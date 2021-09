Heute steht das zweite Spiel für Hansi Flick an: Mit einem 2:0 Sieg ist die deutsche Nationalmannschaft in die Ära Flick gestartet. Die Leistung der DFB-Elf beim Debüt des Nachfolgers von Joachim Löw war aber eher enttäuschend. Die Mannschaft mühte sich in der WM-Qualifikation auswärts gegen Liechtenstein zu einem mageren 2:0 Erfolg. Nach dem Liechtenstein-Spiel sagte Flick, auch im Hinblick auf das Spiel gegen Armenien: „Die Mannschaft braucht wieder Selbstvertrauen und die Überzeugung, Tore zu schießen. Das müssen wir reinkriegen. Man muss immer wieder versuchen, das Tempo hochzuhalten, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Es waren Phasen dabei, wo wir zu langsam gespielt haben, aber unter dem Strich bleibt, dass wir gewonnen haben. Wir haben den ersten Schritt gemacht, aber noch einen langen Weg vor uns.“ Eine Leistungssteigerung gegen Armenien ist also notwendig.

Wen also schickt Hansi Flick heute ins Rennen?

heute ins Rennen? Wie sehen die Aufstellungen der Partie Deutschland gegen Armenien aus?

der Partie aus? Hier eine erste Idee, mit welchen Formationen, die Teams ins Spiel gehen könnten.

WM-Qualifikation: Deutschland gegen Armenien – Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Armenien findet am Sonntag, den 05.09.2021 um 20:45 Uhr statt. Das Länderspiel wird in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart stattfinden. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, Armenien

Deutschland, Armenien Wettbewerb: WM-Qualifikation 2021/2022

WM-Qualifikation 2021/2022 Spieltag: 4

4 Datum und Uhrzeit: Sonntag, 05.09.2021, 20:45 Uhr

Sonntag, 05.09.2021, 20:45 Uhr Spielort: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Alle Informationen, wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird, könnt ihr hier nachlesen:

Aufstellung und Formation: Diese Spieler stehen bei Deutschland gegen Armenien in der Startelf

Wer spielt? Wie ist die Aufstellung? Und wer sitzt noch auf der Bank? Manuel Neuer kehrt gegen Armenien wieder ins Tor zurück. Während Neuer nur gegen das Spiel gegen Liechtenstein pausierte, reiste Müller aufgrund von muskulären Problemen von der Nationalmannschaft ab. Auch Gosens wird gegen Armenien verletzt ausfallen.

Das ist die voraussichtliche Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft:

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland

Tor : Neuer

: Neuer Abwehr : Gosens, Süle, Rüdiger, Baku

: Gosens, Süle, Rüdiger, Baku Mittelfeld : Kimmich, Gnabry, Havertz, Sané, Gündogan

: Kimmich, Gnabry, Havertz, Sané, Gündogan Sturm: Werner

Voraussichtliche Aufstellung Armenien

Tor : Yurchenko

: Yurchenko Abwehr : Hambardzumyan, Voskanyan, Calisir, Hovhannisyan

: Hambardzumyan, Voskanyan, Calisir, Hovhannisyan Mittelfeld : Bichakhchyan, Grigoryan, Udo, Mkhitaryan

: Bichakhchyan, Grigoryan, Udo, Mkhitaryan Sturm: Vardanyan, Adamyan

Das ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM-Qualifikation 2022