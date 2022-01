Jetzt steht es fest: Im Finale der Herren beim Grand-Slam-Turnier Australian Open 2022 trifft Rafael Nadal auf Daniil Medvedev. Mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 gewann zunächst Nadal das Halbfinale gegen den italienischen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini. Medvedev aus Russland entschied das Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 für sich.

In diesem Artikel findet ihr alle Infos zum großen Finale der Australian Open 2022 in Melbourne und erfahrt, wo ihr das Match live im TV schauen könnt.

Wann steigt das Finale der Herren in den Australian Open?

der Herren in den Australian Open? Welcher Sender zeigt das Spiel im Free-TV ?

? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Australian Open 2022 Finale der Herren – Nadal vs Medvedev: Uhrzeit, Zeitverschiebung, Datum

Am Sonntag, 30.01.2021 startet gleich morgens das Grand-Slam-Finale des Australian Open. In Melbourne treffen Rafael Nadal und Daniil Medvedev um 9.30 Uhr aufeinander.

Alle Infos zur Partie findet ihr hier:

Turnier: Australian Open 2022

Spieler: Rafael Nadal, Daniil Medvedev

Spielort: Melbourne

Center Court: Rod Laver Arena

Uhrzeit: 9.30 Uhr

Australian Open Finale live: Übertragung des Herren-Endspiels 2022 im Free-TV

Der frei empfangbare private TV-Sender Eurosport überträgt die Australian Open auch in diesem Jahr. Aufgrund der Zeitverschiebung sind die Matches allerdings fast nur in der Nacht gelaufen. Melbourne ist zehn Stunden vor der deutschen Zeit. Das Finale aber wird in Deutschland am 30. Januar um 9.30 Uhr morgens live übertragen.

Australien Open 2022 Herren Livestream: Das Finale live im Stream schauen