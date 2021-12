Nach dem Bremer „Tatort“ wird heute Abend im Ersten wieder über ein aktuelles Thema diskutiert: Moderatorin Anne Will lädt am Sonntag, 12.12.2021, in ihrer gleichnamigen Talk-Sendung „Anne Will“ noch einmal verschiedene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, bevor das Format in die Weihnachtspause geht.

Um welches Thema geht es? Wer ist im Studio? Wann wird die Folge wiederholt? Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und Podcast – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Anne Will“ heute: Thema am 12.12.2021

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 12.12.2021 um das Thema: "Neue Regierung, alte Krisen - kann da der versprochene Aufbruch gelingen?"

„Anne Will“ heute: Gäste am 12.12.2021

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Das Erste hat die fünf Gäste der Sendung am 12.12.2021 bereits bekannt gegeben.

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Bundestagsvizepräsidentin

Norbert Röttgen (CDU), Präsidiumsmitglied und Kandidat für den Parteivorsitz

Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler und Demokratieforscher

Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der "Welt"

„Anne Will“: Sendetermine

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 12. Dezember 2021 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

12.12.2021 um 21:45 Uhr auf Das Erste

13.12.2021 um 00:55 Uhr im NDR

13.12.2021 um 09:30 Uhr auf phoenix

13.12.2021 um 20:15 Uhr bei tagesschau24

„Anne Will“: Mediathek

Live-Stream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung