausch mit den alliierten Kriegsmächten steht jetzt nichts mehr im Weg. Von SS-Mann Koch als Spion Fidelio und damit als Kopf des Widerstands enttarnt, ergibt sich Heinrich Gluck einem Schicksal, das den Kämpfern des Widerstands Zeit verschafft. Er widersteht der Folter und ist bereit, aufrecht in den Tod zu gehen. Hannie kommt auf der Suche nach der vermissten Hertha den Machenschaften der Organisation Lebensborn auf die Spur.

Episode 6: „Nichts Persönliches“

Obwohl er ahnt, dass sein Opfer nicht Fidelio ist, tötet Schulz zum zweiten Mal mit eigener Hand. Seine wahnhafte Suche führt ihn schließlich in das Haus der Lessings. Zwischen ihm, Albrecht und Hannie Lessing kommt es zu einem tödlichen Schusswechsel. Auch auf See nehmen die Dinge eine dramatische Wendung. Klaus Hoffmanns Mission schlägt fehl. Die Invasion der Alliierten ist längst im Gange. Hoffmann gelingt gerade noch die Flucht zurück nach Sizilien. Während Hannie in Berlin die letzten Zeilen ihres Bruders empfängt, wartet im Hafen von Neapel ein Mann auf den richtigen Zeitpunkt. Sein Auftrag ist, zu töten. Seine Geldgeber sitzen im Vatikan.

Gibt es einen Trailer zu „Das Boot“ Staffel 4?

Mit Bekanntgabe der Sendetermine veröffentlichte Sky auch direkt den offiziellen Trailer zur vierten Staffel von „Das Boot“. Hier bekommt ihr einen kleinen Einblick in die neuen Folgen:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Wer ist im Cast von „Das Boot“ Staffel 4?

Neben bekannten Gesichtern, die für die vierte Staffel zurückkehren, sind auch neue Darsteller an Bord der Serie. Dabei handelt es sich um einige namhafte Schauspieler. Wer genau zum Cast gehört, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle

Rick Okon als Klaus Hoffmann

Rosalie Thomass als Hannie Lessing

Florian Panzner als Albrecht Lessing

Pierre Kiwitt als Bobby Schulz

Konstantin Gries als Franz Buchner

Yuri Völsch als Berndt

Alessandro Schuster als Pauli Müller

Artjom Gilz als Alois Erdmann

Franz Dinda als Robert Ehrenberg

Leonard Kunz als Gunther Maas

Simon Licht als Sturmbannführer Koch

Frederic Linkemann als Gruppenführer Werner

Anna Schudt als Bettina Gruber

Johann von Bülow als Gustav Gruber

Rainer Bock als Heinrich Gluck

Ernst Stötzner als Wilhelm Hoffmann

Marco Leonardi als Sal „Toto“ Giuliano

Anne-Kathrin Gummich als Mathilde Schorlau

Antonia Luise Krämer als Hertha

Sascha Gersak als Rahn

Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Nudel

Lara Mandoki als Dagmar

Nils Hohenhövel als Falke

Leo Meier als Hans Lange

Daniel Fleischmann als Plattner

Ronny Hermann als Rohr

Luis Moll als Köhler

Kai Maertens als Kreutzer

Waldemar Kobus als Knappersbusch

Stefan Murr als Lothar

Anton Rubtsov als Jochum

Roberto Thoenelt als Jäger

Werner Daehn als Krug

Stefan Rhodri als Admiral George Kenton

Ben Dilloway als Radiomoderator

Wo wurde Staffel 4 von „Das Boot“ gedreht?

„Das Boot“ wurde in verschiedenen europäischen Ländern gedreht. Die Drehorte lagen dabei in Prag und auf Malta. Die Sprachen bei den Dreharbeiten waren Deutsch, Englisch und Italienisch.

Worauf basiert die Serie „Das Boot“?

Die Geschichte der Sky-Serie „Das Boot“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lothar-Günther Buchheim aus dem Jahr 1973. Rund acht Jahre später erschien bereits ein Kinofilm, der den Stoff verarbeitete. Die Veröffentlichung mit Herbert Grönemeyer und Jürgen Prochnow wurde ein Welterfolg. Erst 2018 wagte sich Sky erneut an die Geschichte und der Erfolg gab ihnen recht. Mittlerweile existieren vier Staffeln der Serie.