Tennis-Fans fiebern dem Start der Australian Open 2022 entgegen: Am Montag, den 17.01.2022, startet endlich das Grand-Slam-Turnier, das nach der Corona-Verschiebung im Vorjahr wieder wie gewohnt stattfindet.

Als Neuheit gibt es in diesem Jahr neben der Rod Laver Arena, der John Cain Arena und der Margaret Court Arena einen vierten großen Platz. Der Neubau der Show Court Arena wurde im November 2021 abgeschlossen.

Wir haben für euch alle wichtigen Infos zu den Australian Open 2022 im Überblick.

Australian Open 2022: Beginn, Termine, Austragungsort

Die diesjährigen Australian Open starten am Montag, 17.01.2022, mit der 1. Runde im Damen- und Herreneinzel. Das Damen-Einzel-Finale wird zusammen mit dem Herren-Doppel-Finale am 29.01.2022 ausgetragen. Am 30.01.2022, dem letzten Turniertag, findet dann das Endspiel im Herren-Einzel sowie dem Mixed-Doppel statt.

Ausgetragen wird das Grand-Slam-Turnier in Melbourne (Australien). Die Spiele finden im Melbourne Park statt. Dieser verfügt über insgesamt 24 Hartplätze. Die drei größten sind die Rod Laver Arena (Center Court), die Melbourne Arena und die Margaret Court Arena. In diesem Jahr feiert die neue Show Court Arena ihr Australian-Open-Debüt.

Die wichtigsten Infos zu den Australian Open 2022 im Überblick:

Beginn: Montag, 17.01.2022

Montag, 17.01.2022 Ende: Sonntag, 30.01.2022

Sonntag, 30.01.2022 Austragungsort: Melbourne (Australien)

Melbourne (Australien) Center Court: Rod Laver Arena

Australian Open 2022 live: Die Übertragung im Free-TV und Stream

Der frei empfangbare private TV-Sender Eurosport überträgt die Australian Open auch in diesem Jahr. Aufgrund der Zeitverschiebung werden die Matches allerdings fast nur in der Nacht laufen. Melbourne ist zehn Stunden vor der deutschen Zeit.

Eurosport bietet zudem eine Übertragung der Matches im Livestream an. Ein Monatspass für den Eurosport Player kostet allerdings 6,99 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt einen Monat.

Das sind die Favoriten bei den Australian Open 2022

Novak Djokovic kann seinen Titel bei den Australien Open 2022 nicht verteidigen. Der serbische Tennis-Star hat den Kampf gegen seine Abschiebung aus Australien endgültig verloren. Ein Bundesgericht in Melbourne wies seinen Einspruch gegen den Entzug seines Visums zurück.

Auf Alexander Zverev ruhen die deutschen Hoffnungen bei den Australian Open. Der erste deutsche Tennis-Olympiasieger im Herren-Einzel hat sich den Titel zum Ziel gesetzt - und könnte nun vom erzwungenen Abschied des Topstars Djokovic profitieren. Naomi Ōsaka geht bei den Damen als Titelverteidigerin ins Turnier. Ivan Dodig und Filip Polášek gehen als Favoriten im Herrendoppel in Turnier. Bei den Frauen sind Elise Mertens und Aryna Sabalenka im Doppel favorisiert, sowie Barbora Krejčíková und Rajeev Ram im Mixed.

Teilnehmer: Diese deutschen Spieler sind bei den Australian Open dabei

Insgesamt stehen sieben deutsche Manner sowie drei deutsche Frauen an im Hauptfeld der bevorstehenden Australian Open 2022.

Herren: Die deutschen Teilnehmer

Alexander Zverev (Weltrangliste Platz 3)

Jan-Lennard Struff (51)

Dominik Koepfer (54)

Daniel Altmaier (84)

Peter Gojowczyk (86)

Oscar Otte (101)

Yannick Hanfmann (126)

Damen: Die deutschen Teilnehmerinnen